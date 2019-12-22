Войти или Зарегистрироваться

Лацио обыграл Ювентус в матче за Суперкубок Италии

Матч за трофей прошел в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии

  • 22.12.2019 21:06
  • 3086 просмотров
  • 3 комментария
Лацио обыграл Ювентус в матче за Суперкубок Италии
© Twitter

В Саудовской Аравии состоялся матч за Суперкубок Италии 2019. «Лацио» обыграл «Ювентус» со счетом 3:1 и стал обладателем трофея в 5-й раз.

У римлян голы забили Луис Альберто, Сенад Лулич и Данило Катальди, а у «Ювентуса» отличился нападающий Пауло Дибала.

За всю историю Суперкубок Италии выигрывали: «Ювентус» – 8 раз, «Милан» – 7, «Интер» и «Лацио» – по 5, «Рома» и «Наполи» – по 2,  «Сампдория», «Парма» и «Фиорентина» – по 1.

Суперкубок Италии 2019

22 декабря, Саудовская Аравия

«Ювентус» – «Лацио» – 1:3

Голы: Луис Альберто, 16 (0:1). Дибала, 45 (1:1). Лулич, 73 (1:2). Катальди, 90+4 (1:3).
 
«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо (Куадрадо, 55), Мерих Демирал, Бонуччи, Алекс Сандру, Пьянич, Матюиди (Дуглас Коста, 76), Бентанкур, Криштиану Роналду, Дибала, Игуаин (Рэмси, 66).
 
«Лацио»: Стракоша, Раду, Луис Фелипе, Лаццари, Лулич, Ачерби, Лукас (Катальди, 64), Иммобиле (Кайседо, 82), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Пароло, 66), Корреа.
 
Предупреждения: Матюиди, 9. Лукас, 35. Бентанкур, 48. Луис Альберто, 58. Катальди, 90+2.
 
Удаление: Бентанкур, 90+3.
 
Судья: Кальварезе (Италия).
 
Эр-Рияд. Стадион Университета Короля Сауда.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    russol30
      russol30, 22.12.2019 21:25
    +2
    Лаціо грає дуже сильно, молодці, з такою грою можуть чемпіонат виграти
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 22.12.2019 21:16
    +2
    Симоне Индзаги просто монстр.
    Браво.
    Ссылка
    Макс Максов
    Макс Максов, 22.12.2019 21:13
    +2
    Лацио потихоньку становится третьей силой в Италии. Они ж ещё и за скудетто могут побороться!
    Ссылка
    russol30
      russol30, 22.12.2019 21:25
    +2
    Лаціо грає дуже сильно, молодці, з такою грою можуть чемпіонат виграти
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 22.12.2019 21:16
    +2
    Симоне Индзаги просто монстр.
    Браво.
    Ссылка
    Макс Максов
    Макс Максов, 22.12.2019 21:13
    +2
    Лацио потихоньку становится третьей силой в Италии. Они ж ещё и за скудетто могут побороться!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности