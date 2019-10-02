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Пекин. Свитолина вышла во второй подряд четвертьфинал

Украинка обыграла Софию Кенин, реабилитировавшись за два поражения в предыдущих очных матчах

  • 02.10.2019 20:11
  • 5682 просмотра
  • 20 комментариев
Пекин. Свитолина вышла во второй подряд четвертьфинал
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) выиграла еще один матч на обязательном Премьере в Пекине.
 
В поединке третьего круга украинка в  трех напряженных сетах одолела Софию Кенин из США (№16 WTA). В 2019 году девушки встречались уже 4 раза, предыдущие две очные встречи выиграла американка (Торонто и Цинциннати).
 
Свитолина могла выигрывать еще во втором сете, но на тай-брейке не реализовала 3 матчбола. В итоге украинская теннисистка сломила сопротивление американки в третьем сете с шестого матчбола. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 34 минуты.
 
Пекин. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – София Кенин (США) – 6:3, 6:7(8), 6:3
 
В 1/4 финала Свитолина сразится с Кики Бертенс (№8 WTA). Учитывая тот факт, что Серена Уильямс не заявлена ни на один турнир до конца года, победа в этом матче будет гарантировать украинке участие в Итоговом турнире-2019. В прошлом году Элина выиграла итоговый турнир и в этом ей надо защищать титул.
 
Бертенс в 1/8 финала обыграла Полону Херцог в трех сетах. Напомним, что во втором круге Бертенс обыграла украинку Даяну Ястремскую
 

