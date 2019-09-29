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Пекин. Ястремская уверенно обыграла Гарсию в первом круге

Украинка отдала француженке всего 2 гейма

  • 29.09.2019 11:16
  • 3171 просмотр
  • 21 комментарий
Пекин. Ястремская уверенно обыграла Гарсию в первом круге
© WTA. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№27 WTA) выиграла стартовый матч на обязательном Премьере в Пекине.
 
В поединке первого круга украинка в двух сетах разобралась с Каролин Гарсией из Франции (№30 WTA).
 
Пекин. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:1, 6:1
 
Украинские болельщики хорошо помнят победную серию Гарсии в матчах с нашими теннисистками, которая насчитывала 7 матчей (Свитолина - 3, Костюк - 2, Цуренко и К. Бондаренко - по 1). Ястремской удалось прервать ее в мае этого года, выиграв сумасшедший финал в Страсбурге. С тех пор Каролин с украинками не играла, а сегодня попала под настоящий каток.
 
Даяна феноменально сыграла на приеме. Несмотря на очень неплохую подачу Гарсии, француженке удалось взять за матч всего один свой гейм. Ястремская выиграла 65% очков на первом приеме – это фантастика, тем более против такой соперницы.
 
На подачах украинки было не так гладко, основная борьба в первом сете проходила именно на них. Тем не менее, во второй партии Даяна подтянула процент первой (с 53 на 73), что помогло ей избежать проблем с Гарсией, которая и сама принимает довольно неплохо. 
 
В целом, фирменный разгром в исполнении второй ракетки Украины под руководством нового тренера Яна Похтера. Будем внимательно следить за работой израильского специалиста, ему в руки попала теннисистка, из которой можно лепить топ-игрока уже в ближайшее время. Потенциал огромный. 
 
После такой уверенной игры в первом круге хотелось бы продолжения банкета. Для Элины Свитолиной помощь от соотечественницы в борьбе за участие на Итоговом турнире была бы очень кстати.
 
Отметим, что это уже вторая победа украинки в очных матчах. Ранее Даяна выиграла у Каролин в памятном финале турнира в Страсбурге.
 
