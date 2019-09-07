Серена Уильямс – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20:42 — Empty

И где етих 2 головы идин брак.....

20:42 — Mr.Value

Ахаха, Виталя. Что это было ?)

20:41 — Forever_young_14

Кукиш им

20:41 — MaxUa

Как раз матч без нервов, что уже приятно. Сборная уверенно контролирует игру.

20:40 — Андрей Овчаренко

Дружба дружбой, а табачок...

20:39 — alefteev77

Дайте братьям-литовцам забить один гол Литовцы и беларусы - наши настоящие братья

20:39 — Lucky Lucky

Коваленко нужно было или кого на эту позицию?)

20:39 — Forever_young_14

Ага!

20:39 — Андрей Овчаренко

Претензии не к заменам, а ко времени их выполнения. Ну тренера всегда тянут, я уже придираюсь кон...

20:39 — kvlad200760

Ждун?????