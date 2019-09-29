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Пекин. Свитолина совершила камбэк в матче с Севастовой

Первая ракетка Украины стартовала на престижном турнире с непростой победы

  • 29.09.2019 14:18
  • 5022 просмотра
  • 17 комментариев
Пекин. Свитолина совершила камбэк в матче с Севастовой
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№3 WTA) выиграла стартовый матч на обязательном Премьере в Пекине.
 
В поединке первого круга украинка в трех сетах одолела Анастасию Севастову из Латвии (№19 WTA).
 
Пекин. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:7(4), 6:1, 6:2
 
Начало матча было за Севастовой. Она грамотно рвала ритм, заставляя соперницу с незалеченной травмой колена постоянно совершать рывки. Свитолина старалась бегать за всеми мячами, но в ее действиях чувствовалась какая-то зажатость. Более того, украинка нетипично для себя много ошибалась в простых ситуациях, уровень тенниса был ниже среднего.
 
После нескольких обменов брейками Анастасия вышла подавать на сет в девятом гейме, но Элина сумела отыграть двойной сетбол. В двенадцатом гейме латвийская теннисистка имела еще один сетбол, но партия перешла на тай-брейк, где у Элины снова не получилось. Это уже седьмой проигранный тай-брейк украинки из восьми последних.
 
К счастью, с начала второго сета игра изменилась. Элина стала очень хорошо отыгрывать на своей подаче, практически не давая шансов сопернице. За две следующие партии у Севастовой было всего 2 брейкпоинта, реализовать их она не смогла. Зато Элина начала действовать более активно, стала вести игру и выигрывать больше очков. Севастова, которая находится далеко не в лучшей форме, добавить не смогла, ее нынешний уровень этого просто-напросто не позволяет.
 
Второй и третий сет вышли приблизительно одинаковыми по своему содержанию, разве что в финальной партии было немного больше сопротивления со стороны латвийки. И все же Элина не заставила нас еще больше нервничать и уверенно дожала оппонентку.
 
Борьба в Чемпионской гонке в самом разгаре, Бенчич и Бертенс все еще дышат в затылок, но преимущество сохраняется. До Серены – две победы. 
 
Отметим, что Элина добыла вторую победу в трех очных матчах против Севастовой.
 
Во втором круге Свитолина сразится против Ван Яфань (№48 WTA).
 
Ранее во второй круг вышла Даяна Ястремская.
 

