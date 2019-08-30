US Open. Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде

Сегодня ночью Надежда Киченок вместе с Эбигейл Спирс первом раунде US Open-2019 в женском парном разряде встречались с американским дуэтом Усуэ Мэйтан Арконада/Хэйли Картер.
Киченок и Спирс одержали уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 59 минут.
1-й раунд
Надежда Киченок (Украина)/Эбигейл Спирс (США) - Усуэ Мэйтан Арконада/Хэйли Картер (США) – 6:1, 6:3
Во втором раунде Киченок и Спирс встретятся с победителями матча Маргарита Гаспарян/Моника Никулеску – Виктория Азаренко/Эшли Барти.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.