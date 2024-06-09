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  4. Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на Ролан Гаррос 2024
Ролан Гаррос
09 июня 2024, 02:50 |
105
0

Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на Ролан Гаррос 2024

Марта дальше всех из украинок прошла в парном разряде, а Элина – в одиночном

09 июня 2024, 02:50 |
105
0
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на Ролан Гаррос 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Все представительницы и представители Украины уже завершили выступления на Открытом чемпионате Франции 2024.

В основе женского одиночного разряда играли 6 украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Юлия Стародубцева. Также в квалификации выступили Дарья Снигур и Катарина Завацкая.

Дальше всех по сетке прошла Свитолина, которая остановилась на стадии 1/8 финала. Элина на Ролан Гаррос заработала €250,000.

Ястремская вылетела из мейджора в 3-м раунде. Ее призовые составили €158,000. Костюк проиграла в 1/32 финала и забрала чек в €110,000.

Калинина, Цуренко и Стародубцева завершили выступления в столице Франции уже в 1-м раунде. Они получили €73,000.

Титул у женщин выиграла Ига Свентек, за что получила €2,400,000. Финалистка Жасмин Паолини заработала €1,200,000.

В женском парном разряде выступили: Ангелина Калинина и Даяна Ястремская (в одном дуэте), Людмила Киченок, Надежда Киченок и Марта Костюк.

Дальше всех пробилась Марта, которая вместе с Еленой-Габриэлой Русе добралась до полуфинала. Марта к своим призовым за одиночный разряда добавила €74,000 за парный.

Ястремская и Калинина вылетели уже на старте Ролан Гаррос. Украинки на двоих за пару получили €17,500.

Неплохо выступила и Надежда, которая вместе с Мию Като дошла до четвертьфинала. Украинка и японка заработали €40,000 (каждая).

Людмила с Аленой Остапенко завершения выступления в 1/16 финала и заработали на двоих €27,500. Киченок также сыграла один матч с Мате Павичем в миксте, за что получила дополнительные €5,000.

Что касается мужчин, то Виталий Сачко не сумел преодолеть первый раунд квалификации и получил чек в €20,000, а Денис Молчанов вылетел на старте парного разряда, забрав с собой €8,750.

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Grand Slam призовые призовые Ролан Гаррос 2024 Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина Леся Цуренко Юлия Стародубцева Людмила Киченок Надежда Киченок Виталий Сачко Денис Молчанов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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