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    captain2009
      captain2009, 29.09.2019 14:42
    +2
    Elis, 29.09.2019 14:39
    О, відчуваю, що якщо раптом Еля не натовче, то тоді ми вдвох натовчемо
    я вже боюся подумати, які епітети Ви для цього приготували )))
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 29.09.2019 14:41
    +1
    Elis, 29.09.2019 14:39
    О, відчуваю, що якщо раптом Еля не натовче, то тоді ми вдвох натовчемо
    Ссылка
    Elis
      Elis, 29.09.2019 14:39
    0
    relax-1984, 29.09.2019 14:34
    Ой, я давненько чекав цього матчу ))) Я, як прихильник честної гри, ну дуже злий на китаянку за їхню останню зустріч!!!...
    О, відчуваю, що якщо раптом Еля не натовче, то тоді ми вдвох натовчемо
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 29.09.2019 14:39
    +6
    Elis, 29.09.2019 14:30
    А далі, можливо, доведеться брати реванш у Кенін... Не позаздриш.
    Це ж треба таке: перші три суперниці і всім Еліна винна ))) З Севастовою Елька "розрахувалася", не потрібно в новий рік з боргами заходити, то ж хай турнір пройде під знаком реваншів!...
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 29.09.2019 14:38
    +5
    Молодець!!!
    Після першого сету думав що вже край!!
    Але жіночий тенніс - непередбачувана річ!
    Раптом у Еліні прокинулась хижа тигриця і Севастова якось швиденько перетворилась на сіру мишку, якій перекрили вхід у норку...
    З перемогою!!!
    Ссылка
    Ва Са
      Ва Са, 29.09.2019 14:38
    +2
    relax-1984, 29.09.2019 14:30
    Молодець, звичайно, проте здоров'я важливіше!!! Надзвичайно неприємно спостерігати за муками Ельки. Потрібно тепер молитися за Даянку, яка своєю перемогою над Бертенс може зняти великий психологічний тягар з нашої пріми...
    Не забываем молиться так же и за старшую Вильямс , ибо Бенчич идёт а 9 месте , сразу за Элиной . И разрыв между 8 и 9 местом , около 200 очков . Бертенс же на 10 м, около 300 очков .
    Ссылка
    Elis
      Elis, 29.09.2019 14:37
    +1
    Vladdal, 29.09.2019 14:33
    Да надо рано или поздно выигрывать и у Кенин. На этом турнире вообще слабых практически нет. Тем более, в третьем круге.
    Еля вигравала в Кенін в І-В. Якщо не помиляюсь, навіть в 2-ох сетах. Просто на Кенін їй потрібне здорове коліно, там потужність інша.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 29.09.2019 14:34
    -1
    Тепер ДАяна має винести Бертенс, щоб забезпечити Еліні виступ на Підсумковому. А з Еліни піцца
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 29.09.2019 14:34
    +6
    Elis, 29.09.2019 14:26
    О, Relax, наша з Вами "улюблена" Ван Яфань!
    Сподіваюсь, Еліна натовче їй добряче за той підленький матч
    Ой, я давненько чекав цього матчу ))) Я, як прихильник честної гри, ну дуже злий на китаянку за їхню останню зустріч!!!...
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 29.09.2019 14:33
    +5
    Elis, 29.09.2019 14:30
    А далі, можливо, доведеться брати реванш у Кенін... Не позаздриш.
    Да надо рано или поздно выигрывать и у Кенин. На этом турнире вообще слабых практически нет. Тем более, в третьем круге.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 29.09.2019 14:30
    +5
    А далі, можливо, доведеться брати реванш у Кенін... Не позаздриш.
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 29.09.2019 14:30
    +2
    Молодець, звичайно, проте здоров'я важливіше!!! Надзвичайно неприємно спостерігати за муками Ельки. Потрібно тепер молитися за Даянку, яка своєю перемогою над Бертенс може зняти великий психологічний тягар з нашої пріми...
    Ссылка
    Wvc
    Wvc, 29.09.2019 14:27
    +5
    Елєчка така мододчинка! З непростою суперницею показала непогану гру.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 29.09.2019 14:26
    +6
    О, Relax, наша з Вами "улюблена" Ван Яфань!
    Сподіваюсь, Еліна натовче їй добряче за той підленький матч
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 29.09.2019 14:26
    +6
    молодець,сила волі и сила духа!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.09.2019 14:24
    +8
    дуже виснажливий матч, важка перемога. Обидві не показали якоїсь супер гри. Далі господарка китаянка. Все залежить від стану Еліни, бо по сьогоднішньому матчі виникали запитання по стану здоров'я, хоч і Еліна ніби до другого сету розбігалась. Зараз дуже хочеться поразок Бенчич та Бертенс, щоб в першу чергу Еліна скинула з себе психологічний тиск, а там може і форма покращиться
