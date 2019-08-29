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US Open. Ястремская обыграла Петерсон и вышла на Свитолину

В третьем круге мы увидим долгожданное противостояние двух лучших украинских теннисисток

  • 29.08.2019 19:21
  • 6499 просмотров
  • 38 комментариев
US Open. Ястремская обыграла Петерсон и вышла на Свитолину
© WTA. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) выиграла еще один матч основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.
 
19-летняя украинка добыла победу в поединке второго круга против шведки Ребекки Петерсон (№71 WTA). Напомним, встреча должна была состояться в среду, но была перенесена из-за дождя.
 
US Open. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:4, 6:1
 
После довольно непростой победы в первом матче против румынки Никулеску, Даяна уже намного увереннее обыграла Петерсон. Шведка не сумела поставить для украинки неразрешимых задач и довольно быстро проиграла в двух сетах. Даяна отдала за матч всего одну свою подачу, а с таким результатом обыграть ее практически нереально.
 
На приеме Ястремская сегодня играла в разы лучше оппонентки, набирала больше очков, семимильными шагами приближаясь к победе. 26 виннерсов за 17 геймов – достойный показатель, Свитолиной нужно будет хорошо подготовится к очному противостоянию.
 
Встреча двух одесситок на US Open обещает быть жаркой, но фавориткой в ней до старта матча однозначно будет Свитолина.
 
В следующем раунде Ястремская сразится против еще одной украинки Элины Свитолиной (№5 WTA).
 
