US Open. Ястремская обыграла Петерсон и вышла на Свитолину

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) выиграла еще один матч основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.
19-летняя украинка добыла победу в поединке второго круга против шведки Ребекки Петерсон (№71 WTA). Напомним, встреча должна была состояться в среду, но была перенесена из-за дождя.
US Open. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:4, 6:1
После довольно непростой победы в первом матче против румынки Никулеску, Даяна уже намного увереннее обыграла Петерсон. Шведка не сумела поставить для украинки неразрешимых задач и довольно быстро проиграла в двух сетах. Даяна отдала за матч всего одну свою подачу, а с таким результатом обыграть ее практически нереально.
На приеме Ястремская сегодня играла в разы лучше оппонентки, набирала больше очков, семимильными шагами приближаясь к победе. 26 виннерсов за 17 геймов – достойный показатель, Свитолиной нужно будет хорошо подготовится к очному противостоянию.
Встреча двух одесситок на US Open обещает быть жаркой, но фавориткой в ней до старта матча однозначно будет Свитолина.
В следующем раунде Ястремская сразится против еще одной украинки Элины Свитолиной (№5 WTA).
Источник — Sport.ua
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П.с. Дуже сподіваюся що чергове українське дербі закінчиться в дружному руслі з фінальними обіймами дівчат, а не сухим потиском руки, як це було в останніх українських дербі Марти.
- хотелось бы увидеть Элину на итоговом. Очки ей сейчас нужны, как воздух.
- у Элины намного больше опыта таких важных матчей;
- Элина умеет включать голову (как вчера в матче против Винус);
- Элина часто вытягивает мертвые мячи, это несколько компенсирует разницу в мощи;
- Свитолина не раз обыгрывала "бьющих" игроков (например, Плишкову и Квитову на итоговом 2018);
- Свитолина намного лучше перемещается по корту и лучше подходит к мячу.
У Даяны же пока игра а-ля Остапенко\Шарапова стайл, т.е когда все влетает - выигрывает, не попадет - мучается. Думаю, что победит Свитолина, но возможно все. Удачи обеим девушкам и пусть победит та, кто готова на сегодняшний момент лучше.
Думаю Медісон знов переможе. Трибуни знов будуть саме її підтримувати, як і в Цинциннаті. І також для Кенін велике значення має вихід батька на корт, багато разів спостерігав як вона змінювала перебіг подій на корті після розмови з батьком, в тому числі і в матчі з Еліною. А тут цього не можна робити. І взагалі Кіз непогану форму набрала
Меня больше волнует момент, что у Даяны и Элины один и тот же агент, а вот именно он может внести какие-то коррективы, и если это будет иметь место, то это не профессионально с его стороны отдавать предпочтение одной из теннисисток.
По графику/расписанию у Ястремской завтра две встречи - одиночка и парная...
Что будет раньше??
Или перенесут пару на субботу? Но это сомнительно...
Если пару поставят раньше одиночки??
Меня больше волнует момент, что у Даяны и Элины один и тот же агент, а вот именно он может внести какие-то коррективы, и если это будет иметь место, то это не профессионально с его стороны отдавать предпочтение одной из теннисисток.
А там нехай переможе та, хто цього більшезаслуговує. Хоча в тенісі зазвичай так і буває.
Пам'ятаю перші очні зустрічі Світоліна-Костюк та Ястремьска-Вільямс. Завтра, вважаю, буде якщо не так само, то близько.
Меня больше волнует момент, что у Даяны и Элины один и тот же агент, а вот именно он может внести какие-то коррективы, и если это будет иметь место, то это не профессионально с его стороны отдавать предпочтение одной из теннисисток.
Я буду болеть за обеих, за то чтобы игра получилась интересной.
___
Специально тем, кто Элину обвиняет в нестабильности. Квитова вылетела от "старухи" Петкович. В двух сетах. А если бы вылетела Элина, а не Петра?
Пам'ятаю перші очні зустрічі Світоліна-Костюк та Ястремьска-Вільямс. Завтра, вважаю, буде якщо не так само, то близько.
И не дизлайкайте плиз.
И не дизлайкайте плиз.
И не дизлайкайте плиз.
А сьогодні Даяна грала у всім звичному стилі. Чим збиралася її перемагати Петерсон, я так і не зрозумів. Тому Ястремській навіть не знадобився турборежим. Перемога на класі, і завтра, я сподіваюся, проблем з трансляцією не буде, бо матч явно не поставлять на заштатний корт.
Цікаво, чи не буде у нас в чаті такого ж, як під час матчів Динамо з Шахтарем. Прихильників обох тенісисток тут вистачає.
Если у Элины сохранится настрой,как в игре с Винус,то она в состоянии повторить то,что продемонстрировала на итоговом турнире.
Молодець Даяна.
Чекаємо на цікавий матч з Еліною.
- хотелось бы увидеть Элину на итоговом. Очки ей сейчас нужны, как воздух.
- у Элины намного больше опыта таких важных матчей;
- Элина умеет включать голову (как вчера в матче против Винус);
- Элина часто вытягивает мертвые мячи, это несколько компенсирует разницу в мощи;
- Свитолина не раз обыгрывала "бьющих" игроков (например, Плишкову и Квитову на итоговом 2018);
- Свитолина намного лучше перемещается по корту и лучше подходит к мячу.
У Даяны же пока игра а-ля Остапенко\Шарапова стайл, т.е когда все влетает - выигрывает, не попадет - мучается. Думаю, что победит Свитолина, но возможно все. Удачи обеим девушкам и пусть победит та, кто готова на сегодняшний момент лучше.
А тепер нарешті можна буде поговорити хто за кого, які шанси у кожної з наших дівчат на перемогу в українському дербі. Можна сказати офіційно: "Срач відкрито"!
Я буду болеть за обеих, за то чтобы игра получилась интересной.
___
Специально тем, кто Элину обвиняет в нестабильности. Квитова вылетела от "старухи" Петкович. В двух сетах. А если бы вылетела Элина, а не Петра?
Розрив серця, розуму, усіх органів...
Може взагалі не дивитись??
Ну це як київське Динамо грає проти київського Динамо...
Даяна більш симпатична, але ж Еліна - наша!!!
І їй, мабуть, потрібніше - щоб потрапити у вісімку в кінці року...
...тут ніякий валідол не допоможе...
Я буду болеть за обеих, за то чтобы игра получилась интересной.
___
Специально тем, кто Элину обвиняет в нестабильности. Квитова вылетела от "старухи" Петкович. В двух сетах. А если бы вылетела Элина, а не Петра?
Пам'ятаю перші очні зустрічі Світоліна-Костюк та Ястремьска-Вільямс. Завтра, вважаю, буде якщо не так само, то близько.
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