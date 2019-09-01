Элина Свитолина – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с воскресенья на понедельник лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) поборется за выход в дебютный четвертьфинал открытого чемпионата США по теннису.
Матч четвертого круга против американки Мэдисон Киз (№9 WTA) состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Время начала поединка – не ранее 02:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Киз
|1-й круг
|Осигве (6-1 7-5) №109 WTA
|Дои (7-5 6-0) №108 WTA
|2-й круг
|В. Уильямс (6-4 6-4) №52 WTA
|Чжу (6-4 6-1) №122 WTA
|3-й круг
|Ястремская (6-2 6-0) №32 WTA
|Кенин (6-3 7-5) №20 WTA
Ранее девушки встречались трижды, украинка выиграла один матч. Отметим, что это будет уже третья встреча теннисисток на стадии 1/8 финала турниров серии Grand Slam. Пока счет равный 1-1.
В 1/4 финала победительница матча сыграет против Йоханны Конты (№16 WTA) или Каролины Плишковой (№3 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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