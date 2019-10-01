Элина Свитолина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 2 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) сыграет еще один матч на обязательном Премьере в Пекине.
В поединке третьего круга украинка встретится с Софией Кенин из США (№16 WTA). Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии на корте «Diamond» после матча ATP Доминик Тим - Чжан Чжичжэнь. Ориентировочное время начала матча – не ранее 16:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Кенин
|1-й круг
|Севастова (6-7 6-1 6-2) №18 WTA
|Мугуруса (6-0 2-6 6-2) №28 WTA
|2-й круг
|Ван Яфань (7-6 7-6) №49 WTA
|Павлюченкова (6-3 6-2) №40 WTA
Ранее девушки встречались 3 раза, представительница США выиграла 2 последние очные встречи (Торонто и Цинциннати).
В 1/4 финала победительница матча сразится против Кики Бертенс (№8 WTA) или Полоны Херцог (№51 WTA).
Источник — Sport.ua
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