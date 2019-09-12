Катерина Козлова – Нина Стоянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 13 сентября, украинская теннисистка Катерина Козлова (№74 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA International в китайском Наньчане.
В матче 1/4 финала украинка сыграет против Нины Стоянович из Сербии (№134 WTA). Матч состоится первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 10:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
В 1/2 финала победительница матча сыграет против Магды Линетт (№45 WTA) или Ребекки Петерсон (№78 WTA).
Источник — Sport.ua
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