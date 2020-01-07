Свитолина не заявилась на турнир в Дубае, где выиграла два титула

Элина вошла в заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в Таллине

  • 07.01.2020 20:51
  • 760 просмотров
  • 2 комментария
Свитолина не заявилась на турнир в Дубае, где выиграла два титула
© Jimmie48. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не заявилась на соревнования в Дубае, которые пройдут в 2020 году с 17 по 22 февраля.
 
Украинка дважды подряд, в 2017 и 2018 годах, становилась чемпионкой этого турнира и еще дважды, в 2016 и 2019 годах, играла в полуфинале.
 
Вполне возможно, что лидер украинского тенниса решила в ту неделю взять паузу, так как вошла в заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в Таллине.
 
Командный турнир в Эстонии пройдет с 5 по 9 февраля, сразу после Australian Open. Затем в планах у Свитолиной участие в турнире WTA International в Хуахине (10–16 февраля).
 
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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    Евгений Давиденко
      Евгений Давиденко, 07.01.2020 21:09
    -2
    Негри були проти..
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 07.01.2020 20:59
    0
    Хуахін серйозно?
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 07.01.2020 20:59
    0
    Хуахін серйозно?
    Ссылка
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