Пекин. Свитолина вышла во второй подряд четвертьфинал

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) выиграла еще один матч на обязательном Премьере в Пекине.

В поединке третьего круга украинка в трех напряженных сетах одолела Софию Кенин из США (№16 WTA). В 2019 году девушки встречались уже 4 раза, предыдущие две очные встречи выиграла американка ( Торонто Цинциннати ).

Свитолина могла выигрывать еще во втором сете, но на тай-брейке не реализовала 3 матчбола. В итоге украинская теннисистка сломила сопротивление американки в третьем сете с шестого матчбола. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 34 минуты.

Пекин. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – София Кенин (США) – 6:3, 6:7(8), 6:3

В 1/4 финала Свитолина сразится с Кики Бертенс (№8 WTA). Учитывая тот факт, что Серена Уильямс не заявлена ни на один турнир до конца года, победа в этом матче будет гарантировать украинке участие в Итоговом турнире-2019. В прошлом году Элина выиграла итоговый турнир и в этом ей надо защищать титул.