 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    vova_lviv1
    online
      vova_lviv1, 02.10.2019 20:45
    0
    Stanislav Matusevych, 02.10.2019 20:18
    Що ж, можна потроху починати вітати Еліну з виходом на Підсумковий. Серена закінчила сезон, навіть в разі успіху Бертенс у Пекіні Бенчіч необхідно буде вигравати турнір всєя Мордора, щоб випередити Світоліну. А з її нинішньою грою та зважаючи на рівень заявлених учасниць, це буде зробити архіскладно. Для Еліни добре б завтра здолати Бертенс та закрити взагалі всі питання. Сил небагато буде в обох, тому можливі варіанти.
    А сьогодні - черговий валідол, щоправда, цього разу - за активної гри Еліни. Кількість вінерсів була абсолютно на рівні Кенін, хоча, звісно, при грі у невластивому для себе стилі проти атакуючої суперниці, помилок вистачало. 13 ейсів за гру - чи це не рекорд в кар'єрі?
    Ну і правильно, Нема чого їздити в кацапстан щастя шукати. Принципово перстаю дивитись\вболівати за спортсменів, що їздять в рашку,
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.10.2019 20:42
    0
    БТУ пише, що 13 - це рекорд за ейсами, до того було не більше 11-ти. Круто!
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 02.10.2019 20:40
    0
    Игорь Онищук, 02.10.2019 20:31
    А Бенчич нету в заявке на кубок кремля
    Бенчич может попроситься еще на кубок Кремля или поезд ушел? Вопрос знатокам.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.10.2019 20:40
    0
    Игорь Онищук, 02.10.2019 20:31
    А Бенчич нету в заявке на кубок кремля
    Так, немає. Але хтозна, що там з WC всілякими. Я писав гіпотетично, розглядаючи найгірший з можливих варіантів для Еліни, за якого вона може не потрапити на Підсумковий. Він, наразі, один. А якщо Бенчич таки знов поїде підкорювати Люксембург, то Еліну можна вітати вже зараз.
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 02.10.2019 20:36
    +1
    Елина ще раз підтвердила що є чемпіонкою в турі по витривалості,здавалось в кінці другого сету в неї вже закінчились сили,а після програного тай брейку в мене були сумніви відносно загальної перемоги,але в третьому геймі в неї відкрилось ... надцяте дихання і вона відправила в аут Кенін Тепер залишилось прибрати з свого шляху Бертенс заразом помстившись за Даяну
    Ссылка
    REALIST
      REALIST, 02.10.2019 20:36
    0
    Еля, МОЛОДЕЦЬ!
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 02.10.2019 20:31
    +2
    vizuals, 02.10.2019 20:24
    Я з привітаннями почекаю хоча б до завтра)) Все ж такі, Бенчіч буде однією з фаворіток Кубку Мордора, і сітка там буде не дуже крутою - бо майже усі топи закінчать сезон до того часу. Але настрій дійсно покращився. Памятаю, як вже навесні багато хто зарано "позбавив" Еліну Підсумкового))) Але Еліна настільки любить Підсумковий, що дала по газах
    А Бенчич нету в заявке на кубок кремля
    Ссылка
    SKIF1927
      SKIF1927, 02.10.2019 20:29
    +2
    Що тут, у даунбасiв i кацiв знову iстерика, що "плохоиграла" ?
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 02.10.2019 20:25
    +3
    13 эйсов?! А шо, так можно было?))
    Сильная первая подача + спокойствие = андидот от Кенин)
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 02.10.2019 20:24
    +2
    ihor7003, 02.10.2019 20:12
    Валидолина поздравляю!!! Но нужно делать что то с первой подачей и перестать просто перебивать сетку по центру
    Це ти зараз пожартував?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 02.10.2019 20:24
    0
    Stanislav Matusevych, 02.10.2019 20:18
    Що ж, можна потроху починати вітати Еліну з виходом на Підсумковий. Серена закінчила сезон, навіть в разі успіху Бертенс у Пекіні Бенчіч необхідно буде вигравати турнір всєя Мордора, щоб випередити Світоліну. А з її нинішньою грою та зважаючи на рівень заявлених учасниць, це буде зробити архіскладно. Для Еліни добре б завтра здолати Бертенс та закрити взагалі всі питання. Сил небагато буде в обох, тому можливі варіанти.
    А сьогодні - черговий валідол, щоправда, цього разу - за активної гри Еліни. Кількість вінерсів була абсолютно на рівні Кенін, хоча, звісно, при грі у невластивому для себе стилі проти атакуючої суперниці, помилок вистачало. 13 ейсів за гру - чи це не рекорд в кар'єрі?
