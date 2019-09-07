Серена Уильямс – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 7 сентября, состоится женский финал Открытого чемпионата США по теннису.
На корты Нью-Йорка выйдут американка Серена Уильямс (№8 WTA) и Бьянка Андрееску из Канады (№15 WTA).
Начало матча в 23:00 по Киеву.
Напомним, девушки играли между собой в финале турнира в Торонто, но после нескольких геймов Серена снялась через травму.
В полуфинале Уильямс-младшая одолела украинку Элину Свитолину (№5 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.