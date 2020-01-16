Даяна Ястремская – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 17 января, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) продолжит борьбу на хардовом Премьере в Аделаиде.

Соперницей украинки в 1/2 финала станет Арина Соболенко из Беларуси (№12 WTA). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Время начала – 02:30 по Киеву.

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