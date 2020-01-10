ATP Cup. Гоффен сенсационно обыграл Надаля

Бельгиец подарил своей команде шанс на выход в полуфинал

  • 10.01.2020 13:27
  • 842 просмотра
  • 1 комментарий
ATP Cup. Гоффен сенсационно обыграл Надаля
© ATP Cup. Давид Гоффен
В матче первых номеров между командами Бельгии и Испании в рамках 1/4 финала Кубка ATP случилась сенсация.
 
Давид Гоффен в двух сетах одолел лидера мирового рейтинга Рафаэля Надаля. Отметим, что это вторая победа Гоффена над Надалем (первая была в Финале ATP-2017), оба раза испанец был в статусе первой ракетки.
 
ATP Cup. Четвертьфинал
Давид Гоффен (Бельгия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:4, 7:6(3)
 
Напомним, что в матче вторых номеров Роберто Баутиста-Агут легко разобрался с Киммером Коппеянсом, поэтому последний полуфиналист Кубка ATP определится в парной встрече команд.
 
Победитель в 1/2 финала померяется силами с Австралией.
 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 10.01.2020 14:01
    0
    Несподівано. У Надаля, здається, тривала поточна переможна серія 20+ в іграх за збірну Іспанії.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 10.01.2020 14:01
    0
    Несподівано. У Надаля, здається, тривала поточна переможна серія 20+ в іграх за збірну Іспанії.
    Ссылка
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