Экс-нападающий Динамо завершил карьеру. Пожертвовал ради сборной Украины
Панков рассказал, что Беседин ушел из футбола
Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин завершил профессиональную карьеру футболиста.
Об этом сообщил агент нападающего Александр Панков, который в соцсетях вспомнил поколение украинских игроков, уже повесивших бутсы на гвоздь.
«Это было действительно сильное поколение. Денис Гармаш завершил карьеру в 2025 году, Сергей Рыбалка – также в 2025-м, Артем Милевский – ещё в 2021-м, а теперь в 2026 году этот путь завершил и Артем Беседин. А я лишь продолжаю свой.
Артем навсегда останется в памяти болельщиков благодаря Евро-2020, где он пожертвовал собственным здоровьем ради успеха сборной Украины. Желаю тебе удачи на новом этапе жизни», – сказал Панков.
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