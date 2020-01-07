Свитолина не заявилась на турнир в Дубае, где выиграла два титула

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не заявилась на соревнования в Дубае, которые пройдут в 2020 году с 17 по 22 февраля.
Украинка дважды подряд, в 2017 и 2018 годах, становилась чемпионкой этого турнира и еще дважды, в 2016 и 2019 годах, играла в полуфинале.
Вполне возможно, что лидер украинского тенниса решила в ту неделю взять паузу, так как вошла в заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в Таллине.
Командный турнир в Эстонии пройдет с 5 по 9 февраля, сразу после Australian Open. Затем в планах у Свитолиной участие в турнире WTA International в Хуахине (10–16 февраля).
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Источник — Большой теннис Украины
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