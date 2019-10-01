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Пекин. Стала известна соперница Свитолиной в третьем круге

Элина снова сразится против Софии Кенин

  • 01.10.2019 09:28
  • 1179 просмотров
  • 2 комментария
Пекин. Стала известна соперница Свитолиной в третьем круге
© WTA. София Кенин
Представительница США София Кенин (№16 WTA) стала следующей соперницей первой ракетки Украины Элины Свитолиной (№3 WTA) на турнире в Пекине.
 
В матче второго круга Кенин в двух сетах разобралась с россиянкой Анастасией Павлюченковой (№40 WTA).
 
Пекин. Второй круг
София Кенин (США) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:3, 6:2
 
Напомним, в 2019 году девушки играли уже трижды, две победы на счету Кенин.
 
Ранее Свитолина взяла реванш у Ван Яфань
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 01.10.2019 09:48
    0
    Ніхто на фініші сезону подарунків конкурентам робити не хоче. Павлюченкова на старті повела з рахунком 3-1, але після цього виграла лише 2 гейми при 11 програних.
    Особливих передумов для оптимізму немає, але чомусь не віриться що Еля знову програє Кенін.
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 01.10.2019 09:31
    +1
    Чего и следовало ожидать
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 01.10.2019 09:31
    +1
    Чего и следовало ожидать
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 01.10.2019 09:48
    0
    Ніхто на фініші сезону подарунків конкурентам робити не хоче. Павлюченкова на старті повела з рахунком 3-1, але після цього виграла лише 2 гейми при 11 програних.
    Особливих передумов для оптимізму немає, але чомусь не віриться що Еля знову програє Кенін.
    Ссылка
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