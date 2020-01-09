ATP Cup-2020. Сербия – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 10 января, в Сиднее состоится еще два матчевых противостояния в рамках 1/4 финала Кубка ATP.
Третью путевку в полуфинал в дневной сессии (начало в 01:00 по Киеву) разыграют команды Сербии и Канады.
ATP Cup. Четвертьфинал
Сербия – Канада
Душан Лайович (Сербия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Новак Джокович (Сербия) – Денис Шаповалов (Канада)
Новак Джокович / Виктор Троицки (Сербия) – Феликс Оже-Альяссим / Денис Шаповалов (Канада)
Команда-победитель в полуфинале сразится против России.
ATP Cup. Сербия – Канада. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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