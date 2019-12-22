20 известных украинских футболистов с истекающими контрактами

Современный футбольный рынок – явление настолько динамичное, что практически каждый день в прессу попадают десятки или даже сотни новостей о том, что кто-то куда-то перешел, либо же подписал новый контракт. Впрочем, нередки ныне и ситуации, когда футболист завершает свое сотрудничество с клубом по причине истечения срока действия трудового соглашения. В таком случае игрок получает статус свободного агента и волен самостоятельно распоряжаться своей контрактной судьбой.

Мы решили выделить двадцатку самых известных игроков с отечественным паспортом, которые уже в июле следующего года могут получить статус свободного агента. Найдется здесь место и для весьма авторитетных в нашем футболе личностей…

Андрей ГИТЧЕНКО

Амплуа: защитник

Клуб: «Десна»

Возраст: 35 лет

Стоимость на Transfermarkt: 200 тысяч евро

Опытный центральный защитник «Десны» провел уже порядка двухсот поединков в УПЛ и ныне является безоговорочным игроком основного состава черниговской команды, которая великолепно себя проявляет по ходу сезона-2019/20. Именно Гитченко к зимнему перерыву в элитной отечественной лиге пришел лидером турнира по показателям перехватов мяча (124) и верховых единоборств (121). В свои 35 лет Андрей оказывается способен демонстрировать игру на высочайшем, как минимум по меркам УПЛ, уровне, но его дальнейшая судьба в профессиональном футболе пока остается под вопросом, так как через полгода у Гитченко истекает срок действия договора с «Десной».

Рустам ХУДЖАМОВ

Амплуа: вратарь

Клуб: «Мариуполь»

Возраст: 37 лет

Стоимость на Transfermarkt: 200 тысяч евро

Опытный вратарь является уже настоящим символом «Мариуполя» - именно игра Худжамова добавляет команде с берегов Азовского моря неуступчивости даже перед самыми топовыми по меркам УПЛ соперниками. Однако в последнее время в основу приазовцев все настырнее и настырнее стучится куда более молодой Евгений Гальчук, а потому не факт, что летом 2020 года «Мариуполь» и Худжамов продолжат сотрудничество. Хотя, трезво оценивая спортивную форму Рустама, он вполне способен поиграть на уровне УПЛ еще пару-тройку сезонов.

Никита КАМЕНЮКА

Амплуа: защитник

Клуб: «Заря»

Возраст: 34 года

Стоимость на Transfermarkt: 200 тысяч евро

Воспитанник «Зари» и капитан этой команды в последние годы в силу возраста все реже и реже попадает в основной состав луганчан. Очевидно, что лучшее время в карьере футболиста для Каменюки уже позади, но его опыт и харизма по-прежнему могут быть полезны для команды, особенно если тренерский штаб видит в Никите некоего «дядьку» в раздевалке. С другой стороны, в начале июня Каменюке исполнится уже 35 лет, а потому далеко не факт, что клуб будет готов продолжать сотрудничество с ветераном, да и тот, вполне вероятно, может решиться повесить бутсы на гвоздь.

Марко ДЕВИЧ

Амплуа: нападающий

Клуб: «Вождовац»

Возраст: 36 лет

Стоимость на Transfermarkt: 300 тысяч евро

«Первый после Бога», которого до сих пор с теплотой в сердце вспоминают поклонники харьковского «Металлиста», летом нынешнего года вернулся на историческую родину – в Сербию. Ныне Марко Девич выступает за «Вождовац», в составе которого уже отличился 4 голами в 12 матчах сербской Суперлиги. Однако контракт Марко подписан на один сезон, а потому большой вопрос – где окажется Девич в дальнейшем и будет ли он вообще продолжить карьеру футболиста?

