Пекин. Свитолина совершила камбэк в матче с Севастовой

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№3 WTA) выиграла стартовый матч на обязательном Премьере в Пекине.
В поединке первого круга украинка в трех сетах одолела Анастасию Севастову из Латвии (№19 WTA).
Пекин. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:7(4), 6:1, 6:2
Начало матча было за Севастовой. Она грамотно рвала ритм, заставляя соперницу с незалеченной травмой колена постоянно совершать рывки. Свитолина старалась бегать за всеми мячами, но в ее действиях чувствовалась какая-то зажатость. Более того, украинка нетипично для себя много ошибалась в простых ситуациях, уровень тенниса был ниже среднего.
После нескольких обменов брейками Анастасия вышла подавать на сет в девятом гейме, но Элина сумела отыграть двойной сетбол. В двенадцатом гейме латвийская теннисистка имела еще один сетбол, но партия перешла на тай-брейк, где у Элины снова не получилось. Это уже седьмой проигранный тай-брейк украинки из восьми последних.
К счастью, с начала второго сета игра изменилась. Элина стала очень хорошо отыгрывать на своей подаче, практически не давая шансов сопернице. За две следующие партии у Севастовой было всего 2 брейкпоинта, реализовать их она не смогла. Зато Элина начала действовать более активно, стала вести игру и выигрывать больше очков. Севастова, которая находится далеко не в лучшей форме, добавить не смогла, ее нынешний уровень этого просто-напросто не позволяет.
Второй и третий сет вышли приблизительно одинаковыми по своему содержанию, разве что в финальной партии было немного больше сопротивления со стороны латвийки. И все же Элина не заставила нас еще больше нервничать и уверенно дожала оппонентку.
Борьба в Чемпионской гонке в самом разгаре, Бенчич и Бертенс все еще дышат в затылок, но преимущество сохраняется. До Серены – две победы.
Отметим, что Элина добыла вторую победу в трех очных матчах против Севастовой.
Во втором круге Свитолина сразится против Ван Яфань (№48 WTA).
Ранее во второй круг вышла Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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Після першого сету думав що вже край!!
Але жіночий тенніс - непередбачувана річ!
Раптом у Еліні прокинулась хижа тигриця і Севастова якось швиденько перетворилась на сіру мишку, якій перекрили вхід у норку...
З перемогою!!!
Сподіваюсь, Еліна натовче їй добряче за той підленький матч
Сподіваюсь, Еліна натовче їй добряче за той підленький матч
Сподіваюсь, Еліна натовче їй добряче за той підленький матч
Сподіваюсь, Еліна натовче їй добряче за той підленький матч
Після першого сету думав що вже край!!
Але жіночий тенніс - непередбачувана річ!
Раптом у Еліні прокинулась хижа тигриця і Севастова якось швиденько перетворилась на сіру мишку, якій перекрили вхід у норку...
З перемогою!!!
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