ATP Cup. Гоффен сенсационно обыграл Надаля

В матче первых номеров между командами Бельгии и Испании в рамках 1/4 финала Кубка ATP случилась сенсация.
Давид Гоффен в двух сетах одолел лидера мирового рейтинга Рафаэля Надаля. Отметим, что это вторая победа Гоффена над Надалем (первая была в Финале ATP-2017), оба раза испанец был в статусе первой ракетки.
ATP Cup. Четвертьфинал
Давид Гоффен (Бельгия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:4, 7:6(3)
Напомним, что в матче вторых номеров Роберто Баутиста-Агут легко разобрался с Киммером Коппеянсом, поэтому последний полуфиналист Кубка ATP определится в парной встрече команд.
Победитель в 1/2 финала померяется силами с Австралией.
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Источник — Sport.ua
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