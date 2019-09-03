Еліна Світоліна – Йоханна Конта. Прогноз і анонс матчу US Open

У вівторок, третього серпня, найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна (№5 WTA) побореться за вихід у півфінал Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Матч 1/4 фіналу проти британки Йоханни Конти (№16 WTA) відбудеться першим запуском денної сесії на корті імені Артура Еша. Час початку поєдинку - 19:00 за Києвом. Винагорода за перемогу в матчі становить 350 рейтингових очок і $ 460,000 на додаток до 430 очок і $ 500,000, які вже зароблені.

І для Конти, і для Світоліної це буде вже шостий чвертьфінал турнірів Grand Slam, але перший в Нью-Йорку. Різниця в тому, що британка перемагали на стадіях 1/4 фіналу тричі (на всіх інших мейджорах по одному разу), Світоліна ж виходила в півфінал лише на недавньому Вімблдоні.

Суперниця

Конта голосно заявила про себе в 2016-17 роках, вигравши турніри в Стенфорді, Сіднеї і Маямі. В той же час вона дійшла до півфіналів на Australian Open і на Вімблдоні. В 2017 Йоханна після трав'яного мейджора знаходилася в топ-4 світового рейтингу і була близькою до поїздки на Підсумковий турнір, але всі карти їй сплутала божевільна форма Каролін Гарсії (виграш турнірів в Ухані і Пекіні).



Jimmie48 Photography. Йоханна Конта Jimmie48 Photography. Йоханна Конта

Минулий рік британка відверто провалила, довго була в пошуках кращої форми, але результатів це не приносило. Повністю повернутися до когорти тенісисток, які претендують на високі місця в світовому рейтингу, їй вдалося під час цьогорічного грунтового сезону. На Прем'єрі в Римі вона дісталася до фіналу, на Ролан Гаррос – грала в півфіналі. Дуже несподівані результати як для тенісистки, яка ніколи не вважалася спеціалісткою по грунту і до того ні разу не виходила навіть до другого кола Відкритого чемпіонату Франції.

На кортах Нью-Йорка Йоханна демонструє тенніс високого рівня. Суперниці в неї були досить серйозні, хоча крім Плішкової, яка цьогоріч на US Open була не в найкращій своїй формі, топової опозиції не спостерігалося. Варто зазначити, что Конта становить найбільшу небезпеку під час розіграшів, хоча з подачею в неї теж все стабільно. Після чотирьох кіл британка лідирує за відсотком виграних очок на другій подачі, показник дійсно фантастичний: 63% против 49.5% в середньому за сезон. Уявити щось подібне в матчі зі Світоліною звісно малореально.

Шлях на турнірі

Стадія Світоліна Конта 1-е коло Осігве (6-1 7-5) №109 WTA Касаткіна (6-1 4-6 6-2) №42 WTA 2-е коло В. Вільямс (6-4 6-4) №52 WTA Гаспарян (6-1 6-0) №61 WTA 3-є коло Ястремська (6-2 6-0) №32 WTA Шуай (6-2 6-3) №34 WTA 4-е коло Кіз (7-5 6-4) №9 WTA Плішкова (6-7 6-3 7-5) №3 WTA

Статистика на турнірі

Світоліна Конта різниця геймів (% виграних) 50-25 (66.7) 59-30 (66.3) середній рейтинг суперниць 50.5 35.0 виграно очок на подачі, % 67.3 69.2 ейси/гейм 0.13 0.16 подвійні помилки/гейм 0.11 0.04 % першої подачі 62.3 65.2 виграно очок на першій подачі, % 75.5 72.4 виграно очок на другій подачі, % 54.6 63.3 виграно очок на прийомі, % 48.8 48.8 віннерси/гейм 0.64 1.53 невимушені помилки/гейм 0.87 1.17 реалізація брейкпоінтів, % 42.9 42.9 виходи до сітки/гейм 0.36 0.6 успішні виходи до сітки, % 74.1 60.4

Перспективи в рейтингу Світоліна буде змагатися за третє місце в світовому рейтингу, але що важливіше, Конта – одна з її суперниць за поїздку на Підсумковий турнір. Також продовжують перемагати Бенчіч, Андреєску і Серена, інтрига в Чемпіонській гонці закручується з неймовірної силою.

Прогноз

Світоліна в попередньому матчі показала настільки високий рівень гри на подачі, що програти той поєдинок вона могла хіба що Серені Вільямс. Рахунок матчу проти Кіз був оманливий, перевага була більшою. Конта не зможе так тримати свою подачу як американка, але і на прийомі вона буде в рази кращою. Стилістично британка більш зручна суперниця для українки, недарма ж Еліна виграла всі попередній чорити очні поєдинки. Але є загальна статистика, а є окремо взятий матч.



Jimmie48 Photography. Еліна Світоліна Jimmie48 Photography. Еліна Світоліна

Українка буде фавориткою, але це не означає, що матч буде легким. Хоча якщо Еліна знову буде подавати як у матчі з Кіз, то перемогти Конті буде дуже складно. Світоліна перед матчем сказала, що їй треба буде багато рухатися. Це правда, розіграші зазвичай будуть довшими, ніж в матчі з Кіз, але чекати на помилку британки не варто. Все ж, в плані точності ударів вона на голову переважає Медісон.

Прогноз Sport.ua: перемога Світоліної в двох сетах