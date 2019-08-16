Бронкс. Людмила Киченок уступила Потаповой, выиграв всего 1 гейм

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила борьбу в квалификации одиночного разряда на турнире в Бронксе.
В первом раунде отбора украинка проиграла четвертой сеяной Анастасии Потаповой из России (№76 WTA).
Бронкс. 1/4 финала квалификации
Людмила Киченок (Украина) – Анастасия Потапова (Россия) – 0:6, 1:6
Отметим, что в квалификации также сыграет и Надежда Киченок.
Источник — Sport.ua
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