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Пекин. Свитолина взяла реванш у Ван Яфань

Украинская теннисистка выиграла матч второго круга

  • 30.09.2019 14:42
  • 4953 просмотра
  • 19 комментариев
Пекин. Свитолина взяла реванш у Ван Яфань
© WTA. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) продолжила выступления на обязательном Премьере в Пекине.
 
В поединке второго круга украинка обыграла Ван Яфань из Китая (№48 WTA). 
 
Пекин. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Ван Яфань (Китай) – 7:6(5), 7:6(1)
 
Первый сет получился очень напряженным. Китаянка при поддержке болельщиков не хотела отдавать инициативу Свитолиной. В свою очередь, Элина в решающие моменты проявила собранность и характер, сумев «затащить» сет на тайбрейке. По идее, это должно было бы дать нашей теннисистке преимущество на вторую партию, но две свои подачи Элина подарила Ван Яфань, а сама сделала только один брейк.

В перерыве при счете 4:1 в пользу китаянки Элина выглядела очень злой, поэтому Эндрю Беттлс не сколько подсказывал по игре, сколько успокаивал подопечную. Это сработало – подачу Ван Яфань наша теннисистка взяла легко, вернувшись в борьбу за сет. Элина доставала фантастические мячи, что, безусловно, добавляло эмоций и уверенности в действиях.

При счете 3:4 китаянка была близка к еще одному брейку, но в простой ситуации ошиблась, а Элина сравняла счет. В итоге, дело снова дошло до тайбрейка, который Свитолина взяла очень уверенно.

В третьем круге Свитолина сразится против Софии Кенин (№17 WTA) или Анастасии Павлюченковой (№36 WTA). 
 
