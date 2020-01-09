Козлова – в заявке на турнир в Будапеште

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№89 WTA) заявились на хардовый турнир международной серии в Будапеште, который пройдет через одну неделю после Кубка Федерации, где планирует сыграть Катерина.
В первой пятерке сеянных: Елена Рыбакина, Алисон ван Эйтванк, Айла Томлянович, Катерина Синякова и Ализе Корне.
Напомним, Козлова выступала в Будапеште в течение предыдущих трех лет. В прошлом году украинская теннисистка дошла до четвертьфинала.
Турнир под названием «Hungarian Ladies Open» пройдет с 17 по 24 февраля, призовой фонд $275,000.
Ранее сообщалось, что Ястремская заявилась на турнир в Дубае, а Свитолина – нет.
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Источник — Большой теннис Украины
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