Во втором круге Ястремская сразится против Кики Бертенс из Нидерландов (№8 WTA).
 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    olya403
      olya403, 29.09.2019 12:09
    0
    Кілька днів тому після Плішкової тут пророкували перемогу Даяни і над Квітовою. Так що давайте не закидати шапками Кікі, вона не просто так в топ-10. Звісно, що я бажаю Даяні перемоги, але ж поважаймо і суперницю. Тим більше, що в Даяни стабільності часто навіть на один матч не вистачає. А то після завищених очікувань потім в разі невдачі поливаєте брудом.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 29.09.2019 12:06
    0
    Зміна тренера здебільшого дає позитивний заряд, принаймі в короткочасній перспективі. Зараз Даяна, на фоні емоційного заряду з приходом ізраїльтянина Похлера, може усіх здивувати багатьох прямо тут у Пекіні. Не впевнений що Кікі буде фаворитом майбутнього матчу навіть у букмекерів. Принаймі для мене Бертенс, яка грає вже 30 турнірів у сезоні, чи не щотижня з малим вихлопом, є андердогом проти Ястремської.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 29.09.2019 12:05
    0
    Владимир Белокриницкий, 29.09.2019 11:41
    С Кикиморой, конечно, так легко не выйдет. Там будет рубилово. Но в таких зарубах характер и проявляется. Держим кулаки за Даянку, надеемся на победу!
    Она уже может победить любую теннисистку в туре!!
    Просто сама Даяна этого ещё не поняла...
    Самая слабая наряду с Плишковой из стабильной первой десятки. О Бертенс можно сказать только трудолюбивая. Играет почти везде. Но какого-то таланта нет. Плюс неустойчива психологически. А сейчас в совсем безобразной форме. Донна Векич играла лучше, должна была проходить, если бы не начала делать нелепые ошибки на своей подаче.
    Для Даяны Бертенс также комфортный соперник.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 29.09.2019 11:46
    -2
    Владимир Белокриницкий, 29.09.2019 11:41
    С Кикиморой, конечно, так легко не выйдет. Там будет рубилово. Но в таких зарубах характер и проявляется. Держим кулаки за Даянку, надеемся на победу!
    Она уже может победить любую теннисистку в туре!!
    Просто сама Даяна этого ещё не поняла...
    Бертенс ничім не краще Гарсії. Буде Даяна грати в нормальний тенніс - від Кікі лишиться тільки імя, як у Трех мушкетерах - только имя, одно лишь имя - Кікімора
    Ссылка
    B0N1K
      B0N1K, 29.09.2019 11:43
    +1
    romeoboss50, 29.09.2019 11:39
    Ну в принцыпи Ястремська играла как обычно форхенд проходил всегда и в движении
    была хороша,а вот с Гарсией что то творилось ой её й, мне даже покозалось,что она
    была на грани нервного срыва.Но идём дальше теперь Кики Бертенс,что сможет
    показать Янушка с Бельгийской теннисисткой пасмотрим.
    Бертенс з Нідерландів
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 29.09.2019 11:42
    +1
    vizuals, 29.09.2019 11:37
    Оппозиції не було, бо гарсія не змогла її створити. Це на мій хлопський розум)))
    Точніше, Даяна не дала Гарсії можливості створити оппозицію. Вона просто попала под замес - в Даяни шла гра. А коли в Даяни йде її гарматоподібна гра - там ніякої оппозиці тупої не буває.
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 29.09.2019 11:41
    +1
    С Кикиморой, конечно, так легко не выйдет. Там будет рубилово. Но в таких зарубах характер и проявляется. Держим кулаки за Даянку, надеемся на победу!
    Она уже может победить любую теннисистку в туре!!
    Просто сама Даяна этого ещё не поняла...
    Ссылка
    romeoboss50
      romeoboss50, 29.09.2019 11:39
    +1
    Ну в принцыпи Ястремська играла как обычно форхенд проходил всегда и в движении
    была хороша,а вот с Гарсией что то творилось ой её й, мне даже покозалось,что она
    была на грани нервного срыва.Но идём дальше теперь Кики Бертенс,что сможет
    показать Янушка с Бельгийской теннисисткой пасмотрим.
    Ссылка
    olegg1261
      olegg1261, 29.09.2019 11:38
    +1
    Даяна просто винесла Гарсія з корту але знак оклику ставити не буду на сьогодні за рейтингом та і за класом вона вища.Справжньою перевіркою для Даяни буде матч з Бертенс.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 29.09.2019 11:37
    +1
    Андрій Некрасов, 29.09.2019 11:33
    Если честно, то двоякое ощущение от матча... вроде уверенно, но есть ощущение того, что опозиции со стороны Гарсии не было вообще, а после 2-1во втором сете (крупный план Гарсии после 3 гейма), было очень четкое ощущение, что Гарсия или сниметься, или начнет пулять ауты при первой же возможности.
    Проблемы это со здоровьем, или так на нее подействовало начало игры... кто его знает...
    Даяна - умница, но я бы не стал бы преувеличивать сегодняшнюю игру... Просто игры не было, потому что на той стороне не играли...
