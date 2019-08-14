Дель Потро не сыграет на US Open из-за травмы

Аргентинец Хуан Мартин дель Потро не сыграет на US Open 2019 из-за затянувшегося восстановления после операции на правом колене.
Вместо него в основной сетке выступит американец Денис Кудла. В списке запасных следующим числится Малек Жазири из Туниса.
30-летний аргентинец в прошлом году играл в финале US Open 2018, где проиграл сербу Новаку Джоковичу в трех сетах. Теперь же с 15-го места ATP он опустится вниз в рейтинге, поскольку после турнира потеряет очень много рейтинговых очков.
Источник — Twitter
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