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Бронкс. Людмила Киченок уступила Потаповой, выиграв всего 1 гейм

Украинка получила баранку в первой партии и была близка к повторению этого сценария во второй

  • 16.08.2019 19:31
  • 303 просмотра
  • 3 комментария
Бронкс. Людмила Киченок уступила Потаповой, выиграв всего 1 гейм
© БТУ. Людмила Киченок
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила борьбу в квалификации одиночного разряда на турнире в Бронксе.
 
В первом раунде отбора украинка проиграла четвертой сеяной Анастасии Потаповой из России (№76 WTA).
 
Бронкс. 1/4 финала квалификации
Людмила Киченок (Украина) – Анастасия Потапова (Россия) – 0:6, 1:6
 
Отметим, что в квалификации также сыграет и Надежда Киченок.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 16.08.2019 20:13
    +2
    Alehandro, 16.08.2019 19:45
    Какой вообще был смысл в одиночку ломиться, на что она надеялась?
    Вони завжди пишуть себе в заявку. А чому б не зіграти, якщо є така можливіть? Один раз Потапова попадеться, інший - хтось по силах.
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 16.08.2019 20:11
    0
    Alehandro, 16.08.2019 19:45
    Какой вообще был смысл в одиночку ломиться, на что она надеялась?
    просто размяться, перед парой с сестрой
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 16.08.2019 19:45
    -1
    Какой вообще был смысл в одиночку ломиться, на что она надеялась?
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 16.08.2019 20:13
    +2
    Alehandro, 16.08.2019 19:45
    Какой вообще был смысл в одиночку ломиться, на что она надеялась?
    Вони завжди пишуть себе в заявку. А чому б не зіграти, якщо є така можливіть? Один раз Потапова попадеться, інший - хтось по силах.
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 16.08.2019 20:11
    0
    Alehandro, 16.08.2019 19:45
    Какой вообще был смысл в одиночку ломиться, на что она надеялась?
    просто размяться, перед парой с сестрой
    Ссылка
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