    з.ы. но победа есть победа... удачи Даяне дальше. Тренер русскоязычный...
    Оппозиції не було, бо гарсія не змогла її створити. Це на мій хлопський розум)))
    Ссылка
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 29.09.2019 11:33
    +1
    Если честно, то двоякое ощущение от матча... вроде уверенно, но есть ощущение того, что опозиции со стороны Гарсии не было вообще, а после 2-1во втором сете (крупный план Гарсии после 3 гейма), было очень четкое ощущение, что Гарсия или сниметься, или начнет пулять ауты при первой же возможности.
    Проблемы это со здоровьем, или так на нее подействовало начало игры... кто его знает...
    Даяна - умница, но я бы не стал бы преувеличивать сегодняшнюю игру... Просто игры не было, потому что на той стороне не играли...
    з.ы. но победа есть победа... удачи Даяне дальше. Тренер русскоязычный...
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 29.09.2019 11:32
    +1
    Даяна молодець.Седня на прийомі сиграла суперово!Ще е куди расти,особливо в психологичному плані.Навищо ій парна гра?У Кики итак на одну добу більше відпочинку..
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 29.09.2019 11:28
    +1
    serg, 29.09.2019 11:24
    какая вероятность победы в игре с Кики Бертенс? Кто сильнее на данный момент?
    Крім того, Даяна, якщо переможе Кікі, зробить гарну справу для Еліни, яка попаде на Підсумковий турнір.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 29.09.2019 11:26
    0
    serg, 29.09.2019 11:24
    какая вероятность победы в игре с Кики Бертенс? Кто сильнее на данный момент?
    ДАяна
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 29.09.2019 11:26
    0
    Даяна зробила мій настрій на неділю..
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 29.09.2019 11:24
    0
    какая вероятность победы в игре с Кики Бертенс? Кто сильнее на данный момент?
    Ссылка
    olya403
      olya403, 29.09.2019 11:23
    +4
    Молодчина Даяна. Деморалізувала Гарсію повністю. Тепер хорошої точності і хорошої гри з Бертенс. І удачі!
    п.с. І окреме дякую за швидкий матч, є можливість подивитися обох наших сьогодні без переключання туди-сюди
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 29.09.2019 11:22
    +5
    Даянка вже має досвід робити послуги Еліні. Мегаважливий матч з Бертенс буде...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 29.09.2019 11:20
    0
    *Пекіном
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 29.09.2019 11:20
    +7
    Що тут скажеш: ураган Даяна пронісся над Пекінок
    Так тримати, Дая! Для початку треба допомогти Елі з Кікі...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 29.09.2019 11:20
    +7
    Що тут скажеш: ураган Даяна пронісся над Пекінок
    Так тримати, Дая! Для початку треба допомогти Елі з Кікі...
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 29.09.2019 11:22
    +5
    Даянка вже має досвід робити послуги Еліні. Мегаважливий матч з Бертенс буде...
    Ссылка
    olya403
      olya403, 29.09.2019 11:23
    +4
    Молодчина Даяна. Деморалізувала Гарсію повністю. Тепер хорошої точності і хорошої гри з Бертенс. І удачі!
    п.с. І окреме дякую за швидкий матч, є можливість подивитися обох наших сьогодні без переключання туди-сюди
    Ссылка
    xalk
      xalk, 29.09.2019 11:20
    +4
    Ураган.
    Ссылка
    B0N1K
      B0N1K, 29.09.2019 11:43
    +1
    romeoboss50, 29.09.2019 11:39
    Ну в принцыпи Ястремська играла как обычно форхенд проходил всегда и в движении
    была хороша,а вот с Гарсией что то творилось ой её й, мне даже покозалось,что она
    была на грани нервного срыва.Но идём дальше теперь Кики Бертенс,что сможет
    показать Янушка с Бельгийской теннисисткой пасмотрим.
    Бертенс з Нідерландів
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 29.09.2019 11:42
    +1
    vizuals, 29.09.2019 11:37
    Оппозиції не було, бо гарсія не змогла її створити. Це на мій хлопський розум)))
    Точніше, Даяна не дала Гарсії можливості створити оппозицію. Вона просто попала под замес - в Даяни шла гра. А коли в Даяни йде її гарматоподібна гра - там ніякої оппозиці тупої не буває.
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 29.09.2019 11:41
    +1
    С Кикиморой, конечно, так легко не выйдет. Там будет рубилово. Но в таких зарубах характер и проявляется. Держим кулаки за Даянку, надеемся на победу!
    Она уже может победить любую теннисистку в туре!!
    Просто сама Даяна этого ещё не поняла...
    Ссылка
    romeoboss50
      romeoboss50, 29.09.2019 11:39
    +1
    Ну в принцыпи Ястремська играла как обычно форхенд проходил всегда и в движении
    была хороша,а вот с Гарсией что то творилось ой её й, мне даже покозалось,что она
