Ман Сити в ярком матче уступил Вулвз, Зинченко на поле не выходил

«Манчестер Сити» закрывал 19-й тур АПЛ матчем против «Вулверхэмптона» и в случае победы вернулся бы на чистое 2-е место.

Победить команде Хосепа Гвардиолы не удалось, но встреча получилась яркой. Уже на 12-й минуте удаление заработал вратарь Эдерсон.

Впрочем, в меньшинстве «Сити» с помощью VAR заработал пенальти, который не без проблем реализовал Стерлинг. Во втором тайме Рахим удвоил преимущество, но «Волки» сумели отыграться силами Траоре и Хименеса.

А в конце встречи хозяева додавили соперника и забили третий мяч.

В итоге манчестерская команда осталась с 38 очками. На пункт больше у «Лестера», а «Ливерпуль» имеет на 13 очков больше и матч в запасе.

«Вулверхэмптон» же держится в топ-5.

Украинец Александр Зинченко провел матч в запасе.

АПЛ. 19-й тур

Вулверхэмптон - Манчестер Сити 3:2

Голы: Траоре, 55, Хименес, 82, Доэрти, 89 - Стерлинг, 25, 50



Вулверхэмптон: Патрисиу, Дендонкер, Коади, Сайсс, Доэрти, Отто (Винагре, 72), Невеш, Моутиньо, Траоре, Хота (Нето, 79), Хименес (Беннетт, 90+2)



Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Менди, Родри, Бернарду Силва, Де Брюйне (Гюндоган, 67), Марез (Гарсия, 46), Стерлинг, Агуэро (Браво, 14)



Удален: Эдерсон, 12