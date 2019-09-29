У Ястремской появился новый тренер

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская приехала на турнир в Пекин с новым наставником.
С Ястремской будет работать израильский тренер Ян Похтер. Известно, что ранее он долгое время работал с молодым теннисистом из Израиля Ишаем Олиелем, который выиграл юниорский Ролан Гаррос в парном разряде (2016) и стал финалистом юниорского Australian Open в одиночном разряде (2017).
Ранее Ястремская объявила о том, что рассталась со своим бельгийским наставником Оливье Женомом после турнира в Осаке, а на прошлой неделе в Ухане, где 19-летняя украинка дошла до четвертьфинала, в качестве тренера выступал ее отец.
В первом круге турнира в Пекине Даяна уверенно обыграла француженку Каролин Гарсию (6:1, 6:1).
Источник — Большой теннис Украины
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Ян Похтер!!!
Даже если Даянку будет тренировать Буратино - она все равно станет
топ-теннисисткой!!)))
В принципе уже...
Ещё немного времени - и это станет заметно и в рейтинг-листе WTA...
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