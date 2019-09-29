Пекин. Ястремская уверенно обыграла Гарсию в первом круге

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№27 WTA) выиграла стартовый матч на обязательном Премьере в Пекине.
В поединке первого круга украинка в двух сетах разобралась с Каролин Гарсией из Франции (№30 WTA).
Пекин. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:1, 6:1
Украинские болельщики хорошо помнят победную серию Гарсии в матчах с нашими теннисистками, которая насчитывала 7 матчей (Свитолина - 3, Костюк - 2, Цуренко и К. Бондаренко - по 1). Ястремской удалось прервать ее в мае этого года, выиграв сумасшедший финал в Страсбурге. С тех пор Каролин с украинками не играла, а сегодня попала под настоящий каток.
Даяна феноменально сыграла на приеме. Несмотря на очень неплохую подачу Гарсии, француженке удалось взять за матч всего один свой гейм. Ястремская выиграла 65% очков на первом приеме – это фантастика, тем более против такой соперницы.
На подачах украинки было не так гладко, основная борьба в первом сете проходила именно на них. Тем не менее, во второй партии Даяна подтянула процент первой (с 53 на 73), что помогло ей избежать проблем с Гарсией, которая и сама принимает довольно неплохо.
В целом, фирменный разгром в исполнении второй ракетки Украины под руководством нового тренера Яна Похтера. Будем внимательно следить за работой израильского специалиста, ему в руки попала теннисистка, из которой можно лепить топ-игрока уже в ближайшее время. Потенциал огромный.
После такой уверенной игры в первом круге хотелось бы продолжения банкета. Для Элины Свитолиной помощь от соотечественницы в борьбе за участие на Итоговом турнире была бы очень кстати.
Отметим, что это уже вторая победа украинки в очных матчах. Ранее Даяна выиграла у Каролин в памятном финале турнира в Страсбурге.
Во втором круге Ястремская сразится против Кики Бертенс из Нидерландов (№8 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Она уже может победить любую теннисистку в туре!!
Просто сама Даяна этого ещё не поняла...
Для Даяны Бертенс также комфортный соперник.
Она уже может победить любую теннисистку в туре!!
Просто сама Даяна этого ещё не поняла...
была хороша,а вот с Гарсией что то творилось ой её й, мне даже покозалось,что она
была на грани нервного срыва.Но идём дальше теперь Кики Бертенс,что сможет
показать Янушка с Бельгийской теннисисткой пасмотрим.
Она уже может победить любую теннисистку в туре!!
Просто сама Даяна этого ещё не поняла...
была хороша,а вот с Гарсией что то творилось ой её й, мне даже покозалось,что она
была на грани нервного срыва.Но идём дальше теперь Кики Бертенс,что сможет
показать Янушка с Бельгийской теннисисткой пасмотрим.
Проблемы это со здоровьем, или так на нее подействовало начало игры... кто его знает...
Даяна - умница, но я бы не стал бы преувеличивать сегодняшнюю игру... Просто игры не было, потому что на той стороне не играли...
з.ы. но победа есть победа... удачи Даяне дальше. Тренер русскоязычный...
Проблемы это со здоровьем, или так на нее подействовало начало игры... кто его знает...
Даяна - умница, но я бы не стал бы преувеличивать сегодняшнюю игру... Просто игры не было, потому что на той стороне не играли...
з.ы. но победа есть победа... удачи Даяне дальше. Тренер русскоязычный...
п.с. І окреме дякую за швидкий матч, є можливість подивитися обох наших сьогодні без переключання туди-сюди
Так тримати, Дая! Для початку треба допомогти Елі з Кікі...
Так тримати, Дая! Для початку треба допомогти Елі з Кікі...
п.с. І окреме дякую за швидкий матч, є можливість подивитися обох наших сьогодні без переключання туди-сюди
была хороша,а вот с Гарсией что то творилось ой её й, мне даже покозалось,что она
была на грани нервного срыва.Но идём дальше теперь Кики Бертенс,что сможет
показать Янушка с Бельгийской теннисисткой пасмотрим.
Она уже может победить любую теннисистку в туре!!
Просто сама Даяна этого ещё не поняла...
была хороша,а вот с Гарсией что то творилось ой её й, мне даже покозалось,что она
была на грани нервного срыва.Но идём дальше теперь Кики Бертенс,что сможет
показать Янушка с Бельгийской теннисисткой пасмотрим.
Проблемы это со здоровьем, или так на нее подействовало начало игры... кто его знает...
Даяна - умница, но я бы не стал бы преувеличивать сегодняшнюю игру... Просто игры не было, потому что на той стороне не играли...
з.ы. но победа есть победа... удачи Даяне дальше. Тренер русскоязычный...
Проблемы это со здоровьем, или так на нее подействовало начало игры... кто его знает...
Даяна - умница, но я бы не стал бы преувеличивать сегодняшнюю игру... Просто игры не было, потому что на той стороне не играли...
з.ы. но победа есть победа... удачи Даяне дальше. Тренер русскоязычный...
Она уже может победить любую теннисистку в туре!!
Просто сама Даяна этого ещё не поняла...
Для Даяны Бертенс также комфортный соперник.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.