Ман Сити в ярком матче уступил Вулвз, Зинченко на поле не выходил

«Вулверхэмптон» сумел не только отыграться, но и победить

  • 27.12.2019 23:45
  • 1152 просмотра
  • 6 комментариев
Ман Сити в ярком матче уступил Вулвз, Зинченко на поле не выходил
© Skysports.com

«Манчестер Сити» закрывал 19-й тур АПЛ матчем против «Вулверхэмптона» и в случае победы вернулся бы на чистое 2-е место.

Победить команде Хосепа Гвардиолы не удалось, но встреча получилась яркой. Уже на 12-й минуте удаление заработал вратарь Эдерсон.

Впрочем, в меньшинстве «Сити»  с помощью VAR заработал пенальти, который не без проблем реализовал Стерлинг. Во втором тайме Рахим удвоил преимущество, но «Волки» сумели отыграться силами Траоре и Хименеса.

А в конце встречи хозяева додавили соперника и забили третий мяч.

В итоге манчестерская команда осталась с 38 очками. На пункт больше у «Лестера», а «Ливерпуль» имеет на 13 очков больше и матч в запасе.

«Вулверхэмптон» же держится в топ-5.

Украинец Александр Зинченко провел матч в запасе.

АПЛ. 19-й тур

Вулверхэмптон - Манчестер Сити 3:2
Голы: Траоре, 55, Хименес, 82, Доэрти, 89 - Стерлинг, 25, 50

Вулверхэмптон: Патрисиу, Дендонкер, Коади, Сайсс, Доэрти, Отто (Винагре, 72), Невеш, Моутиньо, Траоре, Хота (Нето, 79), Хименес (Беннетт, 90+2)

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Менди, Родри, Бернарду Силва, Де Брюйне (Гюндоган, 67), Марез (Гарсия, 46), Стерлинг, Агуэро (Браво, 14)

Удален: Эдерсон, 12

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 27.12.2019 23:55
    +1
    RoNIkyo, 27.12.2019 23:53
    Днищенский тренер. Вот Клопп - красавчик. Команда стоит 50 миллионов, а какие победы клепает.
    Да ладно. Типа всегда побеждать надо? На это никто не способен. Клопп проиграл все финалы еврокубков, кроме последнего. У Гвардиолы процент побед один из самых высоких среди всех действующих тренеров
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 27.12.2019 23:53
    -1
    UKRAINE FAN, 27.12.2019 23:48
    Сити совсем развалился. В защите полныйших бардак. В сити нет не одного защитника высокого уровня! Сколько еще нужно потратить на трансферы Гвардиоле 1-2 миллиарда? Гвардиола может давать результат только с топовыми игроками!
    И это хорошо, больше шансов у Зинченко заиграть.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 27.12.2019 23:53
    -3
    UKRAINE FAN, 27.12.2019 23:48
    Сити совсем развалился. В защите полныйших бардак. В сити нет не одного защитника высокого уровня! Сколько еще нужно потратить на трансферы Гвардиоле 1-2 миллиарда? Гвардиола может давать результат только с топовыми игроками!
    Днищенский тренер. Вот Клопп - красавчик. Команда стоит 50 миллионов, а какие победы клепает.
    Ссылка
    poltavaonelove
      poltavaonelove, 27.12.2019 23:51
    +2
    Матч прекрасен во всех смыслах, лучше не придумаешь
    Ссылка
    Всеволод Фомичев
      Всеволод Фомичев, 27.12.2019 23:51
    +3
    Было весело, даже очень. Браво, Волки. Отобрать 6 очков в сезоне у чемпиона - это дорогого стоит.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 27.12.2019 23:48
    -2
    Сити совсем развалился. В защите полныйших бардак. В сити нет не одного защитника высокого уровня! Сколько еще нужно потратить на трансферы Гвардиоле 1-2 миллиарда? Гвардиола может давать результат только с топовыми игроками!
    Ссылка
    Всеволод Фомичев
      Всеволод Фомичев, 27.12.2019 23:51
    +3
    Было весело, даже очень. Браво, Волки. Отобрать 6 очков в сезоне у чемпиона - это дорогого стоит.
    Ссылка
    poltavaonelove
      poltavaonelove, 27.12.2019 23:51
    +2
    Матч прекрасен во всех смыслах, лучше не придумаешь
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 27.12.2019 23:55
    +1
    RoNIkyo, 27.12.2019 23:53
    Днищенский тренер. Вот Клопп - красавчик. Команда стоит 50 миллионов, а какие победы клепает.
    Да ладно. Типа всегда побеждать надо? На это никто не способен. Клопп проиграл все финалы еврокубков, кроме последнего. У Гвардиолы процент побед один из самых высоких среди всех действующих тренеров
    Ссылка
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