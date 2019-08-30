US Open. Молчанов покинул турнир после первого круга

Украинский теннисист Денис Молчанов в паре с Артемом Ситаком, который представляет Новую Зеландию, неудачно стартовал в парном разряде Открытого чемпионата США.
Украино-австралийский дуэт в двух сетах уступил вторым сеянным турнира - Лукашу Куботу (Польша) и Марсело Мело (Бразилия) - 2:6, 4:6.
Ранее украинка Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде US Open.
Источник — Sport.ua
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