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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    vital
      vital, 29.08.2019 20:31
    +1
    Сподіваюся ми побачимо захоплюючий матч завтра. Думаю що в дербі переможе Еліна, бо Даяна погано грає проти ТОП-ових захисниць, які тягнуть неймовірні м'ячі.
    П.с. Дуже сподіваюся що чергове українське дербі закінчиться в дружному руслі з фінальними обіймами дівчат, а не сухим потиском руки, як це було в останніх українських дербі Марти.
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    captain2009
      captain2009, 29.08.2019 20:25
    +5
    Я за Элину по нескольким причинам (это не значит, что мне не нравится Даяна, просто так сложились звезды, что играют две украинки):
    - хотелось бы увидеть Элину на итоговом. Очки ей сейчас нужны, как воздух.
    - у Элины намного больше опыта таких важных матчей;
    - Элина умеет включать голову (как вчера в матче против Винус);
    - Элина часто вытягивает мертвые мячи, это несколько компенсирует разницу в мощи;
    - Свитолина не раз обыгрывала "бьющих" игроков (например, Плишкову и Квитову на итоговом 2018);
    - Свитолина намного лучше перемещается по корту и лучше подходит к мячу.
    У Даяны же пока игра а-ля Остапенко\Шарапова стайл, т.е когда все влетает - выигрывает, не попадет - мучается. Думаю, что победит Свитолина, но возможно все. Удачи обеим девушкам и пусть победит та, кто готова на сегодняшний момент лучше.
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 29.08.2019 20:25
    0
    captain2009, 29.08.2019 20:13
    Кенин еще надо пройти Мэдисон Киз, которая ее недавно обыгрывала. И я думаю, что Мэдисон сделает это и во второй раз. Так что рано еще пока думать о 4м круге. Надо пройти 3й для начала.
    Тіки хотів майже те саме написати.
    Думаю Медісон знов переможе. Трибуни знов будуть саме її підтримувати, як і в Цинциннаті. І також для Кенін велике значення має вихід батька на корт, багато разів спостерігав як вона змінювала перебіг подій на корті після розмови з батьком, в тому числі і в матчі з Еліною. А тут цього не можна робити. І взагалі Кіз непогану форму набрала
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    Andrian Harandzha
    online
      Andrian Harandzha, 29.08.2019 20:22
    0
    Зауважив одну деталь наприкінці гри Ястремська-Петерсон. Коли Ястремська виграла матч, то хотіла йти далі грати. Тобто вона не була зациклена ще 3 чи 4 очки до перемоги... А просто була сконцентрована. А сподіваюсь гра буде цікава, а не так як Світоліна-Цуренко чи взагалі, Світоліна-Козлова коли остання знялась.
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    firstromario
      firstromario, 29.08.2019 20:18
    0
    Олег Кулініч, 29.08.2019 19:58
    Не важно, як буде грати Єліна, якщо в Діани піде гра - все закінчиться швидко.
    Якщо в Діани гра піде, то протягом матчу ще все може 10ть раз змінитись. От стабільністю вона не виділяється
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    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 29.08.2019 20:15
    +1
    u6464u, 29.08.2019 20:02
    там Кенин впереди,для Свитолиной это конечная,пускай лучше Даяна будет победителем ,у этой шансов поболее.
    Даяна з Кенін була взагалі ніяка. І не факт, що буде Кенін. Медісон з її грою проти Кузнецової показала себе неабияк.
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    никовіліст
      никовіліст, 29.08.2019 20:14
    0
    TanyaM, 29.08.2019 20:02
    извините, но что за постановка вопроса. В вашем сообщении утверждается, что Даяна ставит цели Элины выше, чем свои. Типа Даяне не важно выйти в 4й раунд ТБШ? ВАЖНО, и еще как важно. Ей должно быть все равно какие у кого цели, и кто хочет попасть на итоговый турнир. У Даяны свои цели, и если она не станет мандражировать, то ее игра выглядит предподчительней для меня.
    Меня больше волнует момент, что у Даяны и Элины один и тот же агент, а вот именно он может внести какие-то коррективы, и если это будет иметь место, то это не профессионально с его стороны отдавать предпочтение одной из теннисисток.
    Інколи (частіше у футболі) лідер вже заброньував собі вихід у наступний рауд або чемпіонство, але останню гру за регламентом має грати обов'язково. Лідер ЗНАЄ, що супернику перемога важливіша, але звичайно грає на свою перемогу. Втім, не на 100% викладується, не виставляє головний склад, не напружується. Еліні перемога потрібна обов'язково, тому завтра ми побачимо її бойову версію.
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    firstromario
      firstromario, 29.08.2019 20:13
    +1
    ну особисто я за Світоліну в любому випадку. Можливо не завжди ідеальний теніс показує, але набагато цікавіше її матчі дивитись. Ястремська зазвичай сама з собою грає. Потенціал великий, але думки в її тенісі я покищо не бачу.
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    captain2009
      captain2009, 29.08.2019 20:13
    +2
    u6464u, 29.08.2019 20:02
    там Кенин впереди,для Свитолиной это конечная,пускай лучше Даяна будет победителем ,у этой шансов поболее.
    Кенин еще надо пройти Мэдисон Киз, которая ее недавно обыгрывала. И я думаю, что Мэдисон сделает это и во второй раз. Так что рано еще пока думать о 4м круге. Надо пройти 3й для начала.
