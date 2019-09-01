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Элина Свитолина – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого круга на US Open

  • 01.09.2019 11:25
  • 1600 просмотров
  • 2 комментария
Элина Свитолина – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Еліна Світоліна
В ночь с воскресенья на понедельник лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) поборется за выход в дебютный четвертьфинал открытого чемпионата США по теннису.
 
Матч четвертого круга против американки Мэдисон Киз (№9 WTA) состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Время начала поединка – не ранее 02:00 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия  Свитолина       Киз
1-й круг  Осигве (6-1 7-5) №109 WTA     Дои (7-5 6-0) №108 WTA
2-й круг  В. Уильямс (6-4 6-4) №52 WTA   Чжу (6-4 6-1) №122 WTA
3-й круг  Ястремская  (6-2 6-0) №32 WTA  Кенин (6-3 7-5) №20 WTA
 
Ранее девушки встречались трижды, украинка выиграла один матч. Отметим, что это будет уже третья встреча теннисисток на стадии 1/8 финала турниров серии Grand Slam. Пока счет равный 1-1.
 
В 1/4 финала победительница матча сыграет против Йоханны Конты (№16 WTA) или Каролины Плишковой (№3 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 01.09.2019 11:41
    +2
    Краще б свою яжемать на вечір поставили. Знову гру не подивлюся. Але якщо в матчі з Даяною я спав спокійно, бо не сумнівався в перемозі Еліни, то тут вже більше шансів в американки
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    Милчел Авек
      Милчел Авек, 01.09.2019 11:30
    -3
    Если Элина пройдет эту №9 WTA, то дальше может сыграть с еще одной №9 WTA? Какой то день сурка получается.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 01.09.2019 11:41
    +2
    Краще б свою яжемать на вечір поставили. Знову гру не подивлюся. Але якщо в матчі з Даяною я спав спокійно, бо не сумнівався в перемозі Еліни, то тут вже більше шансів в американки
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