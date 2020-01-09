ATP Cup-2020. Бельгия – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 10 января, в Сиднее состоится еще два матчевых противостояния в рамках 1/4 финала Кубка ATP.
Последнюю путевку в полуфинал в вечерней сессии (начало после встречи Сербия – Канада, не ранее 08:30 по Киеву) разыграют команды Бельгии и Испании.
ATP Cup. Четвертьфинал
Бельгия – Испания
Стив Дарси (Бельгия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Давид Гоффен (Бельгия) – Рафаэль Надаль (Испания)
Сандер Жиль / Ян Флиген (Бельгия) – Пабло Каррено-Буста / Рафаэль Надаль (Испания)
Команда-победитель в полуфинале сразится с Австралией.
ATP Cup. Бельгия – Испания. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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