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 29.08.2019 20:09
    +1
    Здесь ещё один момент интересный есть.
    По графику/расписанию у Ястремской завтра две встречи - одиночка и парная...
    Что будет раньше??
    Или перенесут пару на субботу? Но это сомнительно...
    Если пару поставят раньше одиночки??
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    никовіліст
      никовіліст, 29.08.2019 20:09
    0
    TanyaM, 29.08.2019 20:02
    извините, но что за постановка вопроса. В вашем сообщении утверждается, что Даяна ставит цели Элины выше, чем свои. Типа Даяне не важно выйти в 4й раунд ТБШ? ВАЖНО, и еще как важно. Ей должно быть все равно какие у кого цели, и кто хочет попасть на итоговый турнир. У Даяны свои цели, и если она не станет мандражировать, то ее игра выглядит предподчительней для меня.
    Меня больше волнует момент, что у Даяны и Элины один и тот же агент, а вот именно он может внести какие-то коррективы, и если это будет иметь место, то это не профессионально с его стороны отдавать предпочтение одной из теннисисток.
    Нічого подібного в моєму дописі не стверджується. Звичайно Даяна та її команда будуть грати на перемогу, і це правильно.
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    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 29.08.2019 20:05
    0
    А я сподіваюсь тільки, що ніхто з них раптом не зніметься, бо буде ДУЖЕ прикро.
    А там нехай переможе та, хто цього більшезаслуговує. Хоча в тенісі зазвичай так і буває.
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    u6464u
      u6464u, 29.08.2019 20:02
    -1
    там Кенин впереди,для Свитолиной это конечная,пускай лучше Даяна будет победителем ,у этой шансов поболее.
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    TanyaM
      TanyaM, 29.08.2019 20:02
    -2
    никовіліст, 29.08.2019 19:53
    Даяна ЗНАЄ що Еліні перемога важливіша, знає що шансів у неї (Даяни) менше, але Даяні та її команді можна пробачити вболівання не за Елену.
    Пам'ятаю перші очні зустрічі Світоліна-Костюк та Ястремьска-Вільямс. Завтра, вважаю, буде якщо не так само, то близько.
    извините, но что за постановка вопроса. В вашем сообщении утверждается, что Даяна ставит цели Элины выше, чем свои. Типа Даяне не важно выйти в 4й раунд ТБШ? ВАЖНО, и еще как важно. Ей должно быть все равно какие у кого цели, и кто хочет попасть на итоговый турнир. У Даяны свои цели, и если она не станет мандражировать, то ее игра выглядит предподчительней для меня.
    Меня больше волнует момент, что у Даяны и Элины один и тот же агент, а вот именно он может внести какие-то коррективы, и если это будет иметь место, то это не профессионально с его стороны отдавать предпочтение одной из теннисисток.
    Ссылка
    Юхим Голд
      Юхим Голд, 29.08.2019 19:59
    +1
    Ця сітуація схожа трохи на ту,коли вболіваєш за одного а гроші на перемогу ставиш на його візаві, і тоді або моральна перемога але фінансовий мінус,чи навпаки. Так і тут є якийсь баланс. Та все одно буду топити за Еліну!
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    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 29.08.2019 19:58
    0
    Не важно, як буде грати Єліна, якщо в Діани піде гра - все закінчиться швидко.
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 29.08.2019 19:56
    0
    молодець Даяна!Жаль відеотрансляція підвела!Дякуючі Чемпион ком мне удалось кінець матчу подивитися! Не дай бог не буде відео трансляції матчу Світоліна-Ястремська!Ніякої поваги до вболівальників!
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    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 29.08.2019 19:54
    +8
    ...открытый чемпионат Одессы по теннису....
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    никовіліст
      никовіліст, 29.08.2019 19:53
    +2
    Vladdal, 29.08.2019 19:49
    Интересно, Даяна думает, что Элине победа важнее?
    Я буду болеть за обеих, за то чтобы игра получилась интересной.
    ___
    Специально тем, кто Элину обвиняет в нестабильности. Квитова вылетела от "старухи" Петкович. В двух сетах. А если бы вылетела Элина, а не Петра?
    Даяна ЗНАЄ що Еліні перемога важливіша, знає що шансів у неї (Даяни) менше, але Даяні та її команді можна пробачити вболівання не за Елену.
    Пам'ятаю перші очні зустрічі Світоліна-Костюк та Ястремьска-Вільямс. Завтра, вважаю, буде якщо не так само, то близько.
    Ссылка
    palpal
    palpal, 29.08.2019 19:49
    +3
    ... но тренировку олимпийской сборной Украины где Вы еще посмотрите, как не в третьем круге шлема ?
    Ссылка
    dimando560
      dimando560, 29.08.2019 19:26
    +32
    Кто за Свитолину ставим +1 этому комменту.
    И не дизлайкайте плиз.
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    dimando560
      dimando560, 29.08.2019 19:26
    +14
    Кто за Ястремскую ставим +1 этому комменту.
    И не дизлайкайте плиз.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 29.08.2019 19:23
    +11
    Ну вот..... и вот за кого теперь болеть то?
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    vital
      vital, 29.08.2019 19:27
    +10
    dimando560, 29.08.2019 19:26
    Кто за Ястремскую ставим +1 этому комменту.
    И не дизлайкайте плиз.
