Каролина Плишкова – Йоханна Конта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20:05 — xxxxxxxxxxxxххх

Похоже Динамо нашло своего нападающего???

20:05 — KhanSingh

еще один зашел )

20:04 — Андрей Овчаренко

Ну хотя бы до уровня Хацика вернулись, уже что-то

20:04 — New Zealander

Динамо наверное Караваева выкупило у Зари чтобы он им гол не забил?

20:04 — Aleks04

Заря смотрится лучше чем ДК. На гол заслужили

20:03 — _NATSGUL_

Зоря - дно. В защите - полный 0, в нападение - тоже хаос. Даже умудряются никакому Динамо проигр...

20:03 — «УАФ– М а ф і я!»

При Хацике тоже могли выдать один хороший матч, но стабильности не было. Да и этот матч еще не з...

20:03 — Forever_young_14

Мяч должен ПОЛНОСТЬЮ пересечь линию ворот. Пересёк ли он или нет - решает судья.

20:02 — vismut58

Без VAR ничего такого там чистого не было. Освещение, иллюзия и тд. Хотя мне показалось, что был...

20:02 — Philip J. Fry

ну что, Гармаш сегодня красную получит?)