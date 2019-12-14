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БОНДАРЕНКО: «Войти в топ-20 – реалистичная цель, которую я себе поставила»

Украинская теннисистка планирует совершить рывок за следующие полтора года

  • 14.12.2019 14:39
  • 468 просмотров
  • 2 комментария
БОНДАРЕНКО: «Войти в топ-20 – реалистичная цель, которую я себе поставила»
© WTA. Катерина Бондаренко
В марте этого года Катерина Бондаренко во второй раз стала матерью, родив дочь Еву. Уже в сентябре украинка вернулась на корт, выступив на турнире в Ташкенте и затем ещё на нескольких соревнованиях. На этой неделе Катерина сыграла на турнире ITF в Дубае, где проиграла в финале квалификации.
 
«Я хочу войти в Топ-20 рейтинга за следующие полтора года. Это вполне реалистичная и достижимая цель, которую я себе поставила. Уже есть примеры матерей в Туре и я не исключение. Я тоже хочу попробовать и посмотреть, что у меня получиться в спорте, который я очень сильно люблю.
 
Мне нравится находиться в среде игроков. Мне нравится сталкиваться с вызовами. Я люблю путешествовать и больше всего мне нравится дух соревнований и победы. Это классно - иметь детей и продолжать уделять время тренировкам, упражнениям и занятиям. Мне удалось найти баланс между спортом и жизнью.
 
Возможно, раньше в моей карьере всё было по-другому, но сейчас я знаю, что могу играть без какого-либо давления. Мои дети не будут судить меня в случае победы или поражения. Мне всё нравится и я хочу продолжать это как можно дольше. Не знаю, когда я перестану играть, но уверена, что к этому моменту осталось ещё много лет», - сказала Бондаренко.
 
Следующий сезон Бондаренко начнёт на турнире WTA International в Шэньчжэне, а затем сыграет на Australian Open.
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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    markten1984
      markten1984, 14.12.2019 14:48
    +1
    Даже в лучшие годы в топ-20 не входила а щас тем более
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 14.12.2019 14:41
    +2
    При всій повазі до Бондаренко - такого не трапиться.
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 14.12.2019 14:41
    +2
    При всій повазі до Бондаренко - такого не трапиться.
    Ссылка
    markten1984
      markten1984, 14.12.2019 14:48
    +1
    Даже в лучшие годы в топ-20 не входила а щас тем более
    Ссылка
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