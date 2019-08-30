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US Open. Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде

Украинка вместе с Эбигейл Спирс вышла во второй раунд

  • 30.08.2019 09:41
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US Open. Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде
© БТУ. Надежда Киченок и Эбигейл Спирс

Сегодня ночью Надежда Киченок вместе с Эбигейл Спирс первом раунде US Open-2019 в женском парном разряде встречались с американским дуэтом Усуэ Мэйтан Арконада/Хэйли Картер.

Киченок и Спирс одержали уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 59 минут.

1-й раунд

Надежда Киченок (Украина)/Эбигейл Спирс (США) - Усуэ Мэйтан Арконада/Хэйли Картер (США) – 6:1, 6:3

Во втором раунде Киченок и Спирс встретятся с победителями матча Маргарита Гаспарян/Моника Никулеску – Виктория Азаренко/Эшли Барти.

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Источник — Sport.ua

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