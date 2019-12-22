Реал не сумел одолеть Атлетик и отпустил Барселону на два очка

22 декабря прошли матчи 18-й тур испанской Ла Лиги. «Реал» не сумел дома одолеть «Атлетик» и отпустил «Барселону» на два очка.
Турнирную таблицу возглавляют: «Барселона» (39 очков), «Реал» Мадрид (37), далее идет «Севилья» (34), «Атлетико» (32).
Чемпионат Испании. Ла Лига
18-й тур, 22 декабря
«Реал» Мадрид – «Атлетик» – 0:0
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитау (Начо, 57), Серхио Рамос, Менди, Кроос, Вальверде, Модрич, Винисиус Жуниор (Йович, 72), Бензема, Родригу (Бэйл, 62).
«Атлетик»: Симон, Альварес, Иньиго Мартинес, Нуньес, Берчиче, Лекуэ, Дани Гарсия, Весга, Рауль Гарсия, Иньяки Уильямс (Эчеварриа, 86), Кодро (Вильялибре, 73).
Предупреждение: Серхио Рамос, 87.
Судья: Кордеро Вега (Испания).
Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
«Леванте» – «Сельта» – 3:1
Голы: Аспас, 12 (0:1). Рохер, 60 (1:1). Рохер, 70 (2:1). Майораль, 90+1 (3:1).
«Леванте»: А.Фернандес, Тоньо, Кабако, Постиго, Мирамон, Рочина (Майораль, 57), Кампанья, Радойя, Барди, Рохер (Вукчевич, 77), Моралес (Коке, 89).
«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Костас, Айду (Систо, 73), Рафинья (Бельтран, 74), Окай Йокушлу, Лоботка, Аспас, Мина (Г.Фернандес, 81).
Предупреждения: Окай Йокушлу, 18. Рохер, 21. Мина, 26. Барди, 47. Айду, 65. Мендес, 71. Аспас, 72. Араухо, 72. Майораль, 90+2.
Судья: Прието Иглесиас (Испания).
Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.