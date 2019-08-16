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Сестры Киченок сыграют в квалификации турнира в Бронксе

Украинские парницы выступят в одиночном разряде турнира категории WTA International

  • 16.08.2019 17:45
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Сестры Киченок сыграют в квалификации турнира в Бронксе
© БТУ. Сестры Киченок
Украинки парницы Людмила и Надежда Киченок  заявились в квалификацию одиночного разряда на турнире международной серии в США.
 
Людмиле откровенно не повезло с жеребьевкой, в первом раунде отбора она сыграет с четвертой сеяной Анастасией Потаповой из России (№76 WTA).
 
Надежде попалась соперница поприятнее. Надя на старте сыграет против обладательницы wild card американки Элиши Болтон (№1053 WTA).
 
Напомним, в апреле 2019 года Надежда сумела преодолеть квалификационный барьер одиночного разряда на грунтовом Премьере в Чарльстоне. Благодаря этому она находится в восьмой сотне одиночного рейтинга WTA.
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Источник — Sport.ua

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