Ранее борьбу во втором круге одиночного разряда завершила Даяна Ястремская.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Wvc
      Wvc, 30.09.2019 15:30
    +2
    Еліна виграла два таї
    На турнірі у Китаї 😁
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    Natam69
      Natam69, 30.09.2019 15:29
    +1
    Пригадую, що на Уімблдоні кожен матч ми чекали, що ось ось Еліна програє, вона теж грала тоді на меджі, і мало помалу долізла до півфіналу. Не зле, якщо б і тут ледь-ледь, але до півфіналу....
    Ссылка
    olegg1261
      olegg1261, 30.09.2019 15:28
    +2
    Вітаю Еліну з важкою,але дуже потрібною перемогою!ЇЇ психологічна стійкість викликає повагу,а за витривалістю вона,на мій погляд,краща в турі WTA.В мене складається враження що якби тенісистки грали свої матчі з 5 партій,в усякому разі на ВШ,як чоловіки то Еліна вже б давно виграла б принаймні хоч один
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 30.09.2019 15:15
    +2
    vizuals, 30.09.2019 15:12
    Це буде важко, Еліна потрібно зіграти у свій кращий тенніс. Кенін зараз пре, як танк. Але вболюваємо. Не хочеться, щоб їй довелось їхати у Москвобад за балами
    я би не спішив вже аж так відправляти Кенін в 1/8. Там Павлюченкова зовсім не подарунок
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 30.09.2019 15:12
    -1
    sv_2000, 30.09.2019 15:09
    Ого для этого года победа на 2 таях у Элины - это статистическая аномалия
    Молодец. Еще бы одну победу и итоговый, мне кажется, уже никуда не убежит.
    Це буде важко, Еліна потрібно зіграти у свій кращий тенніс. Кенін зараз пре, як танк. Але вболюваємо. Не хочеться, щоб їй довелось їхати у Москвобад за балами
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 30.09.2019 15:09
    +5
    Ого для этого года победа на 2 таях у Элины - это статистическая аномалия
    Молодец. Еще бы одну победу и итоговый, мне кажется, уже никуда не убежит.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 30.09.2019 15:05
    -2
    Natam69, 30.09.2019 15:03
    Тобто зупинила? Завтра зупинила?
    Хочеться завтра???)))
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    vizuals
    online
      vizuals, 30.09.2019 15:04
    -3
    SKIF1927, 30.09.2019 15:01
    З перемогою, важкою на характерi, Елiна давно схожа на Динамо...i методичка у вати таж сама, якщо програе Елiна (Динамо) значить слабка, якщо перемагае значить соперник погано грав...
    "Елiна давно схожа на Динамо"
    Це точно. З ЮСО вона нас трохи продинамила)((
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    Natam69
      Natam69, 30.09.2019 15:03
    +4
    vizuals, 30.09.2019 14:48
    А ось Кенін у такому стані Еліна, це ну його нафіг. Добре , щоб Кербер зупинила Бертенс.
    Тобто зупинила? Завтра зупинила?
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    SKIF1927
      SKIF1927, 30.09.2019 15:01
    0
    З перемогою, важкою на характерi, Елiна давно схожа на Динамо...i методичка у вати таж сама, якщо програе Елiна (Динамо) значить слабка, якщо перемагае значить соперник погано грав...
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 30.09.2019 14:57
    +3
    LEOLEO, 30.09.2019 14:51
    да.Очень тяжела Эля..С Кенин шансов не будет с такой игрой..Будем надеяться на Венус и Кербер..
    Кенин уже выиграла? Вы знаете в какой она форме сейчас?
    Почему у нас люди всегда бегут впереди лошади?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 30.09.2019 14:56
    -4
    В мене сьогодні взагалі день українських спортсменок. В обід вийшов з роботи на турнік що біля моря, дивлюся - Аліна Шух по сходинках бігає знизу наверх.
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 30.09.2019 14:56
    +3
    Благо я пізнав ще одну фішку в тенісі - рейтенг це ще не все!! Андердоги зі мною погодяться... Пофік суперниця.. Головне особистий підхід до гри...
    Ссылка
    LEOLEO
      LEOLEO, 30.09.2019 14:51
    +2
    да.Очень тяжела Эля..С Кенин шансов не будет с такой игрой..Будем надеяться на Венус и Кербер..
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 30.09.2019 14:50
    +12
    Хозяйки корта всегда сложные соперницы.
    Эля молодец
    Ссылка
    Дима Борщёв
    Дима Борщёв, 30.09.2019 14:49
    +13
    Победа в матче на тайбрейках! Одевайте шапки, сегодня снег пойдет! А вообще, Элина сегодня молодчинка)
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 30.09.2019 14:48
    -2
    А ось Кенін у такому стані Еліна, це ну його нафіг. Добре , щоб Кербер зупинила Бертенс.
    Ссылка
    Barsa2019
    Barsa2019, 30.09.2019 14:46
    +9
    Молодец, Эля, победа на классе)))Удачи в следующем матче!
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    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 30.09.2019 14:45
    +18
    А как Элина в конце разыгралась Сложный матч, но есть огромный плюс - 2 подряд выигранных тай-брейка, это должно придать уверенности в дальнейшем. С победой!
    Ссылка
    Александр Черепанов
    online
      Александр Черепанов, 30.09.2019 14:45
    +18
    А как Элина в конце разыгралась Сложный матч, но есть огромный плюс - 2 подряд выигранных тай-брейка, это должно придать уверенности в дальнейшем. С победой!
    Ссылка
    Дима Борщёв
    Дима Борщёв, 30.09.2019 14:49
    +13
    Победа в матче на тайбрейках! Одевайте шапки, сегодня снег пойдет! А вообще, Элина сегодня молодчинка)
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 30.09.2019 14:50
    +12
    Хозяйки корта всегда сложные соперницы.
    Эля молодец
    Ссылка
    Barsa2019
    Barsa2019, 30.09.2019 14:46
    +9
    Молодец, Эля, победа на классе)))Удачи в следующем матче!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 30.09.2019 15:09
    +5
    Ого для этого года победа на 2 таях у Элины - это статистическая аномалия
    Молодец. Еще бы одну победу и итоговый, мне кажется, уже никуда не убежит.
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 30.09.2019 15:03
    +4
    vizuals, 30.09.2019 14:48
    А ось Кенін у такому стані Еліна, це ну його нафіг. Добре , щоб Кербер зупинила Бертенс.
    Тобто зупинила? Завтра зупинила?
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 30.09.2019 14:57
    +3
    LEOLEO, 30.09.2019 14:51
    да.Очень тяжела Эля..С Кенин шансов не будет с такой игрой..Будем надеяться на Венус и Кербер..
    Кенин уже выиграла? Вы знаете в какой она форме сейчас?
    Почему у нас люди всегда бегут впереди лошади?
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 30.09.2019 14:56
    +3
    Благо я пізнав ще одну фішку в тенісі - рейтенг це ще не все!! Андердоги зі мною погодяться... Пофік суперниця.. Головне особистий підхід до гри...
    Ссылка
    Wvc
      Wvc, 30.09.2019 15:30
    +2
    Еліна виграла два таї
    На турнірі у Китаї 😁
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 30.09.2019 15:28
    +2
    Вітаю Еліну з важкою,але дуже потрібною перемогою!ЇЇ психологічна стійкість викликає повагу,а за витривалістю вона,на мій погляд,краща в турі WTA.В мене складається враження що якби тенісистки грали свої матчі з 5 партій,в усякому разі на ВШ,як чоловіки то Еліна вже б давно виграла б принаймні хоч один
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.09.2019 15:15
    +2
    vizuals, 30.09.2019 15:12
    Це буде важко, Еліна потрібно зіграти у свій кращий тенніс. Кенін зараз пре, як танк. Але вболюваємо. Не хочеться, щоб їй довелось їхати у Москвобад за балами
    я би не спішив вже аж так відправляти Кенін в 1/8. Там Павлюченкова зовсім не подарунок
    Ссылка
    LEOLEO
      LEOLEO, 30.09.2019 14:51
    +2
    да.Очень тяжела Эля..С Кенин шансов не будет с такой игрой..Будем надеяться на Венус и Кербер..
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 30.09.2019 15:29
    +1
    Пригадую, що на Уімблдоні кожен матч ми чекали, що ось ось Еліна програє, вона теж грала тоді на меджі, і мало помалу долізла до півфіналу. Не зле, якщо б і тут ледь-ледь, але до півфіналу....
    Ссылка
    SKIF1927
      SKIF1927, 30.09.2019 15:01
    0
    З перемогою, важкою на характерi, Елiна давно схожа на Динамо...i методичка у вати таж сама, якщо програе Елiна (Динамо) значить слабка, якщо перемагае значить соперник погано грав...
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