    была на грани нервного срыва.Но идём дальше теперь Кики Бертенс,что сможет
    показать Янушка с Бельгийской теннисисткой пасмотрим.
    Ссылка
    olegg1261
      olegg1261, 29.09.2019 11:38
    +1
    Даяна просто винесла Гарсія з корту але знак оклику ставити не буду на сьогодні за рейтингом та і за класом вона вища.Справжньою перевіркою для Даяни буде матч з Бертенс.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 29.09.2019 11:37
    +1
    Андрій Некрасов, 29.09.2019 11:33
    Если честно, то двоякое ощущение от матча... вроде уверенно, но есть ощущение того, что опозиции со стороны Гарсии не было вообще, а после 2-1во втором сете (крупный план Гарсии после 3 гейма), было очень четкое ощущение, что Гарсия или сниметься, или начнет пулять ауты при первой же возможности.
    Проблемы это со здоровьем, или так на нее подействовало начало игры... кто его знает...
    Даяна - умница, но я бы не стал бы преувеличивать сегодняшнюю игру... Просто игры не было, потому что на той стороне не играли...
    з.ы. но победа есть победа... удачи Даяне дальше. Тренер русскоязычный...
    Оппозиції не було, бо гарсія не змогла її створити. Це на мій хлопський розум)))
    Ссылка
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 29.09.2019 11:33
    +1
    Если честно, то двоякое ощущение от матча... вроде уверенно, но есть ощущение того, что опозиции со стороны Гарсии не было вообще, а после 2-1во втором сете (крупный план Гарсии после 3 гейма), было очень четкое ощущение, что Гарсия или сниметься, или начнет пулять ауты при первой же возможности.
    Проблемы это со здоровьем, или так на нее подействовало начало игры... кто его знает...
    Даяна - умница, но я бы не стал бы преувеличивать сегодняшнюю игру... Просто игры не было, потому что на той стороне не играли...
    з.ы. но победа есть победа... удачи Даяне дальше. Тренер русскоязычный...
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 29.09.2019 11:32
    +1
    Даяна молодець.Седня на прийомі сиграла суперово!Ще е куди расти,особливо в психологичному плані.Навищо ій парна гра?У Кики итак на одну добу більше відпочинку..
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 29.09.2019 11:28
    +1
    serg, 29.09.2019 11:24
    какая вероятность победы в игре с Кики Бертенс? Кто сильнее на данный момент?
    Крім того, Даяна, якщо переможе Кікі, зробить гарну справу для Еліни, яка попаде на Підсумковий турнір.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 29.09.2019 12:09
    0
    Кілька днів тому після Плішкової тут пророкували перемогу Даяни і над Квітовою. Так що давайте не закидати шапками Кікі, вона не просто так в топ-10. Звісно, що я бажаю Даяні перемоги, але ж поважаймо і суперницю. Тим більше, що в Даяни стабільності часто навіть на один матч не вистачає. А то після завищених очікувань потім в разі невдачі поливаєте брудом.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 29.09.2019 12:06
    0
    Зміна тренера здебільшого дає позитивний заряд, принаймі в короткочасній перспективі. Зараз Даяна, на фоні емоційного заряду з приходом ізраїльтянина Похлера, може усіх здивувати багатьох прямо тут у Пекіні. Не впевнений що Кікі буде фаворитом майбутнього матчу навіть у букмекерів. Принаймі для мене Бертенс, яка грає вже 30 турнірів у сезоні, чи не щотижня з малим вихлопом, є андердогом проти Ястремської.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 29.09.2019 12:05
    0
    Владимир Белокриницкий, 29.09.2019 11:41
    С Кикиморой, конечно, так легко не выйдет. Там будет рубилово. Но в таких зарубах характер и проявляется. Держим кулаки за Даянку, надеемся на победу!
    Она уже может победить любую теннисистку в туре!!
    Просто сама Даяна этого ещё не поняла...
    Самая слабая наряду с Плишковой из стабильной первой десятки. О Бертенс можно сказать только трудолюбивая. Играет почти везде. Но какого-то таланта нет. Плюс неустойчива психологически. А сейчас в совсем безобразной форме. Донна Векич играла лучше, должна была проходить, если бы не начала делать нелепые ошибки на своей подаче.
    Для Даяны Бертенс также комфортный соперник.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 29.09.2019 11:26
    0
    serg, 29.09.2019 11:24
    какая вероятность победы в игре с Кики Бертенс? Кто сильнее на данный момент?
    ДАяна
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 29.09.2019 11:26
    0
    Даяна зробила мій настрій на неділю..
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 29.09.2019 11:24
    0
    какая вероятность победы в игре с Кики Бертенс? Кто сильнее на данный момент?
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 29.09.2019 11:20
    0
    *Пекіном
    Ссылка
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