    Я з привітаннями почекаю хоча б до завтра)) Все ж такі, Бенчіч буде однією з фаворіток Кубку Мордора, і сітка там буде не дуже крутою - бо майже усі топи закінчать сезон до того часу. Але настрій дійсно покращився. Памятаю, як вже навесні багато хто зарано "позбавив" Еліну Підсумкового))) Але Еліна настільки любить Підсумковий, що дала по газах
    Ссылка
    Андрей Царенко
    online
      Андрей Царенко, 02.10.2019 20:23
    +4
    Красава повинна пробиться на на підсумковий турнір!!!!наша гордість
    Ссылка
    Юхим Голд
      Юхим Голд, 02.10.2019 20:19
    +5
    Еліна,дякую за перемогу,за характер,за силу волі !!!
    Ссылка
    dp1
      dp1, 02.10.2019 20:19
    +4
    Шикарно подавала. Скільки там ейсів? Штук 15?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.10.2019 20:18
    +16
    Що ж, можна потроху починати вітати Еліну з виходом на Підсумковий. Серена закінчила сезон, навіть в разі успіху Бертенс у Пекіні Бенчіч необхідно буде вигравати турнір всєя Мордора, щоб випередити Світоліну. А з її нинішньою грою та зважаючи на рівень заявлених учасниць, це буде зробити архіскладно. Для Еліни добре б завтра здолати Бертенс та закрити взагалі всі питання. Сил небагато буде в обох, тому можливі варіанти.
    А сьогодні - черговий валідол, щоправда, цього разу - за активної гри Еліни. Кількість вінерсів була абсолютно на рівні Кенін, хоча, звісно, при грі у невластивому для себе стилі проти атакуючої суперниці, помилок вистачало. 13 ейсів за гру - чи це не рекорд в кар'єрі?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 02.10.2019 20:15
    +2
    Сьогодні ще Кохан у фіналі мітання молоту та Ріжикова на 200 метрів на ЧМ по легкій атлетиці.. Дес о 21:30 здається почнуть
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 02.10.2019 20:15
    +5
    Еля супер,матч бомба,подякуємо організаторів що поставили матч увечері
    Ссылка
    russol30
      russol30, 02.10.2019 20:13
    +4
    Удачі дальше
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 02.10.2019 20:13
    +3
    З Бертенс зустріч по суті за остаточне попадання на Підсумковий
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.10.2019 20:12
    -14
    Валидолина поздравляю!!! Но нужно делать что то с первой подачей и перестать просто перебивать сетку по центру
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.10.2019 20:18
    +16
    Що ж, можна потроху починати вітати Еліну з виходом на Підсумковий. Серена закінчила сезон, навіть в разі успіху Бертенс у Пекіні Бенчіч необхідно буде вигравати турнір всєя Мордора, щоб випередити Світоліну. А з її нинішньою грою та зважаючи на рівень заявлених учасниць, це буде зробити архіскладно. Для Еліни добре б завтра здолати Бертенс та закрити взагалі всі питання. Сил небагато буде в обох, тому можливі варіанти.
    А сьогодні - черговий валідол, щоправда, цього разу - за активної гри Еліни. Кількість вінерсів була абсолютно на рівні Кенін, хоча, звісно, при грі у невластивому для себе стилі проти атакуючої суперниці, помилок вистачало. 13 ейсів за гру - чи це не рекорд в кар'єрі?
    Ссылка
    Юхим Голд
      Юхим Голд, 02.10.2019 20:19
    +5
    Еліна,дякую за перемогу,за характер,за силу волі !!!
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 02.10.2019 20:15
    +5
    Еля супер,матч бомба,подякуємо організаторів що поставили матч увечері
    Ссылка
    Андрей Царенко
    online
      Андрей Царенко, 02.10.2019 20:23
    +4
    Красава повинна пробиться на на підсумковий турнір!!!!наша гордість
    Ссылка
    dp1
      dp1, 02.10.2019 20:19
    +4
    Шикарно подавала. Скільки там ейсів? Штук 15?
    Ссылка
    russol30
      russol30, 02.10.2019 20:13
    +4
    Удачі дальше
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 02.10.2019 20:25
    +3
    13 эйсов?! А шо, так можно было?))
    Сильная первая подача + спокойствие = андидот от Кенин)
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 02.10.2019 20:13
    +3
    З Бертенс зустріч по суті за остаточне попадання на Підсумковий
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 02.10.2019 20:31
    +2
    vizuals, 02.10.2019 20:24
    Я з привітаннями почекаю хоча б до завтра)) Все ж такі, Бенчіч буде однією з фаворіток Кубку Мордора, і сітка там буде не дуже крутою - бо майже усі топи закінчать сезон до того часу. Але настрій дійсно покращився. Памятаю, як вже навесні багато хто зарано "позбавив" Еліну Підсумкового))) Але Еліна настільки любить Підсумковий, що дала по газах
