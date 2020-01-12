Брисбен. Плишкова защитила титул в Австралии

Чешская теннисистка выиграла финальный матч

  • 12.01.2020 10:59
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Брисбен. Плишкова защитила титул в Австралии
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В финале турнира в Брисбене (Австралия) чешская теннисистка Каролина Плишкова добилась победы в матче с американкой Мэдисон Кис - 6:4, 4:6, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут.
 
Плишкова сумела защитить чемпионский титул на соревнованиях. На прошлогоднем финале она переиграла украинку Лесю Цуренко — 4:6, 7:5, 6:2.
 
В этом году украинские теннисистки неудачно выступили в Брисбене и все прекратили борьбу в первом круге. Элина Свитолина проиграла Даниэлле Коллинз, а Даяна Ястремская уступила Кики Бертенс.
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Источник — Sport.ua

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