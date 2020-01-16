Определилась соперница Ястремской в полуфинале турнира Премьер

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла Донну Векич и пробилась в полуфинал турнира Премьер, который проходит в австралийской Аделаиде.
В полуфинале Ястремская сыграет против представительницы Беларуси Арины Соболенко.
Соболенко в своем матче 1/4 финала в двух сетах разобралась с Симоной Халеп - 6:4, 6:2.
Ранее соперницы встречались дважды, и две победы одержала Соболенко.
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Источник — Sport.ua
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