Наньчан. Козлова вылетела в четвертьфинале

Сегодня Катерина Козлова в четвертьфинале турнира WTA в Наньчане встречалась с Ниной Стоянович из Сербии.

Украинка выиграла на тай-брейке первый сет, однако проиграла следующие две партии и покинула турнир. Матч продолжался 2 часа и 47 минут.

1/4 финала

Катерина Козлова (Украина, 7) – Нина Стоянович (Сербия) – 7:6 (5), 4:6, 4:6

В полуфинале Стонович сыграет с победительницей матча между Ребеккой Петерсон и Магдой Линетт.

Ранее Козлова во втором раунде обыграла Далилу Якупович из Словении.