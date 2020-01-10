ATP Cup. Определились пары полуфиналистов

Последним участником 1/2 финала стала команда Испании

  • 10.01.2020 16:08
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ATP Cup. Определились пары полуфиналистов
© ATP Cup. Рафаэль Надаль
В четверг и в пятницу состоялись матчи 1/4 финала Кубка ATP.
 
По результатам матчевых противостояний определились четыре полуфиналиста. 
 
Пары полуфиналов
 
Сербия – Россия 
Австралия – Испания
 
Отметим, что последним участником полуфинальной стадии стала команда Испании, которая, несмотря на сенсационное поражение Рафаэля Надаля в одиночке, сумела выиграть решающую парную встречу у бельгийцев. 
 
Матчи 1/2 финала пройдут 11 января.
 
 
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Источник — Sport.ua

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