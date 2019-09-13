Наньчан. Козлова вылетела в четвертьфинале

Сегодня Катерина Козлова в четвертьфинале турнира WTA в Наньчане встречалась с Ниной Стоянович из Сербии.
Украинка выиграла на тай-брейке первый сет, однако проиграла следующие две партии и покинула турнир. Матч продолжался 2 часа и 47 минут.
1/4 финала
Катерина Козлова (Украина, 7) – Нина Стоянович (Сербия) – 7:6 (5), 4:6, 4:6
В полуфинале Стонович сыграет с победительницей матча между Ребеккой Петерсон и Магдой Линетт.
Ранее Козлова во втором раунде обыграла Далилу Якупович из Словении.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.