Витория Гимарайнш вернет Бондаренко в Шахтер

Центральный защитник Валерий Бондаренко, который в нынешнем сезоне выступает в Португалии на правах аренды за «Виторию» из Гимарайнша, следующим летом вернется в «Шахтер», которому принадлежит контракт футболиста.
Португальский клуб хочет сократить количество арендованных футболистов в своем составе. Кроме того, Бондаренко не смог завоевать роль одного из ключевых игроков команды.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Валерий Бондаренко провел лишь 3 матча. В середине октября украинец получил травму руки, из-за которой выбыл из игры практически на два месяца.
Источник — O Jogo
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