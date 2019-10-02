Пекин. Свитолина вышла во второй подряд четвертьфинал

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) выиграла еще один матч на обязательном Премьере в Пекине.
В поединке третьего круга украинка в трех напряженных сетах одолела Софию Кенин из США (№16 WTA). В 2019 году девушки встречались уже 4 раза, предыдущие две очные встречи выиграла американка (Торонто и Цинциннати).
Свитолина могла выигрывать еще во втором сете, но на тай-брейке не реализовала 3 матчбола. В итоге украинская теннисистка сломила сопротивление американки в третьем сете с шестого матчбола. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 34 минуты.
Пекин. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – София Кенин (США) – 6:3, 6:7(8), 6:3
В 1/4 финала Свитолина сразится с Кики Бертенс (№8 WTA). Учитывая тот факт, что Серена Уильямс не заявлена ни на один турнир до конца года, победа в этом матче будет гарантировать украинке участие в Итоговом турнире-2019. В прошлом году Элина выиграла итоговый турнир и в этом ей надо защищать титул.
Бертенс в 1/8 финала обыграла Полону Херцог в трех сетах. Напомним, что во втором круге Бертенс обыграла украинку Даяну Ястремскую.
На прошлой неделе в Ухане Свитолина в четвертьфинале уступила Риске.
Three games in a row, and @elinasvitolina takes the first set against Kenin, 6-3!@chinaopen #chinaopen pic.twitter.com/x7jyFsuJhL— WTA (@WTA) 2 октября 2019 г.
It's well past 🕛 at @chinaopen...and @sofiakenin has just forced a deciding set against Svitolina!— WTA (@WTA) 2 октября 2019 г.
The American 🇺🇸 takes the second, 7-6(8)!#ChinaOpen pic.twitter.com/xtHAbd3pJb
The late-night 🌃 drama ends at @chinaopen as @elinasvitolina finishes it - 6-3, 6-7(8), 6-3 against Kenin!#chinaopen pic.twitter.com/khu2RJYOAx— WTA (@WTA) 2 октября 2019 г.
Источник — Sport.ua
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А сьогодні - черговий валідол, щоправда, цього разу - за активної гри Еліни. Кількість вінерсів була абсолютно на рівні Кенін, хоча, звісно, при грі у невластивому для себе стилі проти атакуючої суперниці, помилок вистачало. 13 ейсів за гру - чи це не рекорд в кар'єрі?
Сильная первая подача + спокойствие = андидот от Кенин)
А сьогодні - черговий валідол, щоправда, цього разу - за активної гри Еліни. Кількість вінерсів була абсолютно на рівні Кенін, хоча, звісно, при грі у невластивому для себе стилі проти атакуючої суперниці, помилок вистачало. 13 ейсів за гру - чи це не рекорд в кар'єрі?
А сьогодні - черговий валідол, щоправда, цього разу - за активної гри Еліни. Кількість вінерсів була абсолютно на рівні Кенін, хоча, звісно, при грі у невластивому для себе стилі проти атакуючої суперниці, помилок вистачало. 13 ейсів за гру - чи це не рекорд в кар'єрі?
А сьогодні - черговий валідол, щоправда, цього разу - за активної гри Еліни. Кількість вінерсів була абсолютно на рівні Кенін, хоча, звісно, при грі у невластивому для себе стилі проти атакуючої суперниці, помилок вистачало. 13 ейсів за гру - чи це не рекорд в кар'єрі?
Сильная первая подача + спокойствие = андидот от Кенин)
А сьогодні - черговий валідол, щоправда, цього разу - за активної гри Еліни. Кількість вінерсів була абсолютно на рівні Кенін, хоча, звісно, при грі у невластивому для себе стилі проти атакуючої суперниці, помилок вистачало. 13 ейсів за гру - чи це не рекорд в кар'єрі?
А сьогодні - черговий валідол, щоправда, цього разу - за активної гри Еліни. Кількість вінерсів була абсолютно на рівні Кенін, хоча, звісно, при грі у невластивому для себе стилі проти атакуючої суперниці, помилок вистачало. 13 ейсів за гру - чи це не рекорд в кар'єрі?
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