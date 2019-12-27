Витория Гимарайнш вернет Бондаренко в Шахтер

Португальский клуб не заинтересован в продолжении сотрудничества с украинским легионером

  • 27.12.2019 15:35
  • 2270 просмотров
  • 2 комментария
Витория Гимарайнш вернет Бондаренко в Шахтер
© record.pt. Валерий Бондаренко

Центральный защитник Валерий Бондаренко, который в нынешнем сезоне выступает в Португалии на правах аренды за «Виторию» из Гимарайнша, следующим летом вернется в «Шахтер», которому принадлежит контракт футболиста.

Португальский клуб хочет сократить количество арендованных футболистов в своем составе. Кроме того, Бондаренко не смог завоевать роль одного из ключевых игроков команды.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Валерий Бондаренко провел лишь 3 матча. В середине октября украинец получил травму руки, из-за которой выбыл из игры практически на два месяца.

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Источник — O Jogo

(6 голосов)

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Комментарии
    samird
    online
      samird, 27.12.2019 16:12
    0
    trasher87 trasher87, 27.12.2019 16:07
    Зачем он уходил из Александрии?
    За деньгами же
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 27.12.2019 16:07
    +2
    Зачем он уходил из Александрии?
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 27.12.2019 16:07
    +2
    Зачем он уходил из Александрии?
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 27.12.2019 16:12
    0
    trasher87 trasher87, 27.12.2019 16:07
    Зачем он уходил из Александрии?
    За деньгами же
    Ссылка
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