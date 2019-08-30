Элина Свитолина – Даяна Ястремская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с пятницы на субботу лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина (№5 WTA) и Даяна Ястремская (№32 WTA) разыграют путевку в четвертый круг основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.

Встреча третьего раунда состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Луи Армстронга. Время начала поединка – не ранее 02:00 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия Свитолина Ястремская 1-й круг Осигве (6-1 7-5) №109 WTA Никулеску (6-4 1-6 6-2) №105 WTA 2-й круг В. Уильямс (6-4 6-4) №52 WTA Петерсон (6-4 6-1) №71 WTA

Ранее девушки не встречались.

В четвертом круге победительница матча сразится против Мэдисон Киз (№9 WTA) или Софии Кенин (№20 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.