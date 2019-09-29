Пекин. Ястремская уверенно обыграла Гарсию в первом круге

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№27 WTA) выиграла стартовый матч на обязательном Премьере в Пекине.

В поединке первого круга украинка в двух сетах разобралась с Каролин Гарсией из Франции (№30 WTA).

Пекин. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:1, 6:1

Украинские болельщики хорошо помнят победную серию Гарсии в матчах с нашими теннисистками, которая насчитывала 7 матчей (Свитолина - 3, Костюк - 2, Цуренко и К. Бондаренко - по 1). Ястремской удалось прервать ее в мае этого года, выиграв сумасшедший финал в Страсбурге. С тех пор Каролин с украинками не играла, а сегодня попала под настоящий каток.

Даяна феноменально сыграла на приеме. Несмотря на очень неплохую подачу Гарсии, француженке удалось взять за матч всего один свой гейм. Ястремская выиграла 65% очков на первом приеме – это фантастика, тем более против такой соперницы.

На подачах украинки было не так гладко, основная борьба в первом сете проходила именно на них. Тем не менее, во второй партии Даяна подтянула процент первой (с 53 на 73), что помогло ей избежать проблем с Гарсией, которая и сама принимает довольно неплохо.

В целом, фирменный разгром в исполнении второй ракетки Украины под руководством нового тренера Яна Похтера . Будем внимательно следить за работой израильского специалиста, ему в руки попала теннисистка, из которой можно лепить топ-игрока уже в ближайшее время. Потенциал огромный.

После такой уверенной игры в первом круге хотелось бы продолжения банкета. Для Элины Свитолиной помощь от соотечественницы в борьбе за участие на Итоговом турнире была бы очень кстати.

Отметим, что это уже вторая победа украинки в очных матчах. Ранее Даяна выиграла у Каролин в памятном финале турнира в Страсбурге

Во втором круге Ястремская сразится против Кики Бертенс из Нидерландов (№8 WTA).