Пекин. Стала известна соперница Свитолиной в третьем круге

Представительница США София Кенин (№16 WTA) стала следующей соперницей первой ракетки Украины Элины Свитолиной (№3 WTA) на турнире в Пекине.
В матче второго круга Кенин в двух сетах разобралась с россиянкой Анастасией Павлюченковой (№40 WTA).
Пекин. Второй круг
София Кенин (США) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:3, 6:2
Напомним, в 2019 году девушки играли уже трижды, две победы на счету Кенин.
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Источник — Sport.ua
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Особливих передумов для оптимізму немає, але чомусь не віриться що Еля знову програє Кенін.
Особливих передумов для оптимізму немає, але чомусь не віриться що Еля знову програє Кенін.
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