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ATP
11 февраля 2025, 02:52 |
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0

Украинский теннисист разгромно проиграл на старте турнира АТР 250 в Марселе

Денис Молчанов завершил выступления в парном разряде на соревнованиях во Франции

11 февраля 2025, 02:52 |
35
0
Украинский теннисист разгромно проиграл на старте турнира АТР 250 в Марселе
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Молчанов

37-летний украинский теннисист Денис Молчанов завершил выступления в парном разряде на турнире АТР 250 в Марселе (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде украинец и его напарник Кантен Алис (Франция) в двух сетах проиграли французскому тандему Бенжамен Бонзи / Пьер-Юг Эрбер за 53 минуты.

ATP 250 Марсель. Пары. Хард в помещении. 1/8 финала

Денис Молчанов (Украина) / Кантен Алис (Франция) – Бенжамен Бонзи (Франция) / Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 3:6, 1:6

Молчанов и Алис впервые сыграли в одном дуэте. А вот Бонзи и Эрбер 2 февраля вместе выиграли парный матч для сборной Франции в матчевом противостоянии Кубка Дэвиса против Бразилии.

Молчанов провел четвертый турнир в 2025 году и первый на уровне АТР с октября 2024. В новом сезоне его лучшим результатом является финал челленджера в Оэйраше вместе с Матве Мидделкопом.

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Кантен Алис Бенжамен Бонзи Пьер-Юг Эрбер Денис Молчанов ATP Марсель
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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