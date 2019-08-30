US Open. Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде

Аталанта будет бороться за четвертое место! Все остальные за выход из группы

Смешно. Шахтер будет бороться с загребом за ле

10:13 — Vo-One8

Сосати вам, а не Тайсона. С#ка Фонсека р@гуліна прийшов на все готове. Тими ж, уже сформованими г...

10:10 — Taran

Кукиш им, а не Тайсона. Тайсон не продаётся!