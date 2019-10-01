Элина Свитолина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22:00 — UKRAINE FAN

Этого не кто не знает!

21:59 — Александр Шевченко

Ну, по одному матчу за сезон могут выиграть, не более. И то случайно. Лучшие.

21:59 — jekаfunny

С победой тебя ! Ты один из немногих тут болел ШД Кого искренне хочется поздравить )

21:59 — Penalty

Давиче читал, что эмиграция не считает Шахтер украинским клубом😄.....

21:59 — vitek-kherson

Игру не смотрел, не получилось... Но рад за наших)) нужная победа!

21:59 — dyryavo_s_dnepra

Заслуженная победа лучшего клуба и чемпиона Украины! Молодцы, играли до конца! 3 очка в группе и ...

21:59 — jekаfunny

Товарищи, которые пытаются косить под адекватных Ваших « Киевских ублю**ок и киевскую пи**расню...

21:58 — wladimir_skidan

Да уж. Валидол спонсор Шахтера. ВСЕХ КТО БОЛЕЛ ЗА ШАХТЕР С ПОБЕДОЙ,

21:58 — bzzzzz

никогда не понимал, почему Додо где-то по арендам сдается или сидит в запасе, а дровосеки типа Бо...