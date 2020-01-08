Ястремская заявилась на турнир в Дубае, а Свитолина – нет

Турнир WTA в Дубае пройдет в 2020 году с 17 по 22 февраля

  • 08.01.2020 21:42
  • 781 просмотр
  • 4 комментария
Ястремская заявилась на турнир в Дубае, а Свитолина – нет
© Twitter. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская заявилась на турнир WTA в Дубае, который пройдет с 17 по 22 февраля. Он в этом году имеет категорию Premier.
 
В прошлом сезоне Ястремская проиграла в первом туре соревнований.
 
Ранее сообщалось, что в ОАЭ не сыграет Элина Свитолина, которая завоевала на этом турнире два титула. Скорее всего, лидер украинского тенниса решила в ту неделю взять паузу, так как вошла в заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в Таллинне.
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 08.01.2020 22:42
    0
    Чет у Элины не так с подготовкой к сезону
    Ссылка
    Видео |
      Видео |, 08.01.2020 22:39
    0
    Alehandro, 08.01.2020 22:03
    После первой за 2 месяца игры уже берёт паузу... похоже, взяв 2 гейма в матче с Коллинз, Эличка сильно устала)
    не больше чем вы на диванчике
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 08.01.2020 22:28
    -3
    Давайте не будем забывать, что почти все ведущие теннисисты и женщины тоже, играют на тотализаторе, многие неожиданные и быстрые поражения на турнирах, имеют под собой очень не хилую денежную составляющую...
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 08.01.2020 22:03
    +2
    После первой за 2 месяца игры уже берёт паузу... похоже, взяв 2 гейма в матче с Коллинз, Эличка сильно устала)
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 08.01.2020 22:03
    +2
    После первой за 2 месяца игры уже берёт паузу... похоже, взяв 2 гейма в матче с Коллинз, Эличка сильно устала)
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 08.01.2020 22:42
    0
    Чет у Элины не так с подготовкой к сезону
    Ссылка
    Видео |
      Видео |, 08.01.2020 22:39
    0
    Alehandro, 08.01.2020 22:03
    После первой за 2 месяца игры уже берёт паузу... похоже, взяв 2 гейма в матче с Коллинз, Эличка сильно устала)
    не больше чем вы на диванчике
    Ссылка
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