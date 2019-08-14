Дель Потро не сыграет на US Open из-за травмы

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ФОТО. Как донецкий Шахтер в Инстаграме потроллил киевское Динамо 04:44 — Алексей Столетов Там малыши в динамовской форме стоят. В этом и троллинг. 03:16 — u6464u это не троллинг,это реальность. 03:14 — dima.krot Ну и где тут троллинг?

Динамо сыграло в зрелищную ничью с Брюгге и вылетело из Лиги чемпионов 04:27 — jekаfunny Поехавшая клавиатурная мразь кого ты там душить собралась из под маминой юбки ?

Впервые в истории Динамо три года подряд не играет в группе ЛЧ 03:44 — SamojlovS Фаны Динамо всегда гордились его историей... - похоже Хацкевич решил ее дополнить «по-своему»... 03:15 — У нас, сами знаете, какой график... Хац будет с ним разговаривать о возможной отставке и понятно что Игорек не примет его отставку.....

Александр ХАЦКЕВИЧ: «О моей отставке будем говорить с Суркисом» 03:38 — SamojlovS Ну не мог же он практически своему однопартийцу сказать в СМИ прямым текстом «Игорек - ты тупица!... 03:25 — SamojlovS У него, бедненького, контракт... 03:23 — SamojlovS Как бы не ответил ему Суркис известными словами Мюллера из одного фильма:«А Вас, Штирлиц,...».