Лацио обыграл Ювентус в матче за Суперкубок Италии

В Саудовской Аравии состоялся матч за Суперкубок Италии 2019. «Лацио» обыграл «Ювентус» со счетом 3:1 и стал обладателем трофея в 5-й раз.

У римлян голы забили Луис Альберто, Сенад Лулич и Данило Катальди, а у «Ювентуса» отличился нападающий Пауло Дибала.

За всю историю Суперкубок Италии выигрывали: «Ювентус» – 8 раз, «Милан» – 7, «Интер» и «Лацио» – по 5, «Рома» и «Наполи» – по 2, «Сампдория», «Парма» и «Фиорентина» – по 1.

Суперкубок Италии 2019

22 декабря, Саудовская Аравия

«Ювентус» – «Лацио» – 1:3

Голы: Луис Альберто, 16 (0:1). Дибала, 45 (1:1). Лулич, 73 (1:2). Катальди, 90+4 (1:3).

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо (Куадрадо, 55), Мерих Демирал, Бонуччи, Алекс Сандру, Пьянич, Матюиди (Дуглас Коста, 76), Бентанкур, Криштиану Роналду, Дибала, Игуаин (Рэмси, 66).

«Лацио»: Стракоша, Раду, Луис Фелипе, Лаццари, Лулич, Ачерби, Лукас (Катальди, 64), Иммобиле (Кайседо, 82), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Пароло, 66), Корреа.

Предупреждения: Матюиди, 9. Лукас, 35. Бентанкур, 48. Луис Альберто, 58. Катальди, 90+2.

Удаление: Бентанкур, 90+3.

Судья: Кальварезе (Италия).

Эр-Рияд. Стадион Университета Короля Сауда.