Даяна Ястремская – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Аделаиде

  • 16.01.2020 14:17
  • 1334 просмотра
  • 2 комментария
Даяна Ястремская – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
В пятницу, 17 января, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) продолжит борьбу на хардовом Премьере в Аделаиде. 
 
Соперницей украинки в 1/2 финала станет Арина Соболенко из Беларуси (№12 WTA). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Время начала – 02:30 по Киеву.
 
Путь на турнире
 
Стадия  Ястремская   Соболенко
1-й круг  Бабош (7-5 6-3) №86 WTA   Се Шувэй (5-7 6-1 7-5) №36 WTA
2-й круг  Кербер (6-3 2-0 отказ) №18 WTA  Пера (7-6 6-2) №70 WTA
1/4 финала  Векич (6-4, 6-3) №20 WTA   Халеп (6-4 6-2) №4 WTA
 
Ранее девушки встречались дважды, обе победы на счету украинки (Санкт-Петербург-2017 и Страсбург-2019).
 
В финале победительница матча сыграет против лидера мирового рейтинга Эшли Барти или американки Даниэль Коллинс.
 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 16.01.2020 15:25
    0
    Чесно кажучи не знаю в якій зараз формі Аріна, але не бачу я білоруску фаворитом у цьому протистоянні. Щоправда народ грузить на білоруського Дольфа Лунгрена в спідниці. Подивимося як воно буде.
    В будь-якому випадку особливого розчарування в мене від результату не передбачається: виграє Даяна - молодець і матч за титул на прем'єрі, а програє - буде більше часу на відпочинок емоційний і фізичний перед стартом в понеділок вже на АО-2020, де розігрується більше очок, призових, престиж і світять хороші рекламні контракти.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 16.01.2020 15:22
    0
    Ох і важко буде Даяні
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 16.01.2020 15:25
    0
    Чесно кажучи не знаю в якій зараз формі Аріна, але не бачу я білоруску фаворитом у цьому протистоянні. Щоправда народ грузить на білоруського Дольфа Лунгрена в спідниці. Подивимося як воно буде.
    В будь-якому випадку особливого розчарування в мене від результату не передбачається: виграє Даяна - молодець і матч за титул на прем'єрі, а програє - буде більше часу на відпочинок емоційний і фізичний перед стартом в понеділок вже на АО-2020, де розігрується більше очок, призових, престиж і світять хороші рекламні контракти.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 16.01.2020 15:22
    0
    Ох і важко буде Даяні
    Ссылка
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