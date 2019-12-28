Ибрагимович перешел в Милан, Меркушина-младшая продолжает делать рекорды

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 27-е декабря.

1. Выбираем лучшего спортсмена Украины-2019 вместе! Традиционный опрос Sport.ua на звание лучшего спортсмена уходящего года.

2. 14-летняя Александра Меркушина выиграла второе золото чемпионата Украины. Талантливая украинка продолжает деклассировать более опытных биатлонисток.

3. ОФИЦИАЛЬНО. Златан Ибрагимович - игрок Милана. Клуб подтвердил подписание опытного нападающего.

4. Ман Сити в ярком матче уступил Вулвз, Зинченко на поле не выходил. «Вулверхэмптон» сумел не только отыграться, но и победить Ман Сити.

5. Вирер испортит прощальную гонку Дальмайер. Доро любит и умеет это делать. Денис Шаховец желает всем приятного просмотра Рождественской гонки-2019.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Бой Уайлдер - Фьюри состоится в феврале. Стороны согласовали контракт на проведение второго поединка супертяжелого веса.

7. Витория Гимарайнш вернет Бондаренко в Шахтер. Португальский клуб не заинтересован в продолжении сотрудничества с украинским легионером.

8. Джервонта Дэвис пришел в вес Ломаченко и сразу пройдет серьезный тест. Лев Кравцив – о потенциально самом денежном сопернике для Ломаченко.

9. Сборная Украины по футзалу – шестая в рейтинге лучших команд Европы. Национальная команда завершает 2019-й год на высоком месте.

10. НБА. Михайлюк вновь вышел в старте и помог Детройту разгромить Вашингтон. Украинец был одним из лучших на площадке.