Руслан ФОМИН

Амплуа: нападающий

Клуб: «Мариуполь»

Возраст: 33 года

Стоимость на Transfermarkt: 300 тысяч евро

Кажется, что времена, когда Руслан Фомин был ключевым форвардом «Мариуполя» понемногу уходят в прошлое. В последнее время опытного нападающего все чаще беспокоят травмы, из-за чего он все меньше выходит на поле. Очевидно, что если дела так и продолжатся, то «Мариуполь» вскоре окончательно научиться играть без Фомина, а потому вопрос продления с ним контракта остается на поверхности.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Амплуа: нападающий

Клуб: «Бурсаспор»

Возраст: 34 года

Стоимость на Transfermarkt: 400 тысяч евро

К Селезневу можно относится по-разному, если брать во внимание его жизненные взгляды, но с точки зрения футбола Евгений остается одним из наиболее ярких украинских форвардов, продолжающих активные выступления. Летом Селезнев после провала в «Малаге» вернулся в ставшую для него едва ли уже не родной Турцию, где сейчас помогает во второй лиге «Бурсаспору». Пока украинец лишь игрок ротации, по причине чего непонятно, как сложится его судьба через полгода.

Вячеслав ШАРПАР

Амплуа: полузащитник

Клуб: «Рига»

Возраст: 32 года

Стоимость на Transfermarkt: 400 тысяч евро

Опытный хавбек, на счету которого под две сотни матчей в УПЛ, летом нынешнего года решил покинуть Украину и отправиться в Латвию, где Шарпар в настоящий момент защищает цвета «Риги». В прибалтийской стране розыгрыш чемпионата идет по системе «весна-осень», а потому до истечения первой части сезона-2020 Шарпар, вероятно, продолжит играть за «Ригу», с которой у него действующий контракт. Высока вероятность того, что договор будет пролонгирован затем и до конца чемпионата.

Андрей БОГДАНОВ

Амплуа: полузащитник

Клуб: «Десна»

Возраст: 29 лет

Стоимость на Transfermarkt: 400 тысяч евро

Лишь в январе нынешнего года Богданов вернулся в Украину после не самого успешного периода в Польше. Сперва Андрей подписал краткосрочный контракт с «Десной», который впоследствии был продлен на год. В первой половине сезона Богданов был одним из важнейших футболистов команды Рябоконя, однако уже весной, вероятнее всего, «Десне» придется справляться с вызовами без опытного хавбека. По крайней мере, сам он уже попрощался с клубом, но пока непонятно – будет ли расторгнут его контракт по взаимному соглашению сторон, либо же «Десна» выручит какую-то «копеечку» на продаже футболиста …

Александр ГЛАДКИЙ

Амплуа: нападающий

Клуб: «Адана Демирспор»

Возраст: 32 года

Стоимость на Transfermarkt: 450 тысяч евро

Вот уж точно, чьи лучшие годы в карьере профессионального футболиста позади. Ныне экс-футболист «Шахтера», «Динамо» и сборной Украины Александр Гладкий пребывает на контракте в клубе второго по рангу дивизиона турецкого футбола «Адана Демирспор». Да и там не блещет – лишь 2 гола в 8 матчах в нынешнем сезоне при двух появлениях в стартовом составе команды. Шансы на то, что «Адана Демирспор» пожелает продлить сотрудничество с Гладким и в дальнейшем пока выглядят откровенно мизерными.

Евгений ОПАНАСЕНКО

Амплуа: защитник

Клуб: «Коньяспор»

Возраст: 29 лет

Стоимость на Transfermarkt: 550 тысяч евро

Фланговый защитник, который когда-то играл одну из ключевых ролей в запорожском «Металлурге» и «Заре», ныне пребывает глубоко в резерве турецкого «Коньяспора». В частности, в текущем розыгрыше турецкой Суперлиги Опанасенко не провел ни одного поединка и лишь два раза вообще попал в заявку на игру. У «Коньяспора» есть опция по продлению контракта украинского легионера еще на сезон, но сейчас сложно себе представить ситуацию, при которой подобное произойдет.

