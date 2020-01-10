ATP Cup. Определились пары полуфиналистов

В четверг и в пятницу состоялись матчи 1/4 финала Кубка ATP.
По результатам матчевых противостояний определились четыре полуфиналиста.
Пары полуфиналов
Сербия – Россия
Австралия – Испания
Отметим, что последним участником полуфинальной стадии стала команда Испании, которая, несмотря на сенсационное поражение Рафаэля Надаля в одиночке, сумела выиграть решающую парную встречу у бельгийцев.
Матчи 1/2 финала пройдут 11 января.
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Источник — Sport.ua
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