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Надежда Киченок пробилась в финал квалификации в Бронксе

Соперницей в матче за место в основной сетке будет эстонка Кайя Канепи

  • 17.08.2019 23:47
  • 176 просмотров
  • 1 комментарий
Надежда Киченок пробилась в финал квалификации в Бронксе
© TennisUA. Надежда Киченок
Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в финал квалификации на турнире WTA International Bronx Open, который проходит в Бронксе, Нью-Йорк, США. В трех сетах она обыграла россиянку Наталью Вихлянцеву.
 
WTA. Бронкс (США). Женщины
 
Полуфинал квалификации
 
Надежда Киченок (Украина) – Наталья Вихлянцева (Россия) [12] – 6:4, 1:6, 6:4
 
Соперницей Надежды в решающем матче за место в основной сетке будет эстонка Кайя Канепи.
 
Напомним, на старте отбора Надежда Киченок обыграла представительницу США Элайзию Болтон – 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), а Людмила Киченок разгромно проиграла российской теннисистке Анастасии Потаповой – 0:6, 1:6.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 17.08.2019 23:59
    0
    Канепи уже не та. Можно побеждать.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 17.08.2019 23:59
    0
    Канепи уже не та. Можно побеждать.
    Ссылка
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