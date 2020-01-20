Australian Open. Цуренко потрепала нервы Барти, но победить не смогла

Украинка сыграла достойный матч против первой ракетки мира

  • 20.01.2020 11:51
  • 3131 просмотр
  • 13 комментариев
Australian Open. Цуренко потрепала нервы Барти, но победить не смогла
© AFP. Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№120 WTA) проиграла стартовый поединок на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
 
В первом круге украинка в трех сетах уступила первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии. 
 
Australian Open. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Эшли Барти (Австралия) – 7:5, 1:6, 1:6
 
Матч можно разделить на две части: борьба в первом сете и левостороннее движение в двух других. Многие ожидали, что сегодня будет только вторая часть с доминированием Барти, но Цуренко почти шокировала.
 
Со старта первого сета украинка, которая временно (очень на это надеемся) находится за пределами первой сотни, удивила соперницу. Леся по максимуму давила на австралийку, вынуждая ее ошибаться. Не секрет, что Цуренко – одна из самых техничных теннисисток тура, поэтому в обработке мячей и вариации вращений она точно не уступает Барти. Но, в отличие от той же Ястремской, Леси не хватает мощи ударов, да и подача оставляет желать лучшего. 
 
Цуренко понимала, что стандартная перестрелка с задней линии ни к чему хорошему не приведет, Барти просто загоняет ее по углам мощными кроссами. Пришлось давить самой, выходить к сетке, посылать мяч максимально глубоко с различными вращениями, использовать контратакующие удары по линии. И все это нужно было делать с минимальным процентом брака. К счастью, это получалось. Также была парочка дроп-шотов, но все они ни к чему хорошему не привели, на ногах Эшли отработала отлично.
 
Первая партия проходила в переменным успехом. Леся дважды первой делала брейк, но Барти оба раза уравнивала ситуацию на корте. В одиннадцатом гейме Цуренко удалось заработать тройной скрытый сетбол и с третьего раза Барти ударила в аут. Оставалось только подать на сет, получилось со второй попытки.
 
 
Приятная часть на этом закончилась. На второй сет вышла совсем другая Цуренко, которая, видимо, оказалась не готовой к победе в этом матче. Возможно, сказался недостаток игровой практики в последние полгода, возможно не хватило физических кондиций при игре с закрытой крышей. Как бы там ни было, но далее был сольный концерт от австралийки, которая собрала многочисленные ошибки Цуренко, да и сама прилично добавила, выдав внушительное количество активно выигранных мячей.
 
 
И все же, этот матч оставил намного больше позитивных эмоций. Леся возвращается в большую игру, с чем мы ее и поздравляем.
 
Отметим, что это был пятый поединок Цуренко против первых ракеток мира, все матчи украинка проиграла.
 
