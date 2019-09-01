Каролина Плишкова – Йоханна Конта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 1 сентября, Йоханна Конта (№16 WTA) и Каролина Плишкова (№3 WTA) разыграют путевку в 1/4 финала открытого чемпионата США по теннису.
Поединок начнется вторым запуском на корте имени Луи Армстронга. Ориентировочное время начала матча – 19:50 по Киеву.
В 1/4 финала победительница матча сыграет против Элины Свитолиной (№5 WTA) или Мэдисон Киз (№9 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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