ATP Cup-2020. Россия стала вторым полуфиналистом

В четверг, 9 января, в Сиднее состоялись два матчевых противостояния в рамках 1/4 финала Кубка ATP.
Первую путевку в полуфинал в дневной сессии добыла Австралия, в вечерней сессии – Россия уверенно переиграла Аргентину. Для определения победителя не потребовался даже парный матч.
ATP Cup. Четвертьфинал
Аргентина – Россия – 0:2
Гидо Пелья (Аргентина) – Карен Хачанов (Россия) – 2:6, 6:7(4)
Диего Шварцман (Аргентина) – Даниил Медведев (Россия) – 4:6, 6:4, 3:6
Сборная России в полуфинале сразится против Сербии или Канады.
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Источник — Sport.ua
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