Ястремская заявилась на турнир в Дубае, а Свитолина – нет

Украинская теннисистка Даяна Ястремская заявилась на турнир WTA в Дубае, который пройдет с 17 по 22 февраля. Он в этом году имеет категорию Premier.
В прошлом сезоне Ястремская проиграла в первом туре соревнований.
Ранее сообщалось, что в ОАЭ не сыграет Элина Свитолина, которая завоевала на этом турнире два титула. Скорее всего, лидер украинского тенниса решила в ту неделю взять паузу, так как вошла в заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в Таллинне.
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Источник — Sport.ua
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