Лацио обыграл Ювентус в матче за Суперкубок Италии

В Саудовской Аравии состоялся матч за Суперкубок Италии 2019. «Лацио» обыграл «Ювентус» со счетом 3:1 и стал обладателем трофея в 5-й раз.
У римлян голы забили Луис Альберто, Сенад Лулич и Данило Катальди, а у «Ювентуса» отличился нападающий Пауло Дибала.
За всю историю Суперкубок Италии выигрывали: «Ювентус» – 8 раз, «Милан» – 7, «Интер» и «Лацио» – по 5, «Рома» и «Наполи» – по 2, «Сампдория», «Парма» и «Фиорентина» – по 1.
Суперкубок Италии 2019
22 декабря, Саудовская Аравия
«Ювентус» – «Лацио» – 1:3
Lazio win the Supercup against Juventus 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/MeN5ODugcz— mx (@LeooMessi10i) December 22, 2019
Источник — Sport.ua
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