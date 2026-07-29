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Украина. Премьер лига
29 июля 2026, 07:02 |
2785
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Экс-нападающий Динамо завершил карьеру. Пожертвовал ради сборной Украины

Панков рассказал, что Беседин ушел из футбола

29 июля 2026, 07:02 |
2785
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Экс-нападающий Динамо завершил карьеру. Пожертвовал ради сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин
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Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин завершил профессиональную карьеру футболиста.

Об этом сообщил агент нападающего Александр Панков, который в соцсетях вспомнил поколение украинских игроков, уже повесивших бутсы на гвоздь.

«Это было действительно сильное поколение. Денис Гармаш завершил карьеру в 2025 году, Сергей Рыбалка – также в 2025-м, Артем Милевский – ещё в 2021-м, а теперь в 2026 году этот путь завершил и Артем Беседин. А я лишь продолжаю свой.

Артем навсегда останется в памяти болельщиков благодаря Евро-2020, где он пожертвовал собственным здоровьем ради успеха сборной Украины. Желаю тебе удачи на новом этапе жизни», – сказал Панков.

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Динамо Киев сборная Украины по футболу завершение карьеры Артем Беседин Александр Панков
Дмитрий Олийченко Источник: Instagram
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