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У Ястремской появился новый тренер

Украинская теннисистка будет работать с израильтянином Яном Похтером

  • 29.09.2019 11:13
  • 1640 просмотров
  • 5 комментариев
У Ястремской появился новый тренер
© БТУ. Даяна Ястремская и Ян Похтер

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская приехала на турнир в Пекин с новым наставником.

С Ястремской будет работать израильский тренер Ян Похтер. Известно, что ранее он долгое время работал с молодым теннисистом из Израиля Ишаем Олиелем, который выиграл юниорский Ролан Гаррос в парном разряде (2016) и стал финалистом юниорского Australian Open в одиночном разряде (2017).

Ранее Ястремская объявила о том, что рассталась со своим бельгийским наставником Оливье Женомом после турнира в Осаке, а на прошлой неделе в Ухане, где 19-летняя украинка дошла до четвертьфинала, в качестве тренера выступал ее отец.

В первом круге турнира в Пекине Даяна уверенно обыграла француженку Каролин Гарсию (6:1, 6:1).

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 29.09.2019 12:09
    0
    Stanislav Matusevych, 29.09.2019 11:48
    Дивне рішення, як на мене. Так, було враження, що Женом дав Даяні уже все, що міг. Для того, щоб йти далі, рухатися до світового топу, потрібен топ-тренер. Аж ніяк не ноунейм. Подивимося, як воно буде, але на перший погляд вибір виглядає незрозумілим.
    Ще нема офіційної інфи від Даяни, є варіанти, що це або тренер до кінця сезону, або тренер який буде другий в разі відсутності основного))
    Ссылка
    vital
      vital, 29.09.2019 11:59
    -1
    Stanislav Matusevych, 29.09.2019 11:48
    Дивне рішення, як на мене. Так, було враження, що Женом дав Даяні уже все, що міг. Для того, щоб йти далі, рухатися до світового топу, потрібен топ-тренер. Аж ніяк не ноунейм. Подивимося, як воно буде, але на перший погляд вибір виглядає незрозумілим.
    Станіслав, я сам здивувався. А може цей Похтер проміжний етап до Бажина має заповнити? Саша до кінця поточного сезону з Младенович, а потім француженку знову буде тато тренувати, а Бажин буде Даяну готувати до нового сезону.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 29.09.2019 11:48
    -1
    Дивне рішення, як на мене. Так, було враження, що Женом дав Даяні уже все, що міг. Для того, щоб йти далі, рухатися до світового топу, потрібен топ-тренер. Аж ніяк не ноунейм. Подивимося, як воно буде, але на перший погляд вибір виглядає незрозумілим.
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 29.09.2019 11:35
    -3
    А похер
    Ян Похтер!!!
    Даже если Даянку будет тренировать Буратино - она все равно станет
    топ-теннисисткой!!)))
    В принципе уже...
    Ещё немного времени - и это станет заметно и в рейтинг-листе WTA...
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    Elis
      Elis, 29.09.2019 11:29
    +1
    Не Бажин, але подивимось, як воно в них піде. Бажаю плідної співпраці і гарних результатів!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 29.09.2019 11:29
    +1
    Не Бажин, але подивимось, як воно в них піде. Бажаю плідної співпраці і гарних результатів!
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 29.09.2019 12:09
    0
    Stanislav Matusevych, 29.09.2019 11:48
    Дивне рішення, як на мене. Так, було враження, що Женом дав Даяні уже все, що міг. Для того, щоб йти далі, рухатися до світового топу, потрібен топ-тренер. Аж ніяк не ноунейм. Подивимося, як воно буде, але на перший погляд вибір виглядає незрозумілим.
    Ще нема офіційної інфи від Даяни, є варіанти, що це або тренер до кінця сезону, або тренер який буде другий в разі відсутності основного))
    Ссылка
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