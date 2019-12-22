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Реал не сумел одолеть Атлетик и отпустил Барселону на два очка

Центральный поединок игрового дня Ла Лиги завершился в нулевую ничью

  • 22.12.2019 23:59
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Реал не сумел одолеть Атлетик и отпустил Барселону на два очка
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22 декабря прошли матчи 18-й тур испанской Ла Лиги. «Реал» не сумел дома одолеть «Атлетик» и отпустил «Барселону» на два очка.
 
Турнирную таблицу возглавляют: «Барселона» (39 очков), «Реал» Мадрид (37), далее идет «Севилья» (34), «Атлетико» (32).
 
Чемпионат Испании. Ла Лига
 
18-й тур, 22 декабря
 
«Реал» Мадрид – «Атлетик» – 0:0
 
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитау (Начо, 57), Серхио Рамос, Менди, Кроос, Вальверде, Модрич, Винисиус Жуниор (Йович, 72), Бензема, Родригу (Бэйл, 62).
 
«Атлетик»: Симон, Альварес, Иньиго Мартинес, Нуньес, Берчиче, Лекуэ, Дани Гарсия, Весга, Рауль Гарсия, Иньяки Уильямс (Эчеварриа, 86), Кодро (Вильялибре, 73).
 
Предупреждение: Серхио Рамос, 87.
 
Судья: Кордеро Вега (Испания).
 
Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
 
«Леванте» – «Сельта» – 3:1
 
Голы: Аспас, 12 (0:1). Рохер, 60 (1:1). Рохер, 70 (2:1). Майораль, 90+1 (3:1).
 
«Леванте»: А.Фернандес, Тоньо, Кабако, Постиго, Мирамон, Рочина (Майораль, 57), Кампанья, Радойя, Барди, Рохер (Вукчевич, 77), Моралес (Коке, 89).
 
«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Костас, Айду (Систо, 73), Рафинья (Бельтран, 74), Окай Йокушлу, Лоботка, Аспас, Мина (Г.Фернандес, 81).
 
Предупреждения: Окай Йокушлу, 18. Рохер, 21. Мина, 26. Барди, 47. Айду, 65. Мендес, 71. Аспас, 72. Араухо, 72. Майораль, 90+2.
 
Судья: Прието Иглесиас (Испания).
 
Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».
 
 
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Источник — Sport.ua

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