Артем ФАВОРОВ

Амплуа: полузащитник

Клуб: «Десна»

Возраст: 25 лет

Стоимость на Transfermarkt: 600 тысяч евро

В 2017 году Артем Фаворов уже покидал Украину, но его опыт в датском «Вайле» навряд ли можно признать успешным. После возвращения Фаворов-младший великолепно себя проявляет в составе «Десны», одним из лидеров которой и является. Но в этом, собственно, и кроется проблема – далеко не факт, что Артем вновь не решит воспользоваться возможностью уехать за рубеж. Уже сейчас подобные слухи активно циркулируют в прессе.

Виталий ВЕРНИДУБ

Амплуа: защитник

Клуб: «Заря»

Возраст: 32 года

Стоимость на Transfermarkt: 600 тысяч евро

Многие полагали, что после ухода Юрия Вернидуба с поста главного тренера «Зари» не задержится в клубе и его сын, однако Виталий и при Викторе Скрипнике сумел доказать обоснованность своих притязаний на место в основном составе. Рослый центрбек порою остро необходим тренерскому штабу для решения определенных задач на поле, а потому логично предположить, что продление сотрудничества в данном случае пойдет на пользу, как клубу, так и футболисту.

Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ

Амплуа: полузащитник

Клуб: «Заря»

Возраст: 29 лет

Стоимость на Transfermarkt: 600 тысяч евро

Этот хавбек уже также успел попробовать «легионерского хлеба», но его попытки закрепиться в клубах из Испании, Польши и России, не увенчались успехом. Возвращение в «Зарю» однозначно стало верным решением в карьере Хомченовского, однако с учетом истечения контракта между игроком и клубом, пока неизвестно, продлиться ли их сотрудничество, например, в следующем сезоне. Для «Зари» Скрипника Хомченовский, вероятно, и не ключевой футболист, но он создает команде столь необходимую глубину состава.

Денис ФАВОРОВ

Амплуа: защитник

Клуб: «Десна»

Возраст: 28 лет

Стоимость на Transfermarkt: 700 тысяч евро

В отличие от младшего брата, Денис Фаворов не имеет опыта выступлений в зарубежных чемпионатах. Всю свою карьеру он провел в клубах низших дивизионов и именно сейчас в «Десне» пребывает на пике футбольной славы, являясь капитаном команды, которая пока демонстрирует, пожалуй, наиболее сенсационные результаты в нынешнем розыгрыше УПЛ. Не исключено, что на фоне качественной игры у Фаворова-старшего возникнут варианты с другими клубами, а потому «Десне» однозначно будет непросто удержать Дениса, хоть тот, кажется, и весьма предан Чернигову.

Сергей ЯВОРСКИЙ

Амплуа: защитник

Клуб: «Мариуполь»

Возраст: 30 лет

Стоимость на Transfermarkt: 700 тысяч евро

Сергей Яворский в «Мариуполе», как качественное вино, с каждым годом становится все лучше и лучше. На сегодняшний день он однозначно входит в когорту сильнейших центрбеков отечественного чемпионата. Впрочем, через полгода у Яворского завершается срок действия соглашения с «Мариуполем» и хотя, как кажется, Сергея в общем-то все устраивает в этой команде, но при наличии «вкусных» с финансовой точки зрения вариантов не стоит исключать отъезд защитника куда-то за рубеж. Например, в его карьере уже был опыт выступлений в Казахстане за «Тобол».

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

Амплуа: защитник

Клуб: АЕК

Возраст: 33 года

Стоимость на Transfermarkt: 750 тысяч евро

В Греции некогда один из сильнейших центрбеков Украины выступает с лета 2016 года. Кажется, в АЕКе он постепенно нашел себя и, что важнее, Чигринского перестали донимать серьезные травмы, из-за которых он ранее вынужден был пропускать по полгода и больше. С афинской командой в сезоне-2017/18 Чигринский уже стал чемпионом Греции и ныне продолжает пользоваться доверием тренерского штаба, а потому пока нет сомнений в том, что АЕК воспользуется имеющейся у него опцией однолетней пролонгации контракта футболиста.

