В Саудовской Аравии состоялся матч за Суперкубок Италии 2019. «Лацио» обыграл «Ювентус» со счетом 3:1 и стал обладателем трофея в 5-й раз.
Лучшие моменты матча Ювентус - Лацио
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Данило Катальди (Лацио).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Сенад Лулич (Лацио).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Альберто (Лацио).
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А тут вообще в тему для синьоры...
А тут вообще в тему для синьоры...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.