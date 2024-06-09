Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на Ролан Гаррос 2024

Все представительницы и представители Украины уже завершили выступления на Открытом чемпионате Франции 2024.

В основе женского одиночного разряда играли 6 украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Юлия Стародубцева. Также в квалификации выступили Дарья Снигур и Катарина Завацкая.

Дальше всех по сетке прошла Свитолина, которая остановилась на стадии 1/8 финала. Элина на Ролан Гаррос заработала €250,000.

Ястремская вылетела из мейджора в 3-м раунде. Ее призовые составили €158,000. Костюк проиграла в 1/32 финала и забрала чек в €110,000.

Калинина, Цуренко и Стародубцева завершили выступления в столице Франции уже в 1-м раунде. Они получили €73,000.

Титул у женщин выиграла Ига Свентек, за что получила €2,400,000. Финалистка Жасмин Паолини заработала €1,200,000.

В женском парном разряде выступили: Ангелина Калинина и Даяна Ястремская (в одном дуэте), Людмила Киченок, Надежда Киченок и Марта Костюк.

Дальше всех пробилась Марта, которая вместе с Еленой-Габриэлой Русе добралась до полуфинала. Марта к своим призовым за одиночный разряда добавила €74,000 за парный.

Ястремская и Калинина вылетели уже на старте Ролан Гаррос. Украинки на двоих за пару получили €17,500.

Неплохо выступила и Надежда, которая вместе с Мию Като дошла до четвертьфинала. Украинка и японка заработали €40,000 (каждая).

Людмила с Аленой Остапенко завершения выступления в 1/16 финала и заработали на двоих €27,500. Киченок также сыграла один матч с Мате Павичем в миксте, за что получила дополнительные €5,000.

Что касается мужчин, то Виталий Сачко не сумел преодолеть первый раунд квалификации и получил чек в €20,000, а Денис Молчанов вылетел на старте парного разряда, забрав с собой €8,750.