У Ястремской появился новый тренер

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская приехала на турнир в Пекин с новым наставником.

С Ястремской будет работать израильский тренер Ян Похтер. Известно, что ранее он долгое время работал с молодым теннисистом из Израиля Ишаем Олиелем, который выиграл юниорский Ролан Гаррос в парном разряде (2016) и стал финалистом юниорского Australian Open в одиночном разряде (2017).

Ранее Ястремская объявила о том, что рассталась со своим бельгийским наставником Оливье Женомом после турнира в Осаке, а на прошлой неделе в Ухане, где 19-летняя украинка дошла до четвертьфинала, в качестве тренера выступал ее отец.

В первом круге турнира в Пекине Даяна уверенно обыграла француженку Каролин Гарсию (6:1, 6:1).