    Я думаю що спорт.юа розродиться на опитування серед форумчан на тему хто переможе в українському дербі 2-х кращих тенісисток.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 29.08.2019 19:28
    +9
    Ну що, тенісні вболівальники, нарешті, дочекалися! Чекаємо завтра на битву двох найкращих українських тенісисток.
    А сьогодні Даяна грала у всім звичному стилі. Чим збиралася її перемагати Петерсон, я так і не зрозумів. Тому Ястремській навіть не знадобився турборежим. Перемога на класі, і завтра, я сподіваюся, проблем з трансляцією не буде, бо матч явно не поставлять на заштатний корт.
    Цікаво, чи не буде у нас в чаті такого ж, як під час матчів Динамо з Шахтарем. Прихильників обох тенісисток тут вистачає.
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    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 29.08.2019 19:54
    +8
    ...открытый чемпионат Одессы по теннису....
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 29.08.2019 19:42
    +8
    Який же матч на нас чекає!!!!!!!! Геть не розумію за кого вболівати!!! Гра Даяни симпатичніше, Еліна - наша українська легенда і їй потрібніше! Скажу так. Хай переможе достойніша! Хай моменти і гра в цілому попадуть в топи! А ще не хотів би тригодинного трилеру, щоб переможниця зберегла сили на Неділю, бо архіважка гра там буде... P.S. Цілий рік чекав цього протистояння, а тепер чомусь шкода, що одна з наших зіроньок вирушить додому ((( Короче, нашому брати не вгодиш )))
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    Александр Жаирс
    Александр Жаирс, 29.08.2019 19:39
    +7
    Дальше по сетке в основном топы.Даяне ни чего не светит,а Элина выигрывала практически у всех. Болеть буду за качественный теннис в исполнении двух наших девченок,ну,а кто победит у меня сомнения нет,выйти в третий тур большого шлема на сегодня для Даяны хороший результат.
    Если у Элины сохранится настрой,как в игре с Винус,то она в состоянии повторить то,что продемонстрировала на итоговом турнире.
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    Dre
      Dre, 29.08.2019 19:24
    +7
    Легко і невимушено.
    Молодець Даяна.
    Чекаємо на цікавий матч з Еліною.
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    Попандопуло из Одессы
      Попандопуло из Одессы, 29.08.2019 19:25
    +6
    И ждёт нас не просто украинское дерби. Играть будут две одесситочки.)
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    captain2009
      captain2009, 29.08.2019 20:25
    +5
    Я за Элину по нескольким причинам (это не значит, что мне не нравится Даяна, просто так сложились звезды, что играют две украинки):
    - хотелось бы увидеть Элину на итоговом. Очки ей сейчас нужны, как воздух.
    - у Элины намного больше опыта таких важных матчей;
    - Элина умеет включать голову (как вчера в матче против Винус);
    - Элина часто вытягивает мертвые мячи, это несколько компенсирует разницу в мощи;
    - Свитолина не раз обыгрывала "бьющих" игроков (например, Плишкову и Квитову на итоговом 2018);
    - Свитолина намного лучше перемещается по корту и лучше подходит к мячу.
    У Даяны же пока игра а-ля Остапенко\Шарапова стайл, т.е когда все влетает - выигрывает, не попадет - мучается. Думаю, что победит Свитолина, но возможно все. Удачи обеим девушкам и пусть победит та, кто готова на сегодняшний момент лучше.
    Ссылка
    vital
      vital, 29.08.2019 19:26
    +5
    Перемога Даяши на класі: українка вигравала всі вирішальні м'ячі.
    А тепер нарешті можна буде поговорити хто за кого, які шанси у кожної з наших дівчат на перемогу в українському дербі. Можна сказати офіційно: "Срач відкрито"!
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    никовіліст
      никовіліст, 29.08.2019 19:36
    +4
    Вболіваю за обох, обом бажаю не зазнати травм, а завтра вважаю Еліні перемога важливіша - вона бореться ще й за вихід на підсумковий турнір. Там гарантовано отримає якісь очки й гроші, тому вболівальники Даяни мають не ображатися, а можливо й погодитися - Україні буде тим краще, чим більше очок буде сумарно у обох наших красунь.
    Ссылка
    Andres
    online
      Andres, 29.08.2019 19:30
    +4
    Ура! Попереду батл якого чекали. В наступному турі вболіваю за Еліну. Даяні б менше невимушених і може штурмувати турніри ВШ.
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    palpal
    palpal, 29.08.2019 19:49
    +3
    ... но тренировку олимпийской сборной Украины где Вы еще посмотрите, как не в третьем круге шлема ?
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 29.08.2019 19:49
    +3
    никовіліст, 29.08.2019 19:36
    Вболіваю за обох, обом бажаю не зазнати травм, а завтра вважаю Еліні перемога важливіша - вона бореться ще й за вихід на підсумковий турнір. Там гарантовано отримає якісь очки й гроші, тому вболівальники Даяни мають не ображатися, а можливо й погодитися - Україні буде тим краще, чим більше очок буде сумарно у обох наших красунь.
    Интересно, Даяна думает, что Элине победа важнее?
    Я буду болеть за обеих, за то чтобы игра получилась интересной.
    ___
    Специально тем, кто Элину обвиняет в нестабильности. Квитова вылетела от "старухи" Петкович. В двух сетах. А если бы вылетела Элина, а не Петра?
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 29.08.2019 19:45
    +3
    Нарешті дочекались!
    Розрив серця, розуму, усіх органів...
    Може взагалі не дивитись??

