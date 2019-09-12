Катерина Козлова – Нина Стоянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

допінг-контроль для шахістів та ще й в перерві між партіями? якась нісенітниця

Бразилия страна контрастов, там рядом роскошь и такая нищета, которой в Украине даже не найдешь. ...

22:07 — Серж Пир

Так, я не понял где клетка для болел гостей? Папа, не шали

22:02 — digsum

Пойдет. Но видео лучше было бы снять, когда стало бы больше, чем 10%))