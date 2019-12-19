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Марко Девич близок к завершению карьеры. Хочет работать тренером в Украине

Экс-игрок сборной Украины готов завершить выступления

  • 19.12.2019 17:40
  • 2567 просмотров
  • 2 комментария
Марко Девич близок к завершению карьеры. Хочет работать тренером в Украине
© dynamo.kiev.ua

36-летний форвард Марко Девич, который сейчас выступает в Сербии за «Вождовац», близок к завершению карьеры. Экс-форвард «Металлиста», «Шахтера» и сборной Украины готов закончить выступления из-за семейных вопросов.

«Контракт у меня до лета, но ситуация такая, что не знаю, буду ли играть дальше. Есть вопросы семьи и другие. Если будет прощальный матч, то только в Харькове. Вопрос не решен с прощальным матчем», - сказал Девич.

Кроме того, игрок намерен пройти обучение и начать тренерскую карьеру. Возможно, в Украине.

«Я считаю, что после завершения обучения нужно не сразу принимать команду, а следует поработать какое-то время помощником. Сразу становиться главным не стоит».

«Будет неплохо начать работу в Украине», - добавил игрок.

В Украине Девич выступал за «Волынь», «Металлист» (дважды) и «Шахтер». В составе сборной Украины провел 34 матча и забил 7 голов.

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Источник — Футбол 1/Футбол 2

(7 голосов)

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Комментарии
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 19.12.2019 20:06
    0
    По предварительным договорённостям Сергея Палкинаи агента Марко Девича и Рината Ахметова было принято решение в случае неудачи в лиге Европы, Пост главного тренера покинет Нынешний тренер горняков. Место займет Марко Девич.
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    rosti79
    online
      rosti79, 19.12.2019 18:32
    -3
    После работы в расие я не думаю что он кому-то тут нужен будет
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    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 19.12.2019 20:06
    0
    По предварительным договорённостям Сергея Палкинаи агента Марко Девича и Рината Ахметова было принято решение в случае неудачи в лиге Европы, Пост главного тренера покинет Нынешний тренер горняков. Место займет Марко Девич.
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