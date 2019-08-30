US Open. Молчанов покинул турнир после первого круга

И в этот раз СруССкий витязь ляжет!

Т.е не встретятся никогда в рамках этого розыгрыша?

21:00 — Igor Riders

С такой унылой и позорной игрой, Динамо даже с такой группы может и не выйдет. А Александрия дав...

20:53 — Geniyfootball1985

Если Динамо не выйдет из группы, ничего страшного, играли с сильными соперниками,как всегда будут...