Пекин. Стала известна соперница Свитолиной в третьем круге

09:47 — ShakhtarUberAlles

Что Селезнев считает больше домом? Шахтер. Кто его воспитал и где он забивал больше всего голов е...

09:46 — ShakhtarUberAlles

Для тебя великие тренеры шлак, если ты их расистки обзываешь тем, кем они не являлись. А так зря ...

09:44 — ShakhtarUberAlles

Шахтер - наибольшая гордость украинского футбола, потому что, помимо всех достижений для Украины,...