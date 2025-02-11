Украинский теннисист разгромно проиграл на старте турнира АТР 250 в Марселе

37-летний украинский теннисист Денис Молчанов завершил выступления в парном разряде на турнире АТР 250 в Марселе (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде украинец и его напарник Кантен Алис (Франция) в двух сетах проиграли французскому тандему Бенжамен Бонзи / Пьер-Юг Эрбер за 53 минуты.

ATP 250 Марсель. Пары. Хард в помещении. 1/8 финала

Денис Молчанов (Украина) / Кантен Алис (Франция) – Бенжамен Бонзи (Франция) / Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 3:6, 1:6

Молчанов и Алис впервые сыграли в одном дуэте. А вот Бонзи и Эрбер 2 февраля вместе выиграли парный матч для сборной Франции в матчевом противостоянии Кубка Дэвиса против Бразилии.

Молчанов провел четвертый турнир в 2025 году и первый на уровне АТР с октября 2024. В новом сезоне его лучшим результатом является финал челленджера в Оэйраше вместе с Матве Мидделкопом.