Даяна Ястремская – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 17 января, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) продолжит борьбу на хардовом Премьере в Аделаиде.
Соперницей украинки в 1/2 финала станет Арина Соболенко из Беларуси (№12 WTA). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Время начала – 02:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Ястремская
|Соболенко
|1-й круг
|Бабош (7-5 6-3) №86 WTA
|Се Шувэй (5-7 6-1 7-5) №36 WTA
|2-й круг
|Кербер (6-3 2-0 отказ) №18 WTA
|Пера (7-6 6-2) №70 WTA
|1/4 финала
|Векич (6-4, 6-3) №20 WTA
|Халеп (6-4 6-2) №4 WTA
Ранее девушки встречались дважды, обе победы на счету украинки (Санкт-Петербург-2017 и Страсбург-2019).
В финале победительница матча сыграет против лидера мирового рейтинга Эшли Барти или американки Даниэль Коллинс.
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Источник — Sport.ua
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В будь-якому випадку особливого розчарування в мене від результату не передбачається: виграє Даяна - молодець і матч за титул на прем'єрі, а програє - буде більше часу на відпочинок емоційний і фізичний перед стартом в понеділок вже на АО-2020, де розігрується більше очок, призових, престиж і світять хороші рекламні контракти.
В будь-якому випадку особливого розчарування в мене від результату не передбачається: виграє Даяна - молодець і матч за титул на прем'єрі, а програє - буде більше часу на відпочинок емоційний і фізичний перед стартом в понеділок вже на АО-2020, де розігрується більше очок, призових, престиж і світять хороші рекламні контракти.
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