Чарльстон. Надежда Киченок пробилась в основную сетку

В финале квалификации грунтового турнира WTA в Чарльстоне Надежда Киченок и Каролин Доулхайд разыграли настоящий 3-сетовый триллер, который продолжался 2 часа и 19 минут.
На тай-брейке третьего сета у Киченок было 5 матчболов, у ее соперницы – 2. В итоге украинка все же стала победительницей этого противостояния и вышла в основную сетку турнира.
Квалификация. Финал
Каролин Доулхайд (США) – Надежда Киченок (Украина) – 6:7 (3), 6:4, 6:7 (10)
В первом раунде квалификации Киченок обыграла Софью Жук.
Отметим, что Надя вышла в основную сетку одиночного разряда на турнире WTA впервые с августа 2016 года. Тогда она в финале квалификации Флорианополиса обыграла свою сестру Люду, а в первом круге основы уступила Елене Остапенко из Латвии.
Источник — Sport.ua
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