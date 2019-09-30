Пекин. Свитолина взяла реванш у Ван Яфань

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) продолжила выступления на обязательном Премьере в Пекине.

В поединке второго круга украинка обыграла Ван Яфань из Китая (№48 WTA).

Пекин. Второй круг Элина Свитолина (Украина) – Ван Яфань (Китай) – 7:6(5), 7:6(1)

Первый сет получился очень напряженным. Китаянка при поддержке болельщиков не хотела отдавать инициативу Свитолиной. В свою очередь, Элина в решающие моменты проявила собранность и характер, сумев «затащить» сет на тайбрейке. По идее, это должно было бы дать нашей теннисистке преимущество на вторую партию, но две свои подачи Элина подарила Ван Яфань, а сама сделала только один брейк.

В перерыве при счете 4:1 в пользу китаянки Элина выглядела очень злой, поэтому Эндрю Беттлс не сколько подсказывал по игре, сколько успокаивал подопечную. Это сработало – подачу Ван Яфань наша теннисистка взяла легко, вернувшись в борьбу за сет. Элина доставала фантастические мячи, что, безусловно, добавляло эмоций и уверенности в действиях. При счете 3:4 китаянка была близка к еще одному брейку, но в простой ситуации ошиблась, а Элина сравняла счет. В итоге, дело снова дошло до тайбрейка, который Свитолина взяла очень уверенно.

В третьем круге Свитолина сразится против Софии Кенин (№17 WTA) или Анастасии Павлюченковой (№36 WTA).