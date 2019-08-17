Надежда Киченок пробилась в финал квалификации в Бронксе

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в финал квалификации на турнире WTA International Bronx Open, который проходит в Бронксе, Нью-Йорк, США. В трех сетах она обыграла россиянку Наталью Вихлянцеву.
WTA. Бронкс (США). Женщины
Полуфинал квалификации
Надежда Киченок (Украина) – Наталья Вихлянцева (Россия) [12] – 6:4, 1:6, 6:4
Соперницей Надежды в решающем матче за место в основной сетке будет эстонка Кайя Канепи.
Напомним, на старте отбора Надежда Киченок обыграла представительницу США Элайзию Болтон – 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), а Людмила Киченок разгромно проиграла российской теннисистке Анастасии Потаповой – 0:6, 1:6.
Источник — Sport.ua
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