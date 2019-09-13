Дель Потро возобновил тренировки после операции на колене

Хуан Мартин дель Потро на своей странице в Твиттере сообщил о том, что возобновил тренировки после операции на колене:

De vuelta en una cancha! 🙌💪🏽🔨🎾



Hitting again! pic.twitter.com/bp7qqFf3WE — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) September 12, 2019

Дель Потро получил травму в июне накануне старта Уимблдона. Из-за нее он также пропустил US Open-2019.

В игру аргентинский теннисист планирует вернуться в октябре.

Сейчас дель Потро занимает скромное 71-е место в рейтинге АТР.