    А Бенчич нету в заявке на кубок кремля
    Ссылка
    SKIF1927
      SKIF1927, 02.10.2019 20:29
    +2
    Що тут, у даунбасiв i кацiв знову iстерика, що "плохоиграла" ?
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 02.10.2019 20:24
    +2
    ihor7003, 02.10.2019 20:12
    Валидолина поздравляю!!! Но нужно делать что то с первой подачей и перестать просто перебивать сетку по центру
    Це ти зараз пожартував?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 02.10.2019 20:15
    +2
    Сьогодні ще Кохан у фіналі мітання молоту та Ріжикова на 200 метрів на ЧМ по легкій атлетиці.. Дес о 21:30 здається почнуть
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 02.10.2019 20:36
    +1
    Елина ще раз підтвердила що є чемпіонкою в турі по витривалості,здавалось в кінці другого сету в неї вже закінчились сили,а після програного тай брейку в мене були сумніви відносно загальної перемоги,але в третьому геймі в неї відкрилось ... надцяте дихання і вона відправила в аут Кенін Тепер залишилось прибрати з свого шляху Бертенс заразом помстившись за Даяну
    Ссылка
    vova_lviv1
    online
      vova_lviv1, 02.10.2019 20:45
    0
    Stanislav Matusevych, 02.10.2019 20:18
    Що ж, можна потроху починати вітати Еліну з виходом на Підсумковий. Серена закінчила сезон, навіть в разі успіху Бертенс у Пекіні Бенчіч необхідно буде вигравати турнір всєя Мордора, щоб випередити Світоліну. А з її нинішньою грою та зважаючи на рівень заявлених учасниць, це буде зробити архіскладно. Для Еліни добре б завтра здолати Бертенс та закрити взагалі всі питання. Сил небагато буде в обох, тому можливі варіанти.
    А сьогодні - черговий валідол, щоправда, цього разу - за активної гри Еліни. Кількість вінерсів була абсолютно на рівні Кенін, хоча, звісно, при грі у невластивому для себе стилі проти атакуючої суперниці, помилок вистачало. 13 ейсів за гру - чи це не рекорд в кар'єрі?
    Ну і правильно, Нема чого їздити в кацапстан щастя шукати. Принципово перстаю дивитись\вболівати за спортсменів, що їздять в рашку,
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.10.2019 20:42
    0
    БТУ пише, що 13 - це рекорд за ейсами, до того було не більше 11-ти. Круто!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 02.10.2019 20:40
    0
    Игорь Онищук, 02.10.2019 20:31
    А Бенчич нету в заявке на кубок кремля
    Бенчич может попроситься еще на кубок Кремля или поезд ушел? Вопрос знатокам.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.10.2019 20:40
    0
    Игорь Онищук, 02.10.2019 20:31
    А Бенчич нету в заявке на кубок кремля
    Так, немає. Але хтозна, що там з WC всілякими. Я писав гіпотетично, розглядаючи найгірший з можливих варіантів для Еліни, за якого вона може не потрапити на Підсумковий. Він, наразі, один. А якщо Бенчич таки знов поїде підкорювати Люксембург, то Еліну можна вітати вже зараз.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 02.10.2019 20:36
    0
    Еля, МОЛОДЕЦЬ!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 02.10.2019 20:24
    0
    Stanislav Matusevych, 02.10.2019 20:18
    Що ж, можна потроху починати вітати Еліну з виходом на Підсумковий. Серена закінчила сезон, навіть в разі успіху Бертенс у Пекіні Бенчіч необхідно буде вигравати турнір всєя Мордора, щоб випередити Світоліну. А з її нинішньою грою та зважаючи на рівень заявлених учасниць, це буде зробити архіскладно. Для Еліни добре б завтра здолати Бертенс та закрити взагалі всі питання. Сил небагато буде в обох, тому можливі варіанти.
    А сьогодні - черговий валідол, щоправда, цього разу - за активної гри Еліни. Кількість вінерсів була абсолютно на рівні Кенін, хоча, звісно, при грі у невластивому для себе стилі проти атакуючої суперниці, помилок вистачало. 13 ейсів за гру - чи це не рекорд в кар'єрі?
    Я з привітаннями почекаю хоча б до завтра)) Все ж такі, Бенчіч буде однією з фаворіток Кубку Мордора, і сітка там буде не дуже крутою - бо майже усі топи закінчать сезон до того часу. Але настрій дійсно покращився. Памятаю, як вже навесні багато хто зарано "позбавив" Еліну Підсумкового))) Але Еліна настільки любить Підсумковий, що дала по газах
    Ссылка
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