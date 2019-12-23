Закрытие биатлонного года, Ювентус проиграл Лацио в Суперкубке Италии

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 22-е декабря.

1. 20 известных украинских футболистов с истекающими контрактами. Sport.ua – о тех, кто уже через полгода может получить статус свободного агента.

2. Анси-2019. Экхофф выиграла масс-старт, Пидгрушная и Блашко мимо топ-15. Норвежская биатлонистка одержала четвертую победу подряд.

3. Лацио обыграл Ювентус в матче за Суперкубок Италии. Матч за трофей прошел в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

4. Ломаченко рассказал, когда состоится его бой с Теофимо Лопесом. Уже есть договоренности о месяце, когда боксеры выйдут на ринг.

5. Анси-2019. Йоханнес Бё сделал золотой дубль, выиграв масс-старт. Украинец Дмитрий Пидручный не попал в топ-20.

6. ФОТО. Как футболисты Динамо и Шахтера на курортах отдыхают. У украинских футбольных клубов наступила пора отпусков.

7. ФОТО. Как перспективный украинец нокаутировал мощного немца в Гамбурге. Владислав Мельник одержал свою 10-ю победу на профи-ринге.

8. Реал не сумел одолеть Атлетик и отпустил Барселону на два очка. Центральный поединок игрового дня Ла Лиги завершился в нулевую ничью.

9. ВИДЕО. Матч Тоттенхэм – Челси приостанавливался из-за расизма к Рюдигеру. Победа «Челси» была омрачена расистскими оскорблениями.

10. Украина заняла третье место в медальном зачете Дефлимпийских игр-2019. Наши спортсмены завоевали 11 медалей.