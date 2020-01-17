ВИДЕО. Как Барти сломила сопротивление Коллинс и вышла на Ястремскую

Лидер мирового рейтинга Эшли Барти в полуфинале хардового Премьера в Аделаиде одолела американку Даниэль Коллинс (№27 WTA).
Таким образом, австралийка вышла в финал, где встретится с украинкой Даяной Ястремской.
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Источник — Sport.ua
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