Пекин. Свитолина совершила камбэк в матче с Севастовой

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№3 WTA) выиграла стартовый матч на обязательном Премьере в Пекине.

В поединке первого круга украинка в трех сетах одолела Анастасию Севастову из Латвии (№19 WTA).

Пекин. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:7(4), 6:1, 6:2

Начало матча было за Севастовой. Она грамотно рвала ритм, заставляя соперницу с незалеченной травмой колена постоянно совершать рывки. Свитолина старалась бегать за всеми мячами, но в ее действиях чувствовалась какая-то зажатость. Более того, украинка нетипично для себя много ошибалась в простых ситуациях, уровень тенниса был ниже среднего.

После нескольких обменов брейками Анастасия вышла подавать на сет в девятом гейме, но Элина сумела отыграть двойной сетбол. В двенадцатом гейме латвийская теннисистка имела еще один сетбол, но партия перешла на тай-брейк, где у Элины снова не получилось. Это уже седьмой проигранный тай-брейк украинки из восьми последних.

К счастью, с начала второго сета игра изменилась. Элина стала очень хорошо отыгрывать на своей подаче, практически не давая шансов сопернице. За две следующие партии у Севастовой было всего 2 брейкпоинта, реализовать их она не смогла. Зато Элина начала действовать более активно, стала вести игру и выигрывать больше очков. Севастова, которая находится далеко не в лучшей форме, добавить не смогла, ее нынешний уровень этого просто-напросто не позволяет.

Второй и третий сет вышли приблизительно одинаковыми по своему содержанию, разве что в финальной партии было немного больше сопротивления со стороны латвийки. И все же Элина не заставила нас еще больше нервничать и уверенно дожала оппонентку.

Борьба в Чемпионской гонке в самом разгаре, Бенчич и Бертенс все еще дышат в затылок, но преимущество сохраняется. До Серены – две победы.

Отметим, что Элина добыла вторую победу в трех очных матчах против Севастовой.

Во втором круге Свитолина сразится против Ван Яфань (№48 WTA).