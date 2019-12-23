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Маурицио САРРИ: «Лацио сейчас в волшебной форме»

Главный тренер «Ювентуса» – о поражении в матче за Суперкубок Италии

  • 23.12.2019 05:21
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Маурицио САРРИ: «Лацио сейчас в волшебной форме»
© ФК Ювентус. Маурицио Сарри
Наставник туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от римского «Лацио» (1:3) в матче за Суперкубок Италии.
 
«Есть разочарование, но я не собираюсь плакать по этому поводу. Это не решит никаких проблем. Не думаю, что мои игроки позволят всего лишь двум матчам повлиять на них.
 
«Лацио» сейчас в волшебной форме. Все складывается в их пользу, но все может измениться через два-три месяца. Если они сохранят эту форму, сомневаюсь, что кто-то будет способен что-то сделать против них.
 
Давайте не будем забывать, что в этом сезоне осталось еще пять месяцев и еще много матчей», - сказал Сарри.
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Источник — Football-Italia

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