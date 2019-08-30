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Элина Свитолина – Даяна Ястремская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на US Open

  • 30.08.2019 11:18
  • 842 просмотра
  • 1 комментарий
Элина Свитолина – Даяна Ястремская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© US Open. Даяна Ястремская
В ночь с пятницы на субботу лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина (№5 WTA) и Даяна Ястремская (№32 WTA) разыграют путевку в четвертый круг основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.
 
Встреча третьего раунда состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Луи Армстронга. Время начала поединка – не ранее 02:00 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Свитолина       Ястремская
1-й круг  Осигве (6-1 7-5) №109 WTA     Никулеску (6-4 1-6 6-2) №105 WTA
2-й круг  В. Уильямс (6-4 6-4) №52 WTA  Петерсон (6-4 6-1) №71 WTA
 
Ранее девушки не встречались.
 
В четвертом круге победительница матча сразится против Мэдисон Киз (№9 WTA) или Софии Кенин (№20 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    AndyDRUID
      AndyDRUID, 30.08.2019 11:51
    -1
    Серце кровю обливається від таких розкладів сітки турнірної...
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