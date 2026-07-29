Экс-нападающий Динамо завершил карьеру. Пожертвовал ради сборной Украины

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин завершил профессиональную карьеру футболиста.

Об этом сообщил агент нападающего Александр Панков, который в соцсетях вспомнил поколение украинских игроков, уже повесивших бутсы на гвоздь.

«Это было действительно сильное поколение. Денис Гармаш завершил карьеру в 2025 году, Сергей Рыбалка – также в 2025-м, Артем Милевский – ещё в 2021-м, а теперь в 2026 году этот путь завершил и Артем Беседин. А я лишь продолжаю свой.

Артем навсегда останется в памяти болельщиков благодаря Евро-2020, где он пожертвовал собственным здоровьем ради успеха сборной Украины. Желаю тебе удачи на новом этапе жизни», – сказал Панков.