    Ну це як київське Динамо грає проти київського Динамо...
    Даяна більш симпатична, але ж Еліна - наша!!!
    І їй, мабуть, потрібніше - щоб потрапити у вісімку в кінці року...
    ...тут ніякий валідол не допоможе...
    Ссылка
    Сан Саныч
      Сан Саныч, 29.08.2019 19:26
    +3
    Ну наконец то теперь посмотрим Ху из Ху
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 29.08.2019 20:13
    +2
    u6464u, 29.08.2019 20:02
    там Кенин впереди,для Свитолиной это конечная,пускай лучше Даяна будет победителем ,у этой шансов поболее.
    Кенин еще надо пройти Мэдисон Киз, которая ее недавно обыгрывала. И я думаю, что Мэдисон сделает это и во второй раз. Так что рано еще пока думать о 4м круге. Надо пройти 3й для начала.
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 29.08.2019 19:53
    +2
    Vladdal, 29.08.2019 19:49
    Интересно, Даяна думает, что Элине победа важнее?
    Я буду болеть за обеих, за то чтобы игра получилась интересной.
    ___
    Специально тем, кто Элину обвиняет в нестабильности. Квитова вылетела от "старухи" Петкович. В двух сетах. А если бы вылетела Элина, а не Петра?
    Даяна ЗНАЄ що Еліні перемога важливіша, знає що шансів у неї (Даяни) менше, але Даяні та її команді можна пробачити вболівання не за Елену.
    Пам'ятаю перші очні зустрічі Світоліна-Костюк та Ястремьска-Вільямс. Завтра, вважаю, буде якщо не так само, то близько.
    Ссылка
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