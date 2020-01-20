Australian Open. Цуренко потрепала нервы Барти, но победить не смогла

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№120 WTA) проиграла стартовый поединок на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В первом круге украинка в трех сетах уступила первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии.

Australian Open. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Эшли Барти (Австралия) – 7:5, 1:6, 1:6

Матч можно разделить на две части: борьба в первом сете и левостороннее движение в двух других. Многие ожидали, что сегодня будет только вторая часть с доминированием Барти, но Цуренко почти шокировала.

Со старта первого сета украинка, которая временно (очень на это надеемся) находится за пределами первой сотни, удивила соперницу. Леся по максимуму давила на австралийку, вынуждая ее ошибаться. Не секрет, что Цуренко – одна из самых техничных теннисисток тура, поэтому в обработке мячей и вариации вращений она точно не уступает Барти. Но, в отличие от той же Ястремской, Леси не хватает мощи ударов, да и подача оставляет желать лучшего.

Цуренко понимала, что стандартная перестрелка с задней линии ни к чему хорошему не приведет, Барти просто загоняет ее по углам мощными кроссами. Пришлось давить самой, выходить к сетке, посылать мяч максимально глубоко с различными вращениями, использовать контратакующие удары по линии. И все это нужно было делать с минимальным процентом брака. К счастью, это получалось. Также была парочка дроп-шотов, но все они ни к чему хорошему не привели, на ногах Эшли отработала отлично.

Первая партия проходила в переменным успехом. Леся дважды первой делала брейк, но Барти оба раза уравнивала ситуацию на корте. В одиннадцатом гейме Цуренко удалось заработать тройной скрытый сетбол и с третьего раза Барти ударила в аут. Оставалось только подать на сет, получилось со второй попытки.

Приятная часть на этом закончилась. На второй сет вышла совсем другая Цуренко, которая, видимо, оказалась не готовой к победе в этом матче. Возможно, сказался недостаток игровой практики в последние полгода, возможно не хватило физических кондиций при игре с закрытой крышей. Как бы там ни было, но далее был сольный концерт от австралийки, которая собрала многочисленные ошибки Цуренко, да и сама прилично добавила, выдав внушительное количество активно выигранных мячей.

И все же, этот матч оставил намного больше позитивных эмоций. Леся возвращается в большую игру, с чем мы ее и поздравляем.

Отметим, что это был пятый поединок Цуренко против первых ракеток мира, все матчи украинка проиграла.

Во втором круге Барти сразится против Полоны Херцог из Словении или Ребекки Петерсон из Швеции.