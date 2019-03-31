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Чарльстон. Надежда Киченок пробилась в основную сетку

Украинка выиграла драматичный финал квалификации

  • 31.03.2019 20:46
  • 1078 просмотров
  • 1 комментарий
Чарльстон. Надежда Киченок пробилась в основную сетку
© ITF. Надежда Киченок

В финале квалификации грунтового турнира WTA в Чарльстоне Надежда Киченок и Каролин Доулхайд разыграли настоящий 3-сетовый триллер, который продолжался 2 часа и 19 минут.

На тай-брейке третьего сета у Киченок было 5 матчболов, у ее соперницы – 2. В итоге украинка все же стала победительницей этого противостояния и вышла в основную сетку турнира.

Квалификация. Финал

Каролин Доулхайд (США) – Надежда Киченок (Украина) – 6:7 (3), 6:4, 6:7 (10)

В первом раунде квалификации Киченок обыграла Софью Жук.

Отметим, что Надя вышла в основную сетку одиночного разряда на турнире WTA впервые с августа 2016 года. Тогда она в финале квалификации Флорианополиса обыграла свою сестру Люду, а в первом круге основы уступила Елене Остапенко из Латвии.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 31.03.2019 21:16
    +1
    Круто, и где-то даже сенсационно.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 31.03.2019 21:16
    +1
    Круто, и где-то даже сенсационно.
    Ссылка
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