Во втором круге Барти сразится против Полоны Херцог из Словении или Ребекки Петерсон из Швеции.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.01.2020 12:37
    +1
    dudigo78, 20.01.2020 12:32
    Їй вже вік і здоров'я не дасть розвиватись. Максимум це якщо зірки зійдуться, то ще на якомусь Інтерншнлі зможе щось і показати. А так, то завершення кар'єри вже дуже сильно маячить на горизонті
    про який вік Ви говорите
    -
    Кербер - 32
    Уільямс Серені - 38
    Квітова - 29
    Стрикова - 33
    -
    всі вони топ і показують в своєму віці дуже серйозний теніс
    я вже не кажу про Роджера
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 20.01.2020 12:32
    -1
    alefteev77, 20.01.2020 12:20
    Барті повезло, що Леся сама дуже легко віддала 2 сети.
    Леся здатна показувати якісний теніс. Немає концентрації, зібраності, плану на гру.
    Бажаю Лесі впевнено та наполегливо тренуватись, розвиватись в тактичному та інтелектуальному плані.
    Леся ще може показати хороший теніс. Необхідна стабільність та серйозний підхід до справи.
    Їй вже вік і здоров'я не дасть розвиватись. Максимум це якщо зірки зійдуться, то ще на якомусь Інтерншнлі зможе щось і показати. А так, то завершення кар'єри вже дуже сильно маячить на горизонті
    Ссылка
    ttt
      ttt, 20.01.2020 12:30
    0
    сергей богданов, 20.01.2020 12:11
    Когда Эшли начала играть, Леси на корте не стало!
    да...та которая. Ведь он имеет ввиду что вообще нет равных, не только на АО
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.01.2020 12:24
    0
    dudigo78, 20.01.2020 12:03
    Як тільки Барті почала грати в теніс, так зразу двіччі по 6-1. Десь такий рахунок я і передбачав в двох сетах. На жаль всі здобутки Лесі вже позаду, а Барті, ну що Барті, просто це на даний момент номер один, і цим все сказано
    Якщо подивитись на сети - то дуже багато невимушених помилок саме у Лесі.
    Сама Леся віддала 2 сети. Барті показала середній рівень гри. У Лесі був шанс.
    Немає якоїсь цілісності, плану на гру.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.01.2020 12:20
    0
    Барті повезло, що Леся сама дуже легко віддала 2 сети.
    Леся здатна показувати якісний теніс. Немає концентрації, зібраності, плану на гру.
    Бажаю Лесі впевнено та наполегливо тренуватись, розвиватись в тактичному та інтелектуальному плані.
    Леся ще може показати хороший теніс. Необхідна стабільність та серйозний підхід до справи.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 20.01.2020 12:12
    0
    ttt, 20.01.2020 12:09
    Думаю Андрееску все-таки с ней пободается
    Та которая на больничном?
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 20.01.2020 12:11
    0
    Когда Эшли начала играть, Леси на корте не стало!
    Ссылка
    ttt
      ttt, 20.01.2020 12:09
    0
    gorila, 20.01.2020 12:05
    Пожалуй, у Барти сейчас нет соперниц. Машина, а не человек. Всё берёт . в ответ атакует. Не вижу тех , кому она может проиграть.
    Думаю Андрееску все-таки с ней пободается
    Ссылка
    gorila
      gorila, 20.01.2020 12:05
    -2
    Пожалуй, у Барти сейчас нет соперниц. Машина, а не человек. Всё берёт . в ответ атакует. Не вижу тех , кому она может проиграть.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 20.01.2020 12:03
    0
    Як тільки Барті почала грати в теніс, так зразу двіччі по 6-1. Десь такий рахунок я і передбачав в двох сетах. На жаль всі здобутки Лесі вже позаду, а Барті, ну що Барті, просто це на даний момент номер один, і цим все сказано
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 20.01.2020 11:57
    0
    Лесе надо поменьше выдумывать на ходу: там, где у Барти норм позиция для атаки, Леся бежит зачем-то к сетке и пропускает, там, где Барти еле успевает за мячем и, очевидно, будет отыгрывать парашютом, Леся стоит на линии... Где логика Но Барти конечно махина. Со второго сета 5-ю передачу включила и шо ты с ней сделаешь...
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 20.01.2020 11:56
    -1
    Леся просто испугалась выиграть у первой ракетки и сама все проиграла, а у такой Барти можно и нужно выигрывать, но не с такими ошибками.
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 20.01.2020 11:55
    +1
    Скоріше Барті сама собі псувала нерви,тим що не все виходило з прицілом на наступні матчі.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.01.2020 12:37
    +1
    dudigo78, 20.01.2020 12:32
    Їй вже вік і здоров'я не дасть розвиватись. Максимум це якщо зірки зійдуться, то ще на якомусь Інтерншнлі зможе щось і показати. А так, то завершення кар'єри вже дуже сильно маячить на горизонті
    про який вік Ви говорите
    -
    Кербер - 32
    Уільямс Серені - 38
    Квітова - 29
    Стрикова - 33
    -
    всі вони топ і показують в своєму віці дуже серйозний теніс
    я вже не кажу про Роджера
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 20.01.2020 11:55
    +1
    Скоріше Барті сама собі псувала нерви,тим що не все виходило з прицілом на наступні матчі.
    Ссылка
    ttt
      ttt, 20.01.2020 12:30
    0
    сергей богданов, 20.01.2020 12:11
    Когда Эшли начала играть, Леси на корте не стало!
    да...та которая. Ведь он имеет ввиду что вообще нет равных, не только на АО
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.01.2020 12:24
    0
    dudigo78, 20.01.2020 12:03
    Як тільки Барті почала грати в теніс, так зразу двіччі по 6-1. Десь такий рахунок я і передбачав в двох сетах. На жаль всі здобутки Лесі вже позаду, а Барті, ну що Барті, просто це на даний момент номер один, і цим все сказано
    Якщо подивитись на сети - то дуже багато невимушених помилок саме у Лесі.
    Сама Леся віддала 2 сети. Барті показала середній рівень гри. У Лесі був шанс.
    Немає якоїсь цілісності, плану на гру.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.01.2020 12:20
    0
    Барті повезло, що Леся сама дуже легко віддала 2 сети.
    Леся здатна показувати якісний теніс. Немає концентрації, зібраності, плану на гру.
    Бажаю Лесі впевнено та наполегливо тренуватись, розвиватись в тактичному та інтелектуальному плані.
    Леся ще може показати хороший теніс. Необхідна стабільність та серйозний підхід до справи.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 20.01.2020 12:12
    0
    ttt, 20.01.2020 12:09
    Думаю Андрееску все-таки с ней пободается
    Та которая на больничном?
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 20.01.2020 12:11
    0
    Когда Эшли начала играть, Леси на корте не стало!
    Ссылка
    ttt
      ttt, 20.01.2020 12:09
    0
    gorila, 20.01.2020 12:05
    Пожалуй, у Барти сейчас нет соперниц. Машина, а не человек. Всё берёт . в ответ атакует. Не вижу тех , кому она может проиграть.
    Думаю Андрееску все-таки с ней пободается
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 20.01.2020 12:03
    0
    Як тільки Барті почала грати в теніс, так зразу двіччі по 6-1. Десь такий рахунок я і передбачав в двох сетах. На жаль всі здобутки Лесі вже позаду, а Барті, ну що Барті, просто це на даний момент номер один, і цим все сказано
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 20.01.2020 11:57
    0
    Лесе надо поменьше выдумывать на ходу: там, где у Барти норм позиция для атаки, Леся бежит зачем-то к сетке и пропускает, там, где Барти еле успевает за мячем и, очевидно, будет отыгрывать парашютом, Леся стоит на линии... Где логика Но Барти конечно махина. Со второго сета 5-ю передачу включила и шо ты с ней сделаешь...
    Ссылка
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