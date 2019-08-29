US Open. Ястремская обыграла Петерсон и вышла на Свитолину

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) выиграла еще один матч основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.

19-летняя украинка добыла победу в поединке второго круга против шведки Ребекки Петерсон (№71 WTA). Напомним, встреча должна была состояться в среду, но была перенесена из-за дождя.

US Open. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:4, 6:1

После довольно непростой победы в первом матче против румынки Никулеску, Даяна уже намного увереннее обыграла Петерсон. Шведка не сумела поставить для украинки неразрешимых задач и довольно быстро проиграла в двух сетах. Даяна отдала за матч всего одну свою подачу, а с таким результатом обыграть ее практически нереально.

На приеме Ястремская сегодня играла в разы лучше оппонентки, набирала больше очков, семимильными шагами приближаясь к победе. 26 виннерсов за 17 геймов – достойный показатель, Свитолиной нужно будет хорошо подготовится к очному противостоянию.

Встреча двух одесситок на US Open обещает быть жаркой, но фавориткой в ней до старта матча однозначно будет Свитолина.

В следующем раунде Ястремская сразится против еще одной украинки Элины Свитолиной (№5 WTA).