Сестры Киченок сыграют в квалификации турнира в Бронксе

Украинки парницы Людмила и Надежда Киченок заявились в квалификацию одиночного разряда на турнире международной серии в США.
Людмиле откровенно не повезло с жеребьевкой, в первом раунде отбора она сыграет с четвертой сеяной Анастасией Потаповой из России (№76 WTA).
Надежде попалась соперница поприятнее. Надя на старте сыграет против обладательницы wild card американки Элиши Болтон (№1053 WTA).
Напомним, в апреле 2019 года Надежда сумела преодолеть квалификационный барьер одиночного разряда на грунтовом Премьере в Чарльстоне. Благодаря этому она находится в восьмой сотне одиночного рейтинга WTA.
Источник — Sport.ua
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