    Ссылка
    SKIF1927
      SKIF1927, 29.09.2019 14:22
    +6
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.09.2019 14:24
    +8
    дуже виснажливий матч, важка перемога. Обидві не показали якоїсь супер гри. Далі господарка китаянка. Все залежить від стану Еліни, бо по сьогоднішньому матчі виникали запитання по стану здоров'я, хоч і Еліна ніби до другого сету розбігалась. Зараз дуже хочеться поразок Бенчич та Бертенс, щоб в першу чергу Еліна скинула з себе психологічний тиск, а там може і форма покращиться
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 29.09.2019 14:39
    +6
    Elis, 29.09.2019 14:30
    А далі, можливо, доведеться брати реванш у Кенін... Не позаздриш.
    Це ж треба таке: перші три суперниці і всім Еліна винна ))) З Севастовою Елька "розрахувалася", не потрібно в новий рік з боргами заходити, то ж хай турнір пройде під знаком реваншів!...
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 29.09.2019 14:34
    +6
    Elis, 29.09.2019 14:26
    О, Relax, наша з Вами "улюблена" Ван Яфань!
    Сподіваюсь, Еліна натовче їй добряче за той підленький матч
    Ой, я давненько чекав цього матчу ))) Я, як прихильник честної гри, ну дуже злий на китаянку за їхню останню зустріч!!!...
    Ссылка
    Elis
      Elis, 29.09.2019 14:26
    +6
    О, Relax, наша з Вами "улюблена" Ван Яфань!
    Сподіваюсь, Еліна натовче їй добряче за той підленький матч
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 29.09.2019 14:26
    +6
    молодець,сила волі и сила духа!
    Ссылка
    SKIF1927
      SKIF1927, 29.09.2019 14:22
    +6
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 29.09.2019 14:38
    +5
    Молодець!!!
    Після першого сету думав що вже край!!
    Але жіночий тенніс - непередбачувана річ!
    Раптом у Еліні прокинулась хижа тигриця і Севастова якось швиденько перетворилась на сіру мишку, якій перекрили вхід у норку...
    З перемогою!!!
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 29.09.2019 14:33
    +5
    Elis, 29.09.2019 14:30
    А далі, можливо, доведеться брати реванш у Кенін... Не позаздриш.
    Да надо рано или поздно выигрывать и у Кенин. На этом турнире вообще слабых практически нет. Тем более, в третьем круге.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 29.09.2019 14:30
    +5
    А далі, можливо, доведеться брати реванш у Кенін... Не позаздриш.
    Ссылка
    Wvc
    Wvc, 29.09.2019 14:27
    +5
    Елєчка така мододчинка! З непростою суперницею показала непогану гру.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 29.09.2019 14:42
    +2
    Elis, 29.09.2019 14:39
    О, відчуваю, що якщо раптом Еля не натовче, то тоді ми вдвох натовчемо
    я вже боюся подумати, які епітети Ви для цього приготували )))
    Ссылка
    Ва Са
    online
      Ва Са, 29.09.2019 14:38
    +2
    relax-1984, 29.09.2019 14:30
    Молодець, звичайно, проте здоров'я важливіше!!! Надзвичайно неприємно спостерігати за муками Ельки. Потрібно тепер молитися за Даянку, яка своєю перемогою над Бертенс може зняти великий психологічний тягар з нашої пріми...
    Не забываем молиться так же и за старшую Вильямс , ибо Бенчич идёт а 9 месте , сразу за Элиной . И разрыв между 8 и 9 местом , около 200 очков . Бертенс же на 10 м, около 300 очков .
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 29.09.2019 14:30
    +2
    Молодець, звичайно, проте здоров'я важливіше!!! Надзвичайно неприємно спостерігати за муками Ельки. Потрібно тепер молитися за Даянку, яка своєю перемогою над Бертенс може зняти великий психологічний тягар з нашої пріми...
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 29.09.2019 14:41
    +1
    Elis, 29.09.2019 14:39
    О, відчуваю, що якщо раптом Еля не натовче, то тоді ми вдвох натовчемо
    Ссылка
    Elis
      Elis, 29.09.2019 14:37
    +1
    Vladdal, 29.09.2019 14:33
    Да надо рано или поздно выигрывать и у Кенин. На этом турнире вообще слабых практически нет. Тем более, в третьем круге.
    Еля вигравала в Кенін в І-В. Якщо не помиляюсь, навіть в 2-ох сетах. Просто на Кенін їй потрібне здорове коліно, там потужність інша.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 29.09.2019 14:39
    0
    relax-1984, 29.09.2019 14:34
    Ой, я давненько чекав цього матчу ))) Я, як прихильник честної гри, ну дуже злий на китаянку за їхню останню зустріч!!!...
    О, відчуваю, що якщо раптом Еля не натовче, то тоді ми вдвох натовчемо
    Ссылка
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