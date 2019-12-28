Ибрагимович перешел в Милан, Меркушина-младшая продолжает делать рекорды

Главные новости за 27-е декабря на Sport.ua

  • 28.12.2019 08:12
  • 1361 просмотр
  • 0 комментариев
Ибрагимович перешел в Милан, Меркушина-младшая продолжает делать рекорды
© Украинский биатлон. Александра Меркушина

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 27-е декабря.

1. Выбираем лучшего спортсмена Украины-2019 вместе! Традиционный опрос Sport.ua на звание лучшего спортсмена уходящего года.

2. 14-летняя Александра Меркушина выиграла второе золото чемпионата Украины. Талантливая украинка продолжает деклассировать более опытных биатлонисток.

3. ОФИЦИАЛЬНО. Златан Ибрагимович - игрок Милана. Клуб подтвердил подписание опытного нападающего.

4. Ман Сити в ярком матче уступил Вулвз, Зинченко на поле не выходил. «Вулверхэмптон» сумел не только отыграться, но и победить Ман Сити.

5. Вирер испортит прощальную гонку Дальмайер. Доро любит и умеет это делать. Денис Шаховец желает всем приятного просмотра Рождественской гонки-2019.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Бой Уайлдер - Фьюри состоится в феврале. Стороны согласовали контракт на проведение второго поединка супертяжелого веса.

7. Витория Гимарайнш вернет Бондаренко в Шахтер. Португальский клуб не заинтересован в продолжении сотрудничества с украинским легионером.

8. Джервонта Дэвис пришел в вес Ломаченко и сразу пройдет серьезный тест. Лев Кравцив – о потенциально самом денежном сопернике для Ломаченко.

9. Сборная Украины по футзалу – шестая в рейтинге лучших команд Европы. Национальная команда завершает 2019-й год на высоком месте.

10. НБА. Михайлюк вновь вышел в старте и помог Детройту разгромить Вашингтон. Украинец был одним из лучших на площадке.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности