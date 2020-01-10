ATP Cup. Гоффен сенсационно обыграл Надаля

В матче первых номеров между командами Бельгии и Испании в рамках 1/4 финала Кубка ATP случилась сенсация.

Давид Гоффен в двух сетах одолел лидера мирового рейтинга Рафаэля Надаля. Отметим, что это вторая победа Гоффена над Надалем (первая была в Финале ATP-2017), оба раза испанец был в статусе первой ракетки.

ATP Cup. Четвертьфинал

Давид Гоффен (Бельгия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:4, 7:6(3)

Напомним, что в матче вторых номеров Роберто Баутиста-Агут легко разобрался с Киммером Коппеянсом, поэтому последний полуфиналист Кубка ATP определится в парной встрече команд.