Владимир ЧЕСНАКОВ

Амплуа: защитник

Клуб: «Ворскла»

Возраст: 31 год

Стоимость на Transfermarkt: 900 тысяч евро

Этот опытный центральный защитник всю профессиональную карьеру проводит в одном клубе – «Ворскле», где успел заслужить уважение не только товарищей по команде, получив капитанскую повязку, но и болельщиков. Однако далеко не факт, что подобный симбиоз и в дальнейшем будет полезен игроку и команде – возможно, именно грядущим летом для них представится идеальная возможность попробовать сделать шаг вперед порознь. Хотя если Чеснаков вновь решит продлить контракт с «Ворсклой», вряд ли в среде полтавских болельщиков кто-то воспримет такую новость с недовольством.

Владимир КОСТЕВИЧ

Амплуа: защитник

Клуб: «Лех» Познань

Возраст: 27 лет

Стоимость на Transfermarkt: 1,5 млн евро

Еще несколько лет назад в Украине довольно серьезно обсуждался вопрос целесообразности приглашения в национальную сборную уехавшего в Польшу и начавшего демонстрировать невероятный прогресс левого фулбека Владимира Костевича. Однако затем появились варианты с Матвиенко, Соболем и, в конце концов, Миколенко, после чего о Костевиче на родине вспоминают все реже. Впрочем, в «Лехе» он по-прежнему довольно важный исполнитель, трансфер которого, к тому же, оценивается весьма высоко, как для тамошних клубов, а потому есть все основания полагать, что «Лех» предпримет максимум усилий, чтобы пролонгировать сотрудничество с Костевичем.

Артем БЕСЕДИН

Амплуа: нападающий

Клуб: «Динамо»

Возраст: 23 года

Стоимость на Transfermarkt: 2 млн евро

Переживающее ныне непростые времена «Динамо» - это клуб, в котором молодой футболист с одной стороны может сделать серьезный шаг к прогрессу, но с другой – при малейших же ошибках нарваться на жесточайшую публичную критику, правильно справиться с которой по силам далеко не каждому. Артема Беседина не критикует, пожалуй, только ленивый. И хотя недавно мы рассказывали о положительных тенденциях в игровой статистике нападающего, после того он успел провести настолько неудачные игры с «Зарей» и «Лугано», что перечеркнул все положительные впечатления о себе напрочь. А совсем недавно как гром среди ясного неба разразился скандал с непройденным допинг-тестом после матча ЛЕ с «Мальме». Пока неясно, чем закончится эта история для Беседина и останется ли он в «Динамо» вообще.

Возможно, «Динамо» - это просто не та команда, где Беседин может чувствовать себя максимально комфортно. В конце концов перед его глазами есть пример Яремчука, который не пожелал оставаться в Украине, а принял вызов из Европы и ныне является одним из лучших форвардов чемпионата Бельгии.

Виктор КОВАЛЕНКО

Амплуа: полузащитник

Клуб: «Шахтер»

Возраст: 23 года

Стоимость на Transfermarkt: 6 млн евро

Хавбек, которому когда-то Мирча Луческу прочил едва ли не большую славу, которой удалось достичь Андрею Шевченко, к своим 23 годам так и не реализовал и десятой части потенциала. Виной тому различные факторы, но, возможно, как и в случае с Бесединым, Виктору банально пора сменить обстановку и найти команду в Европе, где ему стабильно будут доверять место в составе, причем желательно на одной позиции, а не использовать в тактических построениях по принципу «как только заблагорассудится». Для «Шахтера» уход Коваленко на правах свободного агента, конечно же, станет немалой имиджевой потерей, а потому нет сомнений, что «горняки» предпримут все необходимые усилия, чтобы Виктор остался в их рядах и в дальнейшем. А вот каким окажется выбор самого хавбека – увидим уже в ближайшем будущем.